桂林陽朔旅遊懶人包｜象鼻山、竹筏漂流4景點+美食！酒店高鐵攻略

桂林旅遊｜桂林景點｜有云「桂林山水甲天下」，鐘情秀麗山水風光的朋友，必定要來一趟廣西桂林。桂林除了可在市中心睇象鼻山、日月雙塔，食勻正陽步行街美食，以及坐四星船遊灕江，不少人還會到桂林轄下的陽朔縣玩竹筏漂流！本文為大家整合桂林陽朔旅遊懶人包，一文睇晒旅行季、景點、美食、交通、住宿推介！



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桂林陽朔旅行最佳時間

每年7月至10月是桂林旅遊的高峰期，這段時間氣溫適宜，灕江水量充沛，游船、竹筏都可以暢行。相反3月至6月是桂林的雨季，旅行期間遇上下雨天不但掃興，這期間更會出現暴雨洪澇，許多遊山玩水的行程也會被迫取消。大家要慎重選擇適宜的旅行時間！

桂林景點推介

桂林景點【1】象鼻山景區——睇桂林城徽標誌象鼻山 ¥10上竹筏打卡

象鼻山景區因有一座酷似一頭大象的象鼻山而得名，象鼻山位於桂林市漓江與桃花江的匯流處，以其獨特的山形和悠久的歷史成為桂林城徽標誌。除了必睇的象山，景區內還有自宋代沿用至今的三花酒窯、供奉普賢菩薩400多年的普賢寶塔、見證有情人的愛情島等等，也非常值得一逛！

有小紅書網民分享，象鼻山有竹筏拍照服務，¥10可上竹筏打卡，時限約1分鐘，精修P圖另外收費；¥50便可坐竹筏游江轉兩圈。景區管理處提醒，「免費拍照服務」都是遊客陷阱，必須警剔！

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象鼻山景區

地址：桂林市象山區濱江路1號

營業時間：07:00 - 21:30

門票：免費（需提早於「桂林全域旅遊網」微訊小程式，預約免費象山門票，每日早上7時放票）



桂林景點【2】日月雙塔——桂林市區新地標

同在象山區的日月雙塔，因與桂海碑林中的宋代雕刻日月神菩薩隔河相對，又因雙塔高聳入雲，直指日月，故名日塔、月塔。兩座塔均為樓閣式山水塔。日塔是9級8角寶塔，高41米，創下了三項世界之最——世界上最高的電梯銅塔，世界上最高的銅質建築物，世界上最高的水中塔。月塔是7級8角寶塔，高35米，用琉璃裝修，莊重典雅。月塔一層面湖處有「太極鼓」，可以擊鼓展雄姿。

日月雙塔被杉湖所包圍，沿着湖邊散步便能免費欣賞日月雙塔互相輝映的美景。遊客也可以付費登上日塔，眺望桂林的象鼻山、七星山、堯山、疊彩山、獨秀峰、南溪山等著名景點，並俯瞰桂林美麗迷人的市貌。

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日月雙塔

地點：桂林市象山區文明路10號

亮燈時間：19:00 - 22:00



桂林景點【3】灕江——四星級遊船河 打卡20元人民幣同款山水風光

桂林以山水聞名，上文了介紹了象鼻山，現在來介紹灕江水。全長164公里的灕江自北向南流經整個桂林盆地。水面波光粼粼，清澈見底，遠處的山巒若隱若現，雲霧繚繞。要以最佳角度飽覽灕江山水風光，非常建議乘船欣賞桂林山青、水秀、洞奇、石美的絕景。

沿途有不少景點需要坐船才能觀賞，例如傳説中關於好心腸夫婦故事的望夫石、因山形如帝王的紫金冠而得名的冠巖、宛如一幅神駿圖的九馬畫山等。另外建議大家帶一張20元人民幣上船，因為紙幣上的山水美景就是灕江，看到了同款景色便快拿起20元打卡吧！

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桂林灕江四星豪華遊船船票

船票：港幣$459（包自助餐）

船程：約3.5小時

此為單程船，由桂林航行至陽朔。建議大家行程安排先遊桂林，再搭船去陽朔遊玩幾日。如欲返程桂林，搭高鐵只是23至41分鐘車程，車費約港幣$22.5-36.4。



桂林景點【4】遇龍河竹筏漂流——坐筏品味沿河風光

遇龍河是灕江在陽朔境內的一條支流，與灕江風光相比，遇龍河的風景更溫婉，有「小灕江」之稱。遇龍河的竹筏漂流很有名，可以坐筏細細品味沿河秀美的山水田園風光。竹筏漂流亦有分段路線之分，小紅書較多人推薦水危底碼頭至綜合碼頭段，下衝數量4次，風景美體驗較溫和，不過人數多經常爆滿。大家可以選擇金龍橋碼頭至舊縣碼頭段，漂流時長約1.5小時，下衝數量最多，有足足9次！

部分竹筏師傅或會暗示給小費可以「划慢點、停靠拍照」，一般給¥30左右即可；如果沒給小費而遭無理對待，也可向景區投訴。另外，竹筏漂流時間長＋紫外強，一定要做好防曬工作。竹筏會下衝，要做好濕身濕鞋的準備，建議穿上提早準備好的雨衣（在現場買價錢較貴），以及帶備更換衣服。

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另外遇龍河所在的十里畫廊景區，還有網紅小火車、網紅韆鞦、千古情劇場表演、古老水車、油菜花田、看日落的工農橋等等，值得在這裏預留一日遊玩時間。

