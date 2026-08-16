河南開封11間美食+4大夜市+2大手信　必試灌湯包/驢肉湯/胡辣湯

說實話，對河南美食的印象原本只停留在「胡辣湯+燴麪」，直到來了開封，我被這座城市的美食密度驚到了。包子、火燒、糖糕、燒餅、米線、灌湯包……一條小巷子就能吃出一段貫口，沒點胃容量根本吃不過來。



不知道還有沒有人記得，前幾年，鄭州大學生夜騎開封，共享單車大軍浩浩蕩蕩到了開封，就為了早上吃個開封灌湯包。

白天的美食還沒消化，開封的夜晚又上演一幕活色生香。這座八朝古都可是夜宵的發源地，每天逛一個夜市，都能一周不重覆吧。

因此，要去開封的朋友，這份美食攻略可以收藏起來，都是用健胃消食片換來的！

碳水早午餐：九家開封老店

1. 沙家包子

來這家店遇上排隊是非常正常的，客人都是自己拿着盤子等包子出籠。我運氣還不錯，這天人不多。

羊肉包子是招牌，咬一口會流油，是皮薄餡松的那種，一口氣能吃三四個。

不吃羊肉的話，我必須推薦他家的胡蘿蔔包子，胡蘿蔔本身的清甜，粉絲的油潤，我覺得比肉餡的還好吃。包子配上胡辣湯或者豆沫，就是一份本地人吃了幾十年的早餐。

沙家包子

地址：公園路門店1號

營業時間：06:00-11:00

人均：10-15元（人民幣，下同）



2. 閆家老婆胡辣湯

這家店藏在大相國寺旁的巷子裏，早餐時段常常是人頭攢動。

招牌素胡辣湯4元一碗，湯色比我之前在鄭州吃過的淺，感覺是清淡版的。實際上，味道依然霸氣，胡椒的辣味很純粹，我喜歡加點醋，層次更豐富。手洗面筋很筋道，搭配一個油饃頭，就是經典組合。

+ 1

油饃頭我以為就是小號的油條，拳頭大小，5毛一個。油饃頭灌雞蛋的吃法，會更香，推薦一試。

閆家老婆胡辣湯地址：生產後街28號

營業時間：05:30-13:00

人均：5-8元



3. 宋門糖糕店

這家糖糕老店，是打車時司機向我強烈推薦的。她聲情並茂地描述了許多開封好吃的，一聽就知道是一位真心熱愛家鄉美食的好人，說到糖糕時，最為激動。

我到的時候，門口很冷清，油鍋也空空的，不免猶疑。分不清什麼餡料的糖糕放在瀝油架上，老闆或店員漫不經心地刷着手機。

我要了一個棗泥糖糕，4元，明明是晾了一會的，接過來時發現還是燙的。

趁熱咬下去，咔嚓一聲脆響，然後是糯嘰嘰配着熱乎香甜的棗泥餡兒，讓人心頭一喜。這個棗泥不齁甜，是用整顆紅棗搗爛做的，還能吃到棗核（吃的時候要小心），紅棗味特別濃郁自然。外皮也不是普通糯米，而是黃米做的，有淡淡奶香味，趁熱吃完一整個也不覺得膩。

要排名的話，棗泥糖糕能排進我本次最愛的前三。越是不起眼的小店，越能給人驚喜。

宋門糖糕店

地址：宋都市場街與宋門關大街交叉口北20米

營業時間：08:00-17:30

人均：3-4元



4. 楊國強羊肉湯館

吃到宋門了，大家可以拐個彎接着去寺門吃。寺門這一片都是回民區，從東大寺一路逛到天主教堂，歷史古蹟和牛羊肉美食可以一把抓。

這家是本地人常去的老店，早上生意特別火，建議11點前到，不然就有可能像我一樣，去晚了賣完了。

四味燴菜屬於來開封必吃的，裏面有酥肉、丸子、麪筋和黃花菜，用羊湯燴制，很鮮美。覺得不夠紮實的，可以加一塊饃，這裏叫「鍋葵」。可以咬一口饃喝一口湯，也可以把饃掰碎淹死在湯裏，都挺好吃的，主要還是湯好。圖片是我們之前吃過的一家（寺門馬家全牛湯），味道也很不錯▼▼▼

楊國強羊肉湯館

地址：清平東西街與清平南北街交叉口北100米

營業時間：05:30-13:00

人均：10-30元



5. 趙記牛肉火燒

這家燒餅現打的，兩面焦脆，裏面裹着牛肉大葱，5塊錢一個，相當紮實。我還見到學生黨點了一個加料版，中間切開加煎蛋、裏脊、辣條……不敢想象這一口有多豐富。

趙記牛肉火燒

地址：維中前街路南

營業時間：06:30-17:00

人均：5-10元



6. 孫記燒餅夾肉

肉食黨不能錯過這家燒餅夾肉。燒餅又大又圓，兩面金黃，芝麻香飄出半條街。羊肉是大鍋燉煮軟爛的。熱乎乎的燒餅夾上拌着孜然、洋葱的羊肉，羊肉酥爛，餅皮香脆，肉香餅香油香孜然香，層層疊疊，衝向天靈蓋。

