深圳16間皺皮腸粉｜廣式腸粉皮薄有米香　花生油配醬油入口更惹味

深圳腸粉地圖更新：皺巴巴的廣式腸粉。



花生油、不粘稠的醬油、帶米香的粉皮，這是廣式腸粉的大致特徵，部分因剷起時會形成大量褶皺，被形象地叫作「皺巴巴腸粉」。在被潮式腸粉包圍的深圳，尋找一條這樣普通的腸粉，顯得些許困難。

深圳16間廣式腸粉推薦

1. 強記腸粉皇

在上川開了8年的「強記腸粉皇」，是這片老城區最有人氣的腸粉店。他家的腸粉粉皮非常薄透，出爐時會撒上一把白芝麻增香，淡淡的花生油香裹着醬油，吃着很香。

店裏還供應燉湯，不過一般在11點左右會沽清，只吃腸粉會有些膩，配碗湯就很完美。

強記腸粉皇

地址：寶安區上川路31區A4棟1樓116號（近時時到家）

營業時間：6:00-12:30



2. 老莊記腸粉王

女承父業的「老莊記腸粉王」，位於皇崗村的天橋底下，聽說是從1985年開到現在，現在又女兒接手繼續做。

雞蛋肉碎腸是最多人點的，甜醬油上桌自己淋，有韌勁的粉皮裹着肉碎，是不少回頭客的早午餐日常，不少港人會專門去吃。

老莊記腸粉王

地址：福田區皇崗村文化廣場1號首層天橋底商鋪西12號

營業時間：

周一 6:30-14:00

周二至周五 6:30-14:00；17:30-21:00

雙休及節假日 6:30-21:00



3. 肥姨腸粉

在寶安共樂村開了31年的「肥姨腸粉」，是很多人的童年寶藏皺巴巴腸粉。老闆是湛江人，做的是粵西腸粉。

「每天3點半就要開始磨米漿，還要配家鄉的花生油和醬油。」衷情於尋找深圳皺巴巴腸粉的人，吃一口這個花生油就懂了，不規則褶皺，掛汁能力一絕，非常入味。不過我更喜歡加勺蒜蓉辣椒醬，蘸着吃。

肥姨腸粉

地址：寶安區共樂小學下塘四巷1號9號

營業時間：5:30-14:00



4. 龍珠腸粉

沒有招牌的腸粉小攤，開在龍珠花園裏、龍珠市場旁，這裏居民吃了快三十年，街坊們一般都叫他「龍珠腸粉」。現在原老闆因為身體原因把店鋪轉讓出去了，但是依然還是做皺巴巴的廣式腸粉。

龍珠腸粉

地址：寶安區龍珠山頂花園內（在市場旁邊，可以導航龍珠幼兒園）

營業時間：6:00-中午



5. 石磨竹窩腸粉

寶安人都熟悉的石磨竹窩腸粉，在翻身開了十多年。用的是特製竹簸箕，自家磨製米漿，舀一勺均勻撒到竹窩上，迅速旋轉鋪開，一次只能蒸一份，整片不切斷，上桌自助淋上醬油。薄皮腸粉軟軟的又有韌性，配上店裏剁辣椒醬，酸酸辣辣很開胃。

石磨竹窩腸粉

地址：寶安區興華一路富怡花園1棟106號

營業時間：6:30-13:00、18:00-22:30



6. 山城腸粉

藏在福田村裏的寶藏腸粉小店，早餐點過很多次外賣。老闆來自羅定，做得雲浮腸粉，粉皮做得非常薄，夾起透光，米香很濃。

肉片粟米腸是每次下單的首選，在深圳能加粟米粒的皺巴巴腸粉比較少，同樣是花生油的香味非常濃重。

雲初山城腸粉

地址：福田區福田村（福祥街）72號

營業時間：6:00-14:00、18:00-24:00



7. 何粵軒雲浮腸粉

八卦三路上的何粵軒，就是主打雲浮腸粉的，他家最特別的是會在粉漿里加入黑芝麻，做成灰色的粉皮。

我們嘗試了第一次見的燒鴨肉腸，上桌會另外搭配酸梅醬，吃着很特別。店裏還有常規的白色腸粉供應。

何粵軒

地址：福田區八卦三路30-1號

營業時間：7:00-21:00



8. 何師傅腸粉檔

從鹽田開來的腸粉檔，店很小，但人氣很旺，蒸汽縈繞，空氣中瀰漫的米香讓人食慾大開。點了一份最經典的蛋肉腸，皮非常薄，口感Q彈，餡料也足，啖啖有餡，醬汁的味道很香。

何師傅腸粉檔

地址：福田區石廈新村-11棟

營業時間：6:00-13:00、17:30-19:30



9. 好姐客家腸粉

住下沙的朋友，應該都吃過這家老闆娘好姐來自清遠，每日清晨就開檔，直到午後才歇息。

經典雞蛋腸最受歡迎，好姐說：「每天至少要做3桶米漿，1桶大概能做100份，算下來每天要賣300+份腸粉。」肉末腸粉更能吃出米香，淋上一層熟油，澆上醬油，吃起來更惹味。

