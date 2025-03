桂林陽朔旅遊懶人包｜象鼻山、竹筏漂流4景點+美食！酒店高鐵攻略

桂林旅遊|桂林景點|有云「桂林山水甲天下」,鐘情秀麗山水風光的朋友,必定要來一趟廣西桂林。桂林除了可在市中心睇象鼻山、日月雙塔,食勻正陽步行街美食,以及坐四星船遊灕江,不少人還會到桂林轄下的陽朔縣玩竹筏漂流!本文為大家整合桂林陽朔旅遊懶人包,一文睇晒旅行季、景點、美食、交通、住宿推介!



👉follow 好食玩飛ig ✈️免費睇旅遊飲食攻略

桂林陽朔旅行最佳時間

每年7月至10月是桂林旅遊的高峰期,這段時間氣溫適宜,灕江水量充沛,游船、竹筏都可以暢行。相反3月至6月是桂林的雨季,旅行期間遇上下雨天不但掃興,這期間更會出現暴雨洪澇,許多遊山玩水的行程也會被迫取消。大家要慎重選擇適宜的旅行時間!

桂林景點推介

桂林景點【1】象鼻山景區——睇桂林城徽標誌象鼻山 ¥10上竹筏打卡

象鼻山景區因有一座酷似一頭大象的象鼻山而得名,象鼻山位於桂林市漓江與桃花江的匯流處,以其獨特的山形和悠久的歷史成為桂林城徽標誌。除了必睇的象山,景區內還有自宋代沿用至今的三花酒窯、供奉普賢菩薩400多年的普賢寶塔、見證有情人的愛情島等等,也非常值得一逛!

有小紅書網民分享,象鼻山有竹筏拍照服務,¥10可上竹筏打卡,時限約1分鐘,精修P圖另外收費;¥50便可坐竹筏游江轉兩圈。景區管理處提醒,「免費拍照服務」都是遊客陷阱,必須警剔!

+ 2

象鼻山景區

地址:桂林市象山區濱江路1號

營業時間:07:00 - 21:30

門票:免費(需提早於「桂林全域旅遊網」微訊小程式,預約免費象山門票,每日早上7時放票)



桂林景點【2】日月雙塔——桂林市區新地標

同在象山區的日月雙塔,因與桂海碑林中的宋代雕刻日月神菩薩隔河相對,又因雙塔高聳入雲,直指日月,故名日塔、月塔。兩座塔均為樓閣式山水塔。日塔是9級8角寶塔,高41米,創下了三項世界之最——世界上最高的電梯銅塔,世界上最高的銅質建築物,世界上最高的水中塔。月塔是7級8角寶塔,高35米,用琉璃裝修,莊重典雅。月塔一層面湖處有「太極鼓」,可以擊鼓展雄姿。

日月雙塔被杉湖所包圍,沿着湖邊散步便能免費欣賞日月雙塔互相輝映的美景。遊客也可以付費登上日塔,眺望桂林的象鼻山、七星山、堯山、疊彩山、獨秀峰、南溪山等著名景點,並俯瞰桂林美麗迷人的市貌。

+ 2

👉👉👉登塔門票只需港幣$37👈👈👈

日月雙塔

地點:桂林市象山區文明路10號

亮燈時間:19:00 - 22:00



桂林景點【3】灕江——四星級遊船河 打卡20元人民幣同款山水風光

桂林以山水聞名,上文了介紹了象鼻山,現在來介紹灕江水。全長164公里的灕江自北向南流經整個桂林盆地。水面波光粼粼,清澈見底,遠處的山巒若隱若現,雲霧繚繞。要以最佳角度飽覽灕江山水風光,非常建議乘船欣賞桂林山青、水秀、洞奇、石美的絕景。

沿途有不少景點需要坐船才能觀賞,例如傳説中關於好心腸夫婦故事的望夫石、因山形如帝王的紫金冠而得名的冠巖、宛如一幅神駿圖的九馬畫山等。另外建議大家帶一張20元人民幣上船,因為紙幣上的山水美景就是灕江,看到了同款景色便快拿起20元打卡吧!