這家的羊肉湯是我喝過最清爽的，可能是因為兑了比較多水。但這個口味剛好，吃多了油膩的，喝這個清湯還蠻舒服的，而且湯可以無限量續。我加了幾顆牛肉丸，丸子是炸過的，放進湯裏很香。

聽着教堂的鐘聲，啃着香噴噴的羊肉燒餅，這一刻很美妙。

孫記燒餅夾肉

地址：草市街80號

營業時間：06:00-18:00

人均：15-20元



7. 三勝街田記米線

在碳水美食百花齊放的開封，本地人同樣愛吃米線。我對比過，之前吃了寺門的一家老字號米線，發現三勝街田記完勝。本地人也透露，感覺那家不如從前了。

雖然這家店的服務態度有一點點冷淡，但人家做的雞汁湯底真是太鮮美了，悶頭吃就完事了。

我點的米線饃兩摻，米線很有嚼勁，饃需要泡一泡更入味，下次點的話我會選純米線。一碗米線12元，配菜多到像在挖寶。雞肉丁、千張、海帶絲、鵪鶉蛋、香菇、小青菜、黃豆，滿滿當當一大碗。

桌上的咖喱粉和麻椒油是靈魂調味。可以嘗一口原湯，再加一勺咖喱粉試試，温和的香料氣息和雞湯米線意外地搭。

另一個必點菜品是玫瑰江米切糕。玫瑰糖水、豆沙、糯米，三樣食材簡單搭配在一起，成就了一份令人滿足的甜品。本以為吃完米線吃不下了，結果一口一口停不下來。這家米線排第二的話，我想不出誰可以排第一。

三勝街田記米線

地址：龍亭區三勝街7號

營業時間：08:00-21:00

人均：12-14元



8. 小健鮮雞血湯

雞血湯據說始於宋朝，宋仁宗還賜過名。不管真假，這碗湯在開封人的早餐清單裏的地位不亞於胡辣湯。

湯用雞架和雞肉熬煮，清亮但濃郁。雞血彈嫩，雞腸軟中帶脆，雞心雞胗都毫無異味，絕對新鮮。我只是選了10塊錢的小全家福，裏面還有酥肉，料足到根本吃不完。

這家也能排進我的前三。愛吃辣的可以加一勺紅油辣椒和胡椒粉，胃口好的再配個店裏的火燒，十分滿足。

小健鮮雞血湯

地址：自由路東段215號

營業時間：06:00-14:30

人均：8-15元



9. 化三驢肉湯（總店）

吃驢肉不只有保定的驢肉火燒，開封的驢肉湯配餅絲，也同樣是地方名片。俗話說：「天上龍肉，地下驢肉。」

經十餘小時慢火熬煮的驢肉湯，湯色乳白如牛奶，第一次喝到的時候，我被那種醇厚度驚呆了。湯其實是清淡的，但很香濃，不喜歡油膩的可以讓打湯的師傅撇掉油。

+ 3

鮮肉湯有不同價位，胃口不大的話，15元的足夠了。標配吃法是驢肉湯+餅絲。餅絲只要1塊錢，泡進熱湯裏吸滿湯汁還能保持筋道。

我還點了一個火燒。如果你視保定驢火為正統派，請忽略。開封的驢肉火燒首先形狀是長條的，其次肉餡加了青椒調味。口感比較豐富，肉也很香。菜單上寫明瞭火燒裏有摻入馬肉，也算是誠信經營，大家可以吃吃看區別。

