深圳芋頭甜品8間推介｜必吃泉州芋泥餅/化州冰凍糖水/台灣麻糬冰

深圳芋頭甜品地圖。



本期先吃8家。

1. 恬心芋泥：泉州芋泥餅

老闆一次機緣巧合和朋友去泉州玩，吃到當地的芋泥餅感覺非常美味，於是就決定自己研發配方和工藝，開了一家手作芋泥餅小店。

芋泥搓成球，夾在兩片餅乾之間，再蘸上麵糊下鍋炸制5分鐘左右，出過濾油便可以開吃了，芋泥餅最好趁熱吃，才能嚐到芋頭獨特的清香。

恬心芋泥

店鋪地址：南山區蛇口老街石雲路步行街石雲路3-3號

交通方式：地鐵2號線東角頭站A口步行610m

營業時間：9:00-23:00



2. 閲蓮軒：芝麻芋泥雪花冰

深圳只有他們家在賣的「芝麻芋泥雪花冰」，聽老闆說，芝麻是惠來老家手藝師傅親手炒的，比一般芝麻香氣更足。

綿密冰沙上，鋪滿芋泥和芝麻，加以黑芝麻小湯圓點綴，再淋上一勺煉奶，一口吃下，多重口感在嘴裏融合。

閲蓮軒（八卦一路店）

店鋪地址：福田區八卦嶺鵬盛村3-4棟113號（停車場正對面）

交通方式：地鐵9號線園嶺站B口步行540m

營業時間：10:30-24:00



3. Cycle＆Cycle：芋泥鬆鬆鹼水結

Cycle＆Cycle個人最喜歡這款芋泥鬆鬆鹼水結，自制芋泥紫薯餡，保留天然芋頭的清甜香氣，外層點綴酥脆牛肉鬆，鹹鮮與酥香為整體增添濃烈對比。入口先是芋泥的柔滑，再是肉鬆的酥脆。

Cycle&Cycle

萬象前海店

地址：南山區桂灣四路169號萬象前海購物中心B178

交通：地鐵5號線 桂灣站A2口

營業時間：8:00-22:00

萬象天地店

地址：南山區華潤置地大廈C座LG層99號

交通：地鐵1號線 高新園站A口

營業時間：7:30-22:00



4. 董記化州冰凍糖水：芋頭糖水

這間老字號糖水在這少說十幾年，一對夫妻開店，賣的是一個便靚正。早年只有小小一間，做大後把隔壁也盤了下來，也算是深圳最早一批火起來的糖水店。

招牌的香芋露，用的是廣西特產荔浦芋頭，每早都要燉煮上一大鍋，入嘴的那口糯，也讓它一直火到現在。

董記化州冰凍糖水

店鋪地址：寶安區建安一路新岸甲岸村179棟3號鋪

交通方式：地鐵12號線新安公園站C1口

營業時間：12:00-次日02:00



5. 怡樂餅店：芋頭炸麵包

說到深圳小孩的童年麵包店，就不得不提怡樂餅店，人手一個芋泥炸麵包，是小學時代的標配。

父母總是說熱氣上火不敢買，只能放學偷偷自己用零花買一個，熬芋泥裹上麵包糠油炸，出爐雖燙手，還是三口當兩口吃完回家。現在有時路過，還是忍不住想要買一個過過嘴癮。

怡樂餅店

店鋪地址：羅湖區東湖街道太白路1076號（近布心市場）

交通方式：5/7號線太安站E出口

營業時間：7:00-11:00 16:00-20:00



6. 黃記潮汕甜湯：招牌甜芋，加塊五花肉

甜芋每天都是新鮮熬煮，糖水包裹下的芋頭和番薯，內芯軟糯可口，香氣十足。可以選擇只要芋頭或番薯，也可以兩種雙拼，懂吃的潮汕人還會加一塊甜肉，焦脆有彈性。

黃記潮汕甜湯

店鋪地址：福田區福慶街35號貝底田坊87棟-3

交通方式：地鐵7號線赤尾站D口

營業時間：14:00-次日02:00



7. 普寧陳記食店：反沙芋頭

在潮汕菜宴席中，芋泥通常會作為壓軸甜品出場，泥糊狀的芋泥除了能嚼到芋頭顆粒，還有濃濃芋香，對於部分人群來說它可能會偏甜。

炸好的芋頭丟入糖油中，關了火不斷翻炒，就能看到糖油慢慢變成白色糖霜，裹在芋頭上。吃起來外脆但內芯軟糯，混着糖霜甜甜的。

普寧陳記食店

店鋪地址：福田區皇崗路福田村福新坊7棟一樓

交通方式：地鐵1/10號線崗廈站G口

營業時間：11:00-次日03:00



8. 阿內哥古早味：古早芋泥麻薯冰

温馨可愛的台灣小店，老闆阿內哥來自台灣，做的是兒時的古早味，菜品種類以小吃、甜品為主。方正的芋頭和芋圓鑲嵌在純牛乳綿綿冰上。一整塊拉絲手作麻薯和芋泥蓋在上癮，看着就降温。奶香重，但是不會太甜。

阿內哥．古早味（青春家園店）

店鋪地址：南山區文心一路51-2號

交通方式：地鐵9號線南山書城站H口

營業時間：12:00-22:00



芋頭腦袋來嚕。

芋頭甜品地圖：

1. 以上排序不代表排名

2. 店家訊息來自點評網，如有不準確，歡迎評論區指正

3. 部分小店環境樸實，如介意不必專程前往

