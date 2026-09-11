法國旅遊｜巴黎6大景點推薦　藝術殿堂羅浮宮　蒙馬特鳥瞰城市

文明璀璨的羅浮宮（Palais du Louvre），浴火重生的巴黎聖母院（Notre-Dame de Paris），塞納河畔的巴黎鐵塔（Tour Eiffel）……這次的目的地是「巴黎」，值得一去再去的浪漫之都。



巴黎，一座被時光和才華共同偏愛的城市。千百年來，無數藝術家、作家在這裏生活、創作，用各自的生命軌跡，把巴黎的美鑄成跨越世紀的黃金時代，也讓很多人在心裏埋下一顆嚮往的種子。

2026年4月，Faceface和朋友踏上了歐洲之旅，第一站便落在了巴黎。在蒙馬特的石階上看藝術家作畫，在左岸的咖啡館裏小坐放空，在河畔等鐵塔亮起滿身的星光——這些鬆弛的瞬間，拼成了記憶裏的温柔一頁。

巴黎的鬆弛感，都在日常裏

巴黎的街頭，是那種讓人願意把整個下午都浪費在這裏的地方。咖啡館裏坐滿了放空的朋友，陽台上是閲讀的身影，河邊是並肩坐着的遊人，不用太多交流，只是靜靜看駁船從橋下緩緩穿過。這時候你就感受到，巴黎的鬆弛不是什麼刻意為之的事，而是在這樣慢慢流淌的時光裏。

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巴黎街頭是一場行走的時裝秀

如果說鬆弛是巴黎的底色，那巴黎街頭的時髦，是像空氣般的存在。你不必刻意去看誰，它自然漫過來。巴黎人的很喜歡跑步和騎車——穿着風車騎車掠過的側影，過街的人風衣下襬揚起的角度……都不用力，卻有分寸。時髦在這裏不是追趕，是日常。

這是塞納河畔的鬆弛景象

塞納河的鬆弛也是一種視覺——大家在這裏三三兩兩坐着，舉杯談笑。風是微醺的，黃昏是免費的，而這片刻的晃神，是無價的。跑步的人從喝酒的人身後經過，帶起一陣風。所有人各不相干，卻都被同一段河水輕輕地託着。

從咖啡館到書店 左岸的一日慢時光

想要切身地體驗巴黎風情，不放從左岸開始。上午從花神咖啡館開始，紅色座椅、舊鏡子，一杯熱朱古力配着聖日耳曼大道的人流，坐在這發會兒呆也很滿足。

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然後穿過兩條街，到百年的莎士比亞書店，海明威年輕時窮，就借住在這裏。翻翻架子上的舊書，踩踩會響的木樓梯，在二樓窗邊看聖母院的尖頂。

LOOK tips

①文章圖片大多拍攝於2026年4月；

②Faceface巴黎之行一共玩了5天，大家可以按照自己的實際情況制定時間和行程；

③部分景點需提前預約，開放時間和價格以官網為準，建議出行前先提前查詢好。



出發，逛一逛巴黎地標

1. 羅浮宮

作為巴黎的地標之一，羅浮宮很大，值得花上一整天時間來慢慢探索。

這裏曾是帝王的寢宮，後來成了藝術的殿堂——從城堡到皇宮，再到全世界朝聖者絡繹不絕的博物館，幾百年的光陰被小心翼翼地嵌進每一根廊柱、每一幅畫框裏。入口那座玻璃金字塔，如今也是羅浮宮最時髦的一張臉。

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在這裡，翻開半部西方藝術史

在羅浮宮穿行，你最先注意到的不一定是那些如雷貫耳的名字，而是建築本身——曾經的皇家宮殿，腳下的大理石被磨得温潤，拱頂上繁複的浮雕在光影中若隱若現。古希臘的雕塑、文藝復興的畫作、拿破崙的廳堂...... 不同時代的傑作，在同一片穹頂下靜靜相對。

來到羅浮宮，多數人會直奔《蒙娜麗莎》，擠過人潮，只為看一眼那個傳說中的微笑，但羅浮宮的妙處遠不止這一點。你會在轉角遇見《斷臂的維納斯》，在樓梯盡頭邂逅《勝利女神》的英姿，當然也可以漫無目的——拋開地圖，隨便拐進一個展廳，安靜地發一會兒呆。

羅浮宮

價格：成人票約17-32歐元

購買方式：優先通過羅浮宮官網提前預約，選擇中文界面，可預訂具體入場時段。

開放時間：周五：9:00-21:45

周一、三、四、六、日：9:00-18:00

TIPS：① 安檢與主入口為玻璃金字塔，也可通過地下商場入口（卡魯塞勒入口）或黎塞留通道入口進入，後者人流量相對較少。

② 儘量避免現場購票，高峰時段排隊可能長達數小時。



2. 奧賽博物館

奧賽博物館（Musée d'Orsay）距離羅浮宮不遠，它的前身是一座1900年建成的火車站，巨大的玻璃天窗和鋼鐵骨架是工業時代的驕傲。1939年險些被拆除，直到1986年才以博物館的身份重生，專門收藏1848年至1914年間的藝術珍品——恰好填補了羅浮宮與蓬皮杜之間的空白。

