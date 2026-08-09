新疆伊寧景點｜六星街巷弄漫步尋地道美食　果子溝大橋看峰巒疊嶂

大家好哇，我是coco！今天給大家講講新疆伊寧。



眾所周知，入了夏的新疆就是熱門中的熱門，到處都是遊客，稍微火一點的景區排隊入場都要兩小時起步。但伊寧可以說是其中的一股清流了。

這座小城安靜又舒服，我覺得啊，她絕對是被大家小看了的寶藏地。

在我看來她厲害的地方，可不止是風景漂亮那麼簡單。撲面而來的生活氣息也很關鍵！這裏是漢族、維吾爾、哈薩克、回族好幾個民族一起生活的家。所以最打動人的還是那股濃郁的多民族風情。

當然！絕不能錯過的還有當地美食啦！

羊肉串在炭火上滋滋冒油，香味兒直往鼻子裏鑽；咬一口薄皮包子，湯汁呼啦就流出來；再嚐嚐那醇厚的手工冰激凌，簡直就是回味無窮……相信我，這些地道美味，保證能安慰你一路的風塵僕僕。不騙大家，這次新疆之旅我吃過最好吃的羊肉串就在伊寧！

今年暑期如果有計劃新疆旅行，不妨把伊寧當成第一站。

好了話不多說，先來跟我一起看看伊寧怎麼玩吧～

新疆伊寧旅遊景點推薦

1. 六星街

是的，那句耳熟能詳的「六星街裏還傳來，巴揚琴聲嗎？」唱的就是伊寧六星街。

六星街的名字源於她的位置特點，從無人機的角度來看，就是一個美麗的六角星。六條主幹道從中心放射出去，然後中間則是用無數條小街小巷織成了一張網。而她本身就是一個獨一無二的「大迷宮」，逛巷子本身就是最大的樂趣。

如果是第一次來六星街，沒有太大的目的性，建議大家避開大路，專挑小街小巷溜達，哪條小巷子窄、哪條顏色鮮亮、哪家門口花兒開得熱鬧，你就往哪鑽！不僅遊客少，驚喜也全藏在這些彎彎繞繞裏。

這裏到處都是具有民族特色的維吾爾族小院，天藍、鵝黃、薄荷綠、少女粉……那些內地少見的外牆顏色，在這裏刷得大膽又和諧。

門窗上的木雕花紋更是精緻得不行，家家戶戶窗台上、院子裏都擺滿了盛開的鮮花，走這一路眼睛都忙不過來。

有些小巷子裏或者改造的文創園（六星街中心附近區域），還能找到本地手工藝品、特色首飾、漂亮的艾德萊斯綢小物件。帶點獨一無二的紀念品回家也是不錯的選擇。

當然好逛的地方，好吃的東西自然也不能落下。

伊寧的手工冰激凌可以嚐嚐，推薦古蘭丹姆，奶味醇厚，還能自己加各種乾果果醬，邊吃邊逛，美滋滋。

也可以直接找一家漂亮的咖啡館，坐在葡萄藤下，發發呆，喝喝沙煮咖啡。看人來人往，感受那份悠閒，時間都慢下來了。

另外巷子裏還藏着不少地道小館子，烤肉、薄皮包子、拌麵……聞着香味兒找，準沒錯！

華燈初上時，中心廣場和主要街道會更熱鬧。建議大家晚上10點出門，燈光映襯下的彩色房子別有一番風味，有時還有本地人自發的歌舞哦～

2. 伊犁大巴扎

相比烏魯木齊國際大巴扎，伊寧大巴扎的規模會小很多。但還是能挖到不少好東西。

伊犁大巴扎主要分為負一層-四層，會賣一些民族特色的飾品包包衣物鞋子等等，但我這次主要逛的就是負一層，也就是大巴扎布料城。

這裏的布料真的是多到離譜，有多誇張呢，我當時和攝影師穿着的裙子，在這裏都找到了同款布料，而且是一模一樣的，只要20塊（人民幣，下同）／米。正常做一條帶袖長裙，大概需要兩米半的布料，買下來也只要50塊錢。