好姐客家腸粉

地址：福田區新村路下沙惠民百貨對面

營業時間：5:30-13:30



10. 元記腸粉

元記在大新開店12年，老闆開店的初心，是因為兒子愛吃腸粉。老闆娘黃姐說：「有顧客說我們的腸粉皮薄的像廣式，滿滿的料又像潮汕腸粉，結合一下我家就是深圳腸粉啦」。

黃姐的老公之前做了多年的大廚，醬汁是自己秘製的，醬油清爽、提味增香，配上一抹辣椒醬，熟客都要吃兩份才過癮。

元記腸粉美食店

地址：南山區南頭街道前海路大新新村102-8棟

營業時間：7:00-13:00、18:00-21:30



11. 嘉潤石磨腸粉

蛇口街坊腸粉鋪，「粉皮漿是早上四點多磨的，來吃早餐的人多。」營業至下午1點，湯飯、湯米粉、燉湯都有供應。

蛋肉腸和豬肝腸是比較多人推薦的，都是7元（人民幣，下同）/份，分量卻是大多數腸粉店的兩倍。粉皮香滑薄透，醬油偏稀，花生油味不算重。

嘉潤石磨腸粉

地址：南山區漁村路148-2號

營業時間：6:00-13:00



12. 今稻香腸粉皇

稻香腸粉，被網友稱為蛇口人最愛的腸粉。腸粉皮薄，幾聲輕快的刀切聲，就做好了。

腸粉晶瑩剔透、皮薄而不破，可根據自己的喜好選擇雞蛋、豬肝、牛肉等拼配。他們家有兩種辣椒醬，綠色的剁椒和紅色的剁椒，綠辣椒更香更辣些。

今稻香腸粉皇

地址：南山區蛇口灣廈村漁村路144-1

營業時間：6:00-14:00



13. 朗記腸粉

蓮塘畔山路上的窩籃腸粉店，主打粵西腸粉。他家的腸粉選擇很豐富，牛肉、海鴨蛋、皮蛋、豬潤、肉片、粟米、臘腸、木耳等多種配料，滿足喜歡自己DIY的朋友們。

第一次嘗試臘腸腸粉，鹹中帶甜。嫩滑透薄的粉皮加上蒜油、醬油，就是小時候常常吃的皺巴巴腸粉啊。

朗記腸粉

地址：羅湖區畔山路43-1-1號

營業時間：6:30-14:00、17:30-21:00



14. 少梅腸粉

開了20多年的「少梅腸粉」，早期開在田心村是附近街坊從小吃到大的店。夫妻二人一人蒸腸粉，一人裝盤，合作默契，被親切的被稱為「田心腸粉」。後來搬到筍崗村裏，依舊賣着經典的潮汕腸粉。

他們家的腸粉和別家的不太一樣，腸粉皮比較薄，夾起來滑滑嫩嫩的。店裏沒有菜單，熟客都知道可以加肉沫、豬肝和臘腸三款餡料，也可以根據喜好相互搭配。

少梅腸粉

地址：羅湖區寶崗路筍崗村76-1

營業時間：6:30-12:30



15. 佳瑜腸粉

他家同樣開在畔山路上，既有傳統的廣式腸粉，亦有極具創意的新式腸粉。

蛋肉腸採用，蛋腸、肉腸分開的做法，醬汁也有兩種選擇：香濃的花生油+清亮的醬油，或潮汕醬油。午餐推薦加多一碗三及第湯，也可以自己搭配愛吃的腸粉料。

佳瑜腸粉

地址：羅湖區畔山路39-3號

營業時間：6:30-13:30、17:30-20:30



16. 山水腸粉

山水腸粉，是鹽田名氣最高的一家腸粉店，主打醬油薄腸粉。兩人組流水線，把米漿晃動成薄薄一層再進抽屜，一人遞進，另一人接出，切好裝盒淋醬。

剛蒸好的腸粉粉皮透亮，細膩而不失韌性。這次我們點了鮮蝦蛋肉和牛肉叉燒，均價都是20+，混合自制山水辣椒醬更有滋味，但份量相對單薄。

山水腸粉

地址：鹽田區海景二路沙頭角保稅區31棟

營業時間：7:00-次日02:00



深圳腸粉地圖

以上排序不代表排名小店大多環境一般，特別介意可勿前往