+ 3

👉👉👉四星級遊船河船票購訂👈👈👈

桂林灕江四星豪華遊船船票

船票:港幣$459(包自助餐)

船程:約3.5小時

此為單程船,由桂林航行至陽朔。建議大家行程安排先遊桂林,再搭船去陽朔遊玩幾日。如欲返程桂林,搭高鐵只是23至41分鐘車程,車費約港幣$22.5-36.4。



桂林景點【4】遇龍河竹筏漂流——坐筏品味沿河風光

遇龍河是灕江在陽朔境內的一條支流,與灕江風光相比,遇龍河的風景更溫婉,有「小灕江」之稱。遇龍河的竹筏漂流很有名,可以坐筏細細品味沿河秀美的山水田園風光。竹筏漂流亦有分段路線之分,小紅書較多人推薦水危底碼頭至綜合碼頭段,下衝數量4次,風景美體驗較溫和,不過人數多經常爆滿。大家可以選擇金龍橋碼頭至舊縣碼頭段,漂流時長約1.5小時,下衝數量最多,有足足9次!

部分竹筏師傅或會暗示給小費可以「划慢點、停靠拍照」,一般給¥30左右即可;如果沒給小費而遭無理對待,也可向景區投訴。另外,竹筏漂流時間長+紫外強,一定要做好防曬工作。竹筏會下衝,要做好濕身濕鞋的準備,建議穿上提早準備好的雨衣(在現場買價錢較貴),以及帶備更換衣服。

+ 2

另外遇龍河所在的十里畫廊景區,還有網紅小火車、網紅韆鞦、千古情劇場表演、古老水車、油菜花田、看日落的工農橋等等,值得在這裏預留一日遊玩時間。

遇龍河竹筏漂流

地址:桂林市陽朔縣朝陽碼頭/金龍橋碼頭(視乎漂流分段起點)

門票:分段收費(需於「遇龍河景區竹筏漂游票」或「i游陽朔」微訊小程式提早購票,每晚8時開售翌日門票)



桂林美食推介

桂林美食推介【1】正陽步行街——美食超多的市區商業步行街

正陽步行街就在日月雙塔文化公園附近,建議在正陽步行街吃飽再逛日月雙塔。在正陽步行街,300多家門店由北向南延伸,形成一條充滿煙火氣的美食街,品嘗桂林地道美食,例如是秋福米粉的地道桂林米粉店、文五和老滷粉、王城糯米飯、老牌蓮子糕等等!

+ 3

正陽步行街

地址:桂林市秀峰區秀峰街道正陽路29號

營業時間:09:00 - 23:00



桂林美食推介【2】老東江米粉——正宗桂林米粉

來到桂林,當然要吃正宗的桂林米粉。桂林米粉最講究滷水,其做法各家有異,大致以豬、牛骨、羅漢果和各式佐料熬煮而成。滷水的用料和做法不同,米粉的風味也不同。大致有生菜粉、牛腩粉、三鮮粉、原湯粉、滷菜粉、酸辣粉、馬肉米粉、擔子米粉等。推薦大家試試主打滷菜粉的老東江米粉,是本地人和遊客都愛的有口碑30多年老店!

老東江米粉

地址:桂林市秀峰區秀峰街道正陽路29號

營業時間:06:00 - 16:00



桂林美食推介【3】謝大姐啤酒魚——選用漓江河鮮魚

陽朔啤酒魚是廣西陽朔縣的一道地方特色美食。相傳,80年代桂林開發旅遊路線,謝大姐經常接待大巴司機,她做的黃燜漓江魚深受喜愛。有時大巴司機提前點單,來得有點晚,導致黃燜魚的汁水幹了。有人建議加啤酒,未曾想,加了啤酒的黃燜魚味道更加濃郁和鮮美!陽朔啤酒魚用料講究,通常選用漓江河裏的鮮魚,魚肉外香裏嫩,皮黃汁濃,魚鱗被炸成脆殼,沾上調料的醬汁,吃起來別有一番風味!