化三驢肉湯（總店）

地址：金耀路首座時代

營業時間：06:30-14:30

人均：20-40元



10. 黃家老店

開封灌湯包兩大門派——第一樓和黃家老店。黃家老店始於1915年，創始人黃思忠是第一樓創始人黃繼善的侄子，屬於同源分流。

開封灌湯包不說「皮薄多汁」，而是說「提起像燈籠，放下似菊花」。吃的時候也有口訣：先開窗，後喝湯，一口吞，滿口香。這份精緻，也代表了開封菜的飲食美學。

我嚐了不同口味的全家福，真誠建議點基礎款的豬肉餡就行。一籠十個，都是現點現蒸的，所以需要等待一會。

黃家老店

地址：多家分店（推薦幸福里店、西司店）

營業時間：10:00-21:30

人均：30-60元



11. 宋宴

說到開封菜（不是KFC），因為菜量普遍較大，我覺得人少的話，可以選清明上河園的宋宴。絕對不是廣告，純自費，體驗感很不錯。

清明上河園的表演就不用說了，舞台燈光演員都很專業，吃飯、看戲、聽曲，我直接就代入了北宋的風雅日常。

+ 1

菜品照着宋代食譜復原，有9道菜，每一道都有說法，不僅吃出了文化底藴，也嚐到了各種美味。

拿其中一道菜舉例，普通的鯉魚焙面是整整一條魚，宴席上的一人份，我覺得剛剛好。鯉魚換成了肉質更細嫩的鱸魚，和香脆的細面相得益彰。

宋宴

地址：清明上河園內孫羊正店

人均：299元起，含景區門票，在「清明上河園」小程序提前預訂



夜市締造者：四大夜宵江湖

開封的夜市從北宋延續至今。雖然我無法穿越到《東京夢華錄》裏，但看着如今鼓樓周邊的熙熙攘攘，本質上是一種盛況吧。

最火的四大夜市，各有千秋：

1. 鼓樓夜市

歷史最久，但價格偏貴。雖然本地人會勸你不要來，但如果是第一次來開封，不來鼓樓總覺得少了點什麼，晚上可以從書店街逛到鼓樓，感受一下氛圍。書店街西側在12月31日前有改造工程，但夜市依然正常開放。

鼓樓夜市歷史最久，但價格偏貴。（嬉遊旅行指南提供）

2. 西司夜市

離鼓樓近，可以一起逛，吃完還可以沿包公湖散步看夜景。

3. 老河大夜市

開封公認」性價比之王」，在河大老校區附近，不容易踩雷，但排隊也多。

4. 東陳莊夜市（新河大夜市）

因為有河大金明校區，所以這裏也被稱為新河大夜市。相比老河大，這裏知名度低，所以人流量沒那麼誇張，物價也更美麗。我個人也最推薦這裏。

東陳莊夜市人流量沒那麼誇張，物價也更美麗。（嬉遊旅行指南提供）

夜市必吃Top3：雞腿餅、杏仁茶、羊肉炕饃

每個夜市都能找到，非要說推薦哪一家，我吃過覺得值得安利的是下面這兩家，在東陳莊夜市。

1. 任記羊肉炕饃

熱乎乎的薄餅夾着孜然羊肉碎，焦香脆爽，肥嫩鮮香，一定要趁熱吃，口感最佳。

任記羊肉炕饃

人均：12-15元



2. 寧姐杏仁茶

據說杏仁茶源於宋朝宮廷，後傳入民間，以杏仁粉、糯米、藕粉為主料，加上堅果果乾，現在成了夜市的代表美食之一。

吃起來是帶點杏仁味的藕粉，這家好吃的原因在於配料比例好，一點都不膩。

夏天的話，更推薦這杯冰冰涼涼的芋泥小圓子，滿滿一杯料，爆珠、涼粉、芋泥、湯圓、果茸……每一樣都好吃，還很清爽。

寧姐杏仁茶

人均：5-10元



連吃帶拿：開封伴手禮

1. 老伊興花生糕

東大寺門附近的小巷裏，老伊興齋的招牌和香濃的花生味，引來不少新老客。店鋪就是一間老舊的平房，可以看到工作間的師傅們正在手工製作花生糕。

被濃郁的花生味包圍，很難忍住不買幾盒，帶回去後一路上不開包裝都能聞到誘人的花生焦香。花生糕非常酥鬆，入口即化，甜度也剛好，配得上一句「老少皆宜」。店裏還有限時供應的鮮花餅，遇到也可以順手買一袋，蠻香的。

老伊興花生糕

地址：順河回族區寺門附近小巷內

價格：25元/份



2. 興盛德．開封菜．滋補燴麪灌湯包（清明上河園店）

興盛德起源於清光緒年間，歷經三代傳承，專業賣花生。如今是開封飲食文化的名片，還是非遺。它家有很多分店，買花生的話可以就近買。清明上河園店還有滷味和餐廳，這家的滋補燴麪也很不錯。

必買的就是這個看似普通的花生米。選用開封沙土地大粒花生，顆粒金黃，入口酥脆。和超市貨架的袋裝花生口感真的不一樣，店裏的基本都是每天現炒的。不辣的選五香味，經典的是麻辣味，新口味有藤椒味。

興盛德．開封菜．滋補燴麪灌湯包（清明上河園店）

地址：龍亭西路與法院街交叉口半畝園東園15棟



在開封的幾天，我真是忙着起早貪黑地吃，也沒把開封吃遍。這篇看着都是開封的小吃，它們不精緻，不擺盤，但每一口都是實打實的功夫和傳承。歡迎推薦你的寶藏美食，我保證下次還來～

開封不光景點好玩，古建築密集，還這麼好吃，怪不得大爆！

【本文獲「嬉遊旅行指南」授權轉載，微信公眾號：xiyoucity】