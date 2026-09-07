羅湖美食｜汕尾甜薄餅現攤現做　酥糖＋鹹蛋黃鹹甜交織口感豐富

甜薄餅，來自汕尾二馬路。



今天去羅湖吃汕尾薄餅。

關於這家店：

「小時候只有甜薄餅，鹹的只能回家自己做，外面沒人賣」

「春花酥、芝麻酥，花生糖，汕尾人一聽就懂了」

「一大早來攤餅皮，一天要打3次左右，賣完就沒有了」



深圳很少見的汕尾甜薄餅

在汕尾，薄餅算得上家家戶戶都知道的小吃。老闆說，現在整個汕尾做薄餅的店，可能都有四五十家了。但如果往前倒十幾二十年，薄餅其實是極為低調、不為外地人知道的小吃。「我們小時候的薄餅，就只有甜的。」

餅皮每日純手工現攤，薄、韌、不破皮

餅皮每天都是老闆自己現攤，「早上9點半過來攤一個小時，賣到中午差不多兩點，我又重新打皮。」

下午再做一輪，到了傍晚五六點，如果賣得快，還得繼續補。拿到手的餅皮，薄薄的、軟軟的，還帶一點韌勁。包上滿滿一層餡料，也不會輕易破掉。

第一層料：4種老式糖料，春花酥、芝麻酥、粗&細花生糖

甜薄餅最有意思的，就是這一把糖料。

現在汕尾老家不少地方已經只保留三種糖料，老闆還是放了四種。春花酥、芝麻酥，粗、細兩種花生糖。這些都是從老家拿過來的，吃起來就是很傳統的那種甜香。

酥糖敲碎平鋪，保留顆粒感

做甜薄餅，酥糖得先弄碎。第一次來，老闆拿着老式敲糖錘，一下一下把酥糖敲開。

第二次再來，發現工具已經換了。老闆說：「之前敲糖錘太大聲了，被投訴了。」現在升級成電動攪拌機，打得更快，但糖還是一樣，打碎以後不會弄得特別細，還是會留一點顆粒感。捲進薄餅裏，咬下去酥酥脆脆的。

第二層料：鹹蛋黃、遮浪馬仔、蓮蓉是標配，推薦加叉燒

除了四種傳統糖料，甜薄餅裏面還會加鹹蛋黃、遮浪馬仔、蓮蓉。喜歡吃得更豐富一點，可以再加叉燒。甜甜的糖料裏，突然碰到一點鹹蛋黃和叉燒的鹹香，味道一下就豐富起來了。

老闆說，最開始就是二馬路有人開始炒鹹的，後來慢慢傳開，汕尾才越來越多鹹薄餅。現在，甜、鹹兩種已經是汕尾薄餅最經典的兩種口味。

現點現炒料，汕尾鹹薄餅

現炒鹹口餡料，猛火快炒，鑊氣足

鹹薄餅裏面的料，每份都是現炒。雞蛋、豆芽、包菜、紅蘿蔔、洋葱，再加臘腸、蝦乾、魷魚乾。鍋燒熱了直接下料，大火快速翻炒。蔬菜炒得脆脆的，蝦乾和魷魚乾把鮮味帶出來，再加上臘腸的油香。

老闆說，蝦乾和魷魚乾都是從汕尾老家寄過來的。還能加上每天現做的叉燒，一張薄薄的餅皮，裏面塞得滿滿當當，吃起來特別紮實。

才開2個多月，外賣已經忙不過來了

這家店今年5月才開，算下來也就2、3個月。老闆夫妻倆都是汕尾人，「我們是汕尾人，老一輩以前也有做這個，後來在深圳，就想着來深圳開一個薄餅店。」

早上9點半開始準備餅皮，現攤、現炒、現包，一直到晚上9點半才收。外賣單一多，廚房裏基本就停不下來。尤其是汕尾老鄉，很多人就是專門衝着這一口來的。

阿奇汕尾鹹甜薄餅

地址：羅湖區新屋嚇村143號103-2-1號

營業時間：10:30-21:30

交通：地鐵3號線草埔站B口

*家庭小店，環境普通，不必預期過高專程前往

*小店有上線外賣平台，美團和淘寶閃購都有（商家電話可查詢點評網）