+ 2

謝大姐非遺啤酒魚(疊翠店)

地址:陽朔縣榕萌路1號

營業時間:09:30 - 22:00



香港去桂林交通

從香港西九龍出發桂林西建議搭高鐵,參考記者在旅遊網站搜尋2025年3月29日星期六的班次結果,每日有3班車,車程約3小時1分至3小時14分。車票價錢方面,二等座來回$894、一等座$1,430、商務座$2,612。

桂林酒店推介

桂林酒店推介【1】桂林灕江雲端酒店(桂林兩江四湖象鼻山店)(LiCLOUDS HOTEL (Guilin Two Rivers and Four Lakes Xiangshan Park))

桂林灕江雲端酒店(桂林兩江四湖象鼻山店)(LiCLOUDS HOTEL (Guilin Two Rivers and Four Lakes Xiangshan Park))坐落在桂林市中心,步行約15分鐘便可抵達桂林站,亦鄰近象鼻山景區、日月雙塔、兩江四湖和桂林百貨大樓,地理位置優越!酒店客房擁有超大雙人床、各規格的電源插座,部分客房更可採用全屋智能控制,客房景觀可俯瞰桃花江及遠眺喀斯特羣山。酒店亦有2個室外泳池、兒童泳池、兒童遊樂場等休閒娛樂設施,無論是家庭還是與好朋友出遊都適合入住!

桂林灕江雲端酒店(桂林兩江四湖象鼻山店)(LiCLOUDS HOTEL (Guilin Two Rivers and Four Lakes Xiangshan Park))

房價:人均HKD$271起(雲端大床房;包下午茶)

地址:桂林象山區中山中路2號

交通:桂林火車站步行15分鐘

桂林灕江雲端酒店(桂林兩江四湖象鼻山店)搶先預訂優惠👉🏻 Trip.com

桂林酒店推介【2】晴嵐山水美學度假酒店(桂海晴嵐店)(QING LAN HOTEL)

晴嵐山水美學度假酒店(桂海晴嵐店)(QING LAN HOTEL)於2023年開幕,坐落在國家AAAA級旅遊景區桂海晴嵐國際旅遊度假區。 雖然距離桂林站需要20分鐘車程,但勝在遠離市區,可以好好感受大自然景色,而且酒店內設有高爾夫球場、騎馬、水上樂園、兒童遊樂場等設施,就算不出酒店都可以有娛樂!酒店僅提供客房、套房及別墅房型,設計以貼近大自然色調為主,坐擁喀斯特羣山景觀,房內設有充足的電源插座,套房更擁有雙卧雙廳,廚房設備超齊全!

晴嵐山水美學度假酒店(桂海晴嵐店)(QING LAN HOTEL)

房價:人均HKD$188起(晴嵐雅宿榻榻米大床房)

地址:桂林七星區航天路22號1棟1-01號商鋪

交通:桂林火車站車程20分鐘

搶先預訂優惠👉🏻 Trip.com

桂林酒店推介【3】桂林CIAO俏酒店(兩江四湖象鼻山店)(CIAO Hotel( Two Rivers and Four Lakes Elephant Trunk Hill))

桂林CIAO俏酒店(兩江四湖象鼻山店)(CIAO Hotel( Two Rivers and Four Lakes Elephant Trunk Hill))位於桂林市安新南路,毗鄰象鼻山及面向灕江,更坐擁270°江景,連無邊際泳池都可以欣賞到灕江景色!酒店客房採用意大利風格,以大自然色調為主,客房擁有獨立衣帽間及浴缸,而Loft房型更擁有室內滑梯,最適合親子同遊!

桂林CIAO俏酒店(兩江四湖象鼻山店)(CIAO Hotel( Two Rivers and Four Lakes Elephant Trunk Hill))

房價:人均HKD$362起(Loft親子榻榻米套房;包早餐)

地址:桂林象山區安心南路安新路11號-610棟

交通:桂林火車站步行27分鐘

桂林CIAO俏酒店(兩江四湖象鼻山店)搶先預訂優惠👉🏻 Trip.com

▼▼▼更多桂林酒店推介▼▼▼

(全文完)👉follow 好食玩飛ig ✈️免費睇旅遊飲食攻略