而我這次逛布料城也不僅僅是買布料那麼簡單，而是想去量身定做一條裙子。

在負一層買完布料之後，可以到三樓去找裁縫店，然後和店主說你想要的裙子樣式，建議去之前直接找好給店主看會更直觀。

做一條裙子的價格在100-150元之間不等，要考慮長短以及複雜程度，而且還可以適量的講講價。裙子的製作周期最短也要4-5天，像我去的這家前面的單已經排到7月份了，所以只能和店主講好做完之後幫我寄回杭州，當然郵費還是要自己付哦。

總的來說體驗還是很不錯的，店主的測量很細緻，我想收到之後也會很驚喜的～

除了布料城，這裏還有地毯城也可以一併逛逛，相信也能挖到不少好貨！重要的是記得講價！也可以讓老闆包郵，不然帶着地毯趕路着實是一種負擔啊。

3. 喀贊其民俗街

作為伊犁首府最有名的兩個打卡地之一的喀贊其，在我來新疆之前其實也做過不少功課。網上評論兩極分化，愛的很愛，也有人避雷，但我個人覺得還是值得一去的。

雖然我個人是很喜歡，但是去過之後也能理解不少人避雷的點。

首先喀贊其是一片很大的區域，一大半都是當地生活區，其實很多避雷的朋友還沒走到核心區域就離開了，但我覺得如果你喜歡建築、人文和異域風情，那就一定要來。

建議大家來喀贊其的時候直接導航到伊犁賽乃姆演藝廣場，周邊的巷子都是伊犁藍的少數民族老房子，不少門都是開的可以看到裏面的院子，很漂亮。

+ 1

陽光好的時候去走走非常舒服，會感覺時間靜止，彷彿這就是跨過千里來新疆旅行的意義。

附近很多人推薦的棘棘果王手工雪糕不錯，吃的話推薦點15元原味的，還是很濃郁的。漢人街、拜圖拉清真寺那條街上也有很多新疆當地人吃的餐館，便宜又好吃！

時間充裕的朋友還是很推薦來喀贊其好好感受一下的～

4. 伊犁哈薩克自治州博物館

伊犁哈薩克自治州博物館自1960年建館以來，便肩負着守護伊犁河谷歷史文脈的重任。館內數萬件珍貴文物，如同串聯時光的珠鏈，從遠古石器的樸拙、草原青銅的威嚴、漢唐絲路的繁華，直至清代建城的印記與近代民族交融的篇章，生動勾勒出這片「塞外江南」跨越數千年的壯闊史詩。

這裏講述的，正是腳下這片土地深沉而精彩的故事。

+ 2

博物館的體量不算大，我給大家總結一下必參觀的幾個部分：

首先是核心展覽《憶·往昔——伊犁歷史文物陳列》。它猶如一條時光隧道，通過史前遺蹟來揭開序幕，而「草原明珠」與「絲路輝煌」單元則是高潮所在，震撼的古代游牧民族金器、青銅兵器，以及著名的草原乾屍（如「草原武士」），配合絲綢殘片、異域錢幣等，將昔日草原的雄風和絲路樞紐的繁華鮮活呈現。

《民族與民俗陳列》則全面展現了日常的生活氣息。通過復原場景和豐富實物，直觀呈現哈薩克、維吾爾、錫伯等世居民族的獨特風情、傳統居所與精湛工藝。一趟逛下來還是收穫頗豐的。

5. 六巷早市

嬉遊的編輯永遠熱愛早市夜市菜市場，對我們來說這就是城市煙火氣最濃郁的地方。六巷早市也是如此，主打就是一個熱騰騰的煙火氣。

來這裏不需要起太早，八點到還是熱火朝天的，早市上賣的東西種類也多，水果蔬菜分成一類，牛羊肉也都是現殺帶過來賣的。一個個攤位把整條街都擠得滿滿當當，看得人眼花繚亂，更本不知道從哪下手。