遇龍河竹筏漂流

地址：桂林市陽朔縣朝陽碼頭／金龍橋碼頭（視乎漂流分段起點）

門票：分段收費（需於「遇龍河景區竹筏漂游票」或「i游陽朔」微訊小程式提早購票，每晚8時開售翌日門票）



桂林美食推介

桂林美食推介【1】正陽步行街——美食超多的市區商業步行街

正陽步行街就在日月雙塔文化公園附近，建議在正陽步行街吃飽再逛日月雙塔。在正陽步行街，300多家門店由北向南延伸，形成一條充滿煙火氣的美食街，品嘗桂林地道美食，例如是秋福米粉的地道桂林米粉店、文五和老滷粉、王城糯米飯、老牌蓮子糕等等！

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正陽步行街

地址：桂林市秀峰區秀峰街道正陽路29號

營業時間：09:00 - 23:00



桂林美食推介【2】老東江米粉——正宗桂林米粉

來到桂林，當然要吃正宗的桂林米粉。桂林米粉最講究滷水，其做法各家有異，大致以豬、牛骨、羅漢果和各式佐料熬煮而成。滷水的用料和做法不同，米粉的風味也不同。大致有生菜粉、牛腩粉、三鮮粉、原湯粉、滷菜粉、酸辣粉、馬肉米粉、擔子米粉等。推薦大家試試主打滷菜粉的老東江米粉，是本地人和遊客都愛的有口碑30多年老店！

老東江米粉

地址：桂林市秀峰區秀峰街道正陽路29號

營業時間：06:00 - 16:00



桂林美食推介【3】謝大姐啤酒魚——選用漓江河鮮魚

陽朔啤酒魚是廣西陽朔縣的一道地方特色美食。相傳，80年代桂林開發旅遊路線，謝大姐經常接待大巴司機，她做的黃燜漓江魚深受喜愛。有時大巴司機提前點單，來得有點晚，導致黃燜魚的汁水幹了。有人建議加啤酒，未曾想，加了啤酒的黃燜魚味道更加濃郁和鮮美！陽朔啤酒魚用料講究，通常選用漓江河裏的鮮魚，魚肉外香裏嫩，皮黃汁濃，魚鱗被炸成脆殼，沾上調料的醬汁，吃起來別有一番風味！

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謝大姐非遺啤酒魚（疊翠店）

地址：陽朔縣榕萌路1號

營業時間：09:30 - 22:00



香港去桂林交通

從香港西九龍出發桂林西建議搭高鐵，參考記者在旅遊網站搜尋2025年3月29日星期六的班次結果，每日有3班車，車程約3小時1分至3小時14分。車票價錢方面，二等座來回$894、一等座$1,430、商務座$2,612。

桂林酒店推介

桂林酒店推介【1】桂林灕江雲端酒店（桂林兩江四湖象鼻山店）（LiCLOUDS HOTEL （Guilin Two Rivers and Four Lakes Xiangshan Park））

桂林灕江雲端酒店（桂林兩江四湖象鼻山店）（LiCLOUDS HOTEL （Guilin Two Rivers and Four Lakes Xiangshan Park））坐落在桂林市中心，步行約15分鐘便可抵達桂林站，亦鄰近象鼻山景區、日月雙塔、兩江四湖和桂林百貨大樓，地理位置優越！酒店客房擁有超大雙人床、各規格的電源插座，部分客房更可採用全屋智能控制，客房景觀可俯瞰桃花江及遠眺喀斯特羣山。酒店亦有2個室外泳池、兒童泳池、兒童遊樂場等休閒娛樂設施，無論是家庭還是與好朋友出遊都適合入住！

桂林灕江雲端酒店（桂林兩江四湖象鼻山店）（LiCLOUDS HOTEL （Guilin Two Rivers and Four Lakes Xiangshan Park））

房價：人均HKD$271起（雲端大床房；包下午茶）

地址：桂林象山區中山中路2號

交通：桂林火車站步行15分鐘

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桂林酒店推介【2】晴嵐山水美學度假酒店（桂海晴嵐店）（QING LAN HOTEL）

晴嵐山水美學度假酒店（桂海晴嵐店）（QING LAN HOTEL）於2023年開幕，坐落在國家AAAA級旅遊景區桂海晴嵐國際旅遊度假區。 雖然距離桂林站需要20分鐘車程，但勝在遠離市區，可以好好感受大自然景色，而且酒店內設有高爾夫球場、騎馬、水上樂園、兒童遊樂場等設施，就算不出酒店都可以有娛樂！酒店僅提供客房、套房及別墅房型，設計以貼近大自然色調為主，坐擁喀斯特羣山景觀，房內設有充足的電源插座，套房更擁有雙卧雙廳，廚房設備超齊全！

晴嵐山水美學度假酒店（桂海晴嵐店）（QING LAN HOTEL）

房價：人均HKD$188起（晴嵐雅宿榻榻米大床房）

地址：桂林七星區航天路22號1棟1-01號商鋪

交通：桂林火車站車程20分鐘

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桂林酒店推介【3】桂林CIAO俏酒店（兩江四湖象鼻山店）（CIAO Hotel（ Two Rivers and Four Lakes Elephant Trunk Hill））

桂林CIAO俏酒店（兩江四湖象鼻山店）（CIAO Hotel（ Two Rivers and Four Lakes Elephant Trunk Hill））位於桂林市安新南路，毗鄰象鼻山及面向灕江，更坐擁270°江景，連無邊際泳池都可以欣賞到灕江景色！酒店客房採用意大利風格，以大自然色調為主，客房擁有獨立衣帽間及浴缸，而Loft房型更擁有室內滑梯，最適合親子同遊！

桂林CIAO俏酒店（兩江四湖象鼻山店）（CIAO Hotel（ Two Rivers and Four Lakes Elephant Trunk Hill））

房價：人均HKD$362起（Loft親子榻榻米套房；包早餐）

地址：桂林象山區安心南路安新路11號-610棟

交通：桂林火車站步行27分鐘

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