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這裡，是印象派藝術家的殿堂

除卻歷史身份，其實真正讓奧賽聞名於世的，是在它頂層的印象派殿堂。莫奈的睡蓮、梵高的星空、雷諾阿的舞會、德加的舞者——它們安靜地掛在那裏，被來自世界各地的人凝視仰望。流連其間，步伐總在不知覺地駐足。

奧賽德博物館

票價：全價11歐元，優惠價8.5歐元

購買方式：提前在線預約門票，可通過奧賽博物館官網預訂。

開放時間：平時9:30-18:00，周四延至21:45

每周一閉館，1月1日、5月1日、12月25日閉館。

TIPS：① 導覽服務：可租賃語音導覽器，提供中文、英語、法語等多語言選項。

② 參觀時長：建議預留3-4小時，若想仔細欣賞所有展品，可安排半天時間。



3. 巴黎聖母院

在西堤島上，巴黎聖母院靜靜地立在那裏。不用急着進殿，繞着側面一周也足夠欣賞——那些飛扶壁像巨人的肋骨，穩穩地托住高聳的牆壁，玫瑰窗裏每一格都藏着聖經故事。推門而入，燭光搖曳，穹頂高得讓人不自覺地放輕腳步。

2019年那場大火燒燬了塔尖，全世界都在嘆息，但七年後的今天它已經重生。雨果筆下的鐘樓還在，卡西莫多的鐘聲彷彿仍在迴盪。

巴黎聖母院

開放時間：周一至周三、周五：07:50–19:00（最後入場時間18:30）；周四：07:50–22:00（最後入場時間21:30）；周六、周日：08:15–19:30（最後入場時間19:00）

特殊日期（如重大宗教節日）可能調整，建議提前查看官網。

預約方式：

官網預約：訪問巴黎聖母院官網，提前2天至當天選擇參觀時段，填寫個人訊息後獲取預約二維碼或確認郵件。

未預約遊客可現場排隊，但高峰時段可能需等待較長時間。



4. 巴黎鐵塔

巴黎鐵塔，巴黎毋庸置疑的城市符號，但它不是需要大家仰着頭膜拜的古蹟，更像一位高個子朋友——你在巴黎的任何一個角落抬起頭，總能看見它。等到晚上，周身的燈泡亮起，整座鐵塔像被星光裹住，整個巴黎都跟着温柔起來。

可以買票登塔，但本地人更愛躺在塔下的草坪上，看它在夜色中閃閃發光，不用花什麼錢，也覺得浪漫。

巴黎鐵塔

開放時間：每天上午9:30至晚上11:00（夏季可能延長至凌晨0:45）

參觀建議：① 提前購票：建議提前在官網購買門票，避免現場排隊。官網支持中文界面，但支付方式可能僅限Visa、Mastercard和American Express。

② 選擇票種：若想登頂，可選擇電梯至頂層或樓梯+電梯的組合票；若僅參觀二層，電梯或樓梯票均可。



5. 蒙馬特高地

蒙馬特（Montmartre）是巴黎最高的天然高地，一百三十來米。但就是這點高度，剛好夠你把視線從擁擠的街道上抬起來，看一眼不一樣的巴黎。

小丘廣場上仍有畫家現場作畫；山腳下的紅磨坊延續着百年康康舞的熱烈；愛牆用300多種語言寫滿「我愛你」——宗教、藝術與愛情，在這裏自然共生。站在這裏，你能望見整座城市，像看一幅畫一樣看着腳下的生活。

站在蒙馬特，你的目光很難繞過那座白色的教堂——聖心堂。它和巴黎城裏那些歌德式教堂不同，圓潤的穹頂帶着拜占庭的影子，門廊上騎着馬的聖路易與聖女貞德雕像神情莊嚴又温柔。

蒙馬特高地 & 聖心堂

開放時間與門票：① 聖心堂：教堂內部每日6:30-22:30免費開放；登頂穹頂需購票，約6歐元，開放時間因季節略有調整（5-9月為8:30-20:00，10-4月為9:00-17:00）。

② 蒙馬特高地：全天開放，但建議避開高峰時段。

最佳參觀時間：建議早晨8:00-9:00前往，此時遊客較少。若想欣賞夜景，可在傍晚時分前往，教堂燈光亮起時，景色十分壯觀。



6. 杜樂麗花園

走在巴黎街頭，最打動人的還有那些毫不費力就融入生活的綠意——花園和草坪都在路上靜靜鋪展，漫無目的的徜徉，也有了温柔的落腳點。

杜樂麗花園（Jardin des Tuileries）就是這樣的存在，這座曾屬於皇室、被世人仰望了數百年的園子，如今早已褪去光環，融進尋常日子。端杯咖啡，帶本書，往長椅或草坪上一賴，也是舒服的一天了。

杜樂麗花園

遊玩建議： 建議預留2-3小時，可先漫步中央大道，再欣賞雕塑，最後在噴泉池邊休息。