我和攝影師是離開伊寧前的最後一天早上去的，也建議大家是同樣的行程，這樣買完東西吃完早餐可以直奔機場，什麼也不耽誤。

6月的新疆是吃桃杏李的好時候。

這裏的杏子是5塊錢一公斤，有小白杏也有吊幹杏，都好吃，非常甜。（新疆賣東西都是以公斤為計量單位）桃子也是如此，攝影師買的時候還嚐了一個，簡直比黃桃罐頭還美味。

在這裏買東西就是一個物美價廉，幾乎不會有踩雷的可能性，大家放心大膽的買就好啦！

伊寧往返1日遊（賽里木湖-果子溝大橋-霍城薰衣草）

來伊寧，非自駕的朋友建議報一個當日往返一日遊。像我們這次走的賽里木湖-果子溝大橋-霍城薰衣草，就是最精華的一條路線。

攜程是356元/人，小團出行，2-6人不等，商務車接送，司機師傅車技也蠻好的，人也很好溝通，一路上都是有商有量，沒有額外再需要收費的地方。

1. 賽里木湖

我們的第一站是賽里木湖。

賽里木湖其實已經不屬於伊犁河谷範圍內了，她位於博樂市境內的北天山山脈中。這是新疆內面積最大、海拔最高的高山湖泊，又因為大西洋暖流匯聚於此的緣故，所以也被稱為「大西洋最後一滴眼淚」。

不過說實話，來賽里木湖能不能感受到她的美完全看天氣。

陰天下的賽里木湖基本和普通的湖沒什麼太大的區別，所以如果第一次去賽里木湖，建議大家提前看好天氣預報，不然可能真的達不到預期的想象。

還好我們中間有放晴一丟丟，所以整體效果還算OK，而且看到了白天鵝。湖面是藍藍的，但是遊客不少，所以肉眼效果沒有無人機拍出來的震撼，我多放些照片，大家可以感受下～

+ 1

由於陰天下雨，我反而覺得湖旁的山林看起來更美一些。聳立的樹木高大而茂盛，濃郁的綠色蔓延開來，真的很壯觀。我很喜歡新疆這樣大開大合的景色，看着總覺得呼吸都順暢許多。

如果大家想要過來打卡拍照，也儘量穿顏色鮮豔的，黃色、紅色都很好，會很出片。

2. 果子溝大橋

這一站司機師傅直接把我們放在了果子溝大橋觀景台那裏，這也是眾多新疆婚紗照的取景地之一。

去果子溝的路上窗外已經是峰巒疊嶂、鮮花遍野，沒想到下車之後，眼前的景色更是震撼。不愧是伊犁地區的天然門戶，「伊犁第一景」果然名不虛傳。

+ 1

大橋橫跨峽谷，與群山相擁，更是十分壯美。

於此同時也難免讓人感嘆人類的智慧，五年時間造就出來的奇蹟，真的很偉大。

3. 霍城薰衣草

最後一站，司機師傅帶我們去看了薰衣草。其實更大面積的薰衣草在霍城的晃晃村，但是我們只在村外停留了一下，拍拍照的話也是足夠了。

這裏有專門給遊客打卡布置的鞦韆，還是很貼心的。尤其是我們返程的時候天氣已經放晴，所以隨便拍拍都是雜誌封面的效果呢！

另外，如果大家要前往賽里木湖和果子溝，建議可以路上多備一件外套，温差還是有些大的哦～

住宿的話，我這次住在華美勝地伊寧洲際酒店，在濱河大道，距離機場8.7公里的距離。

那麼關於伊寧的遊玩攻略寫到這裏就結束了，但是新疆的美好還遠不止於此。剩下的就等大家去挖掘啦！

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