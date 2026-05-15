深圳美食｜9間地方特色餅店　煎餅果子/雞蛋灌餅/鍋盔　現點現做

深圳吃餅地圖，持續更新。



本期推薦9張餅，來自9座城市的地方小吃，全都是現點現做。附本期店家清單，拉到文末，收藏好去吃吧！

深圳吃餅推薦

1. 山西晉南餅子夾

山西晉南的主食不是麵，也不是饃，而是一張剛出爐的酥餅，這家店老闆是地道的晉南臨汾人，把家鄉那套做餅的手藝原封不動帶了過來。

三角造型，晉南人看到就想起家了

老闆說「晉南人就愛吃這種三角的，看到就想起家了。」先煎後烤是這張餅好吃的關鍵，煎是為了鎖住外皮的酥；烤是為了把裏面烘透，側面劃開一道口子，滷肉、雞蛋、火腿、豆腐乾（串串）、薯仔絲，熱騰騰的配菜塞滿酥餅裏。

店名：尋味山西

人均：20元（人民幣，下同）/人

地址：龍崗區五和大道與和東街交叉口東南角

營業時間：09:00-20:00



2. 河南信陽雞蛋灌餅

藏在西麗旺棠，這家很火的雞蛋灌餅小攤，攤子不大，卻幾乎天天排隊。老闆一般下午4點準時出攤，鍋剛熱起來，隊伍就已經慢慢排起來了。

每天現和的燙麵，揉好後擀成圓餅

餅是每天現和的燙麵，進鍋煎烙至麵皮開始鼓起，用筷子在餅上開口灌入蛋液，再翻兩面慢慢煎。剛出爐的時候最好吃，刷一層自家調的醬料，熱氣騰騰遞到手裏。

店名：香酥雞蛋灌餅

人均：12元/人

地址：南山區366白領公寓

營業時間：16:00-23:00



3. 浙江杭州西湖乾菜餅

老闆是杭州人，來深圳許多年來，乾菜餅的做法是在老家學的。這家店老店開在桂廟附近，是深大門口小有名氣的小店，被不少學子稱為「學校門口必吃的小吃之一」。

一爐子烤10個，一趟三分鐘

店裏兩個烤爐，每個爐子能烘10個。底部刷油的一面緊貼缸壁，餅的表面慢慢有氣泡支稜起來，表面斑斑點點的金黃時，餅就差不多好了。梅乾菜是店裏的王牌，每張厚度均勻，蓬鬆的餅邊，看着就酥脆，撕開會掉渣。

店名：裕豐西湖乾菜餅

人均：8元/人

地址：南山區學府路150號金寶花園

營業時間：15:00-23:00



4. 天津煎餅果子

二姐夫煎餅果子，開在華強北港澳城1樓，這家藏在小巷裏的小店，開店後一直佔據「深圳煎餅排名第1」的位置。店裏做的是正宗的天津煎餅果子，綠豆麵做的餅皮，秘製的甜麵醬，是很多天津老鄉熟悉的味道。

每天現磨的純綠豆餅麵

地道的天津煎餅果子都是用綠豆麵攤的，夾在其中的「薄脆」，天津人管它叫「餜篦」，再加上兩個雞蛋，出鍋刷上老闆的秘製醬料，撒上葱花、蒜末，一份人熱騰騰的煎餅就出鍋了。

店名：二姐夫煎餅果子

人均：30元/人

地址：福田區振興路華強北港澳城112號

營業時間：10:00-21:00



5. 浙江衢州炭火烤餅

這店叫做「黃姐烤餅」，店裏在忙的兩個姐姐，分別是黃姐和黃姐的姐，都來自衢州。在點評網有人稱這家店為「人生小餅」。

一座衢州城，半城烤餅香

店裏供應4種口味的烤餅，最經典的要數葱花和梅乾菜的，現擀的麵糰包裹肉餡、香葱或梅乾菜，遵循「皮3餡7」，肉餡都很飽滿。衢州與江西相鄰，所以衢州烤餅都會放幹辣椒，能吃辣的一定要和黃姐說加辣椒。

店名：黃姐烤餅

人均：7元/人

地址：福田區梅林街道上梅林新村80棟-4

營業時間：10:00-22:00



6. 四川南充方鍋盔

南充方鍋盔，也叫方酥，灌入川北涼粉是經典吃法，也是南充經典小吃。這家傳統南充鍋盔店，經營多年，已經成了西麗附近不得不吃的名店，老闆是地道四川南充人。

手刮涼粉拌川味辣子

鍋盔的手藝是老闆的爺爺教給他的，麵糰用是小麥麵，再加粟米麵開酥，然後再疊3層後擀成方形，這樣的鍋盔才會更香脆，每天現做的涼粉用專門工具刮成條狀，再拌上四川辣子，一口能同時吃到鍋盔的脆加上涼粉的爽辣。

店名：南充方鍋盔

人均：20元/人

地址：南山區官龍中街西區31號

營業時間：10:30-22:30



7. 廣東汕尾手工鹹薄餅

「潤餅菜」從閩南傳到汕尾，再經過當地的改良及口味調整，變成海陸豐地區的薄餅。今天去的這家店，老闆蔡師傅就來自汕尾，招牌就是這份鹹薄餅。

11種配料，每份都要現炒

每份薄餅里加的料都很豐富，11種配菜都是現炒的，有魷魚、香腸、臘腸、肉卷、豆芽、包菜等，還加了汕尾地區的海鮮乾貨。韌勁的餅皮裏包裹着鹹香的餡料，麵皮也與醬汁相融，一份會分成兩半，整個吃完很頂飽。

店名：手工現炒鹹薄餅

人均：15元/人

地址：龍華區松和社區共和花園103-2

營業時間：09:30-23:00



8. 河北香河京東肉餅

在河北香河，當地人愛吃一種肉餅，特點是皮薄、肉厚、油旺旺。這家小店，是一對河北夫妻開的，只有4張桌，只賣4樣東西。

京東肉餅，不是那個京東

因為香河靠近北京東邊，所以被叫「京東肉餅」，在北京的街頭巷尾很常見，大餅一共有3種餡：豬肉、牛肉和時蔬，每份麵糰和肉餡都是稱完再擀在一起，保證最佳比例。

店名：香河肉餅

人均：20元/人

地址：龍華區梅龍大道733號

營業時間：09:00-21:00



9. 湖北仙桃沔陽鍋盔

車公廟豐盛町開了一家鍋盔小店，賣的是沔陽出名的「邱記鍋盔」，被稱為「一生必吃的鍋盔」。

沔陽鍋盔不脆，是軟的

雖然和公安鍋盔一樣老家都在湖北，但長得真不一樣，沔陽鍋盔是拉成條形後，捲成類似「6」的形狀，這樣每一口都能吃到內餡。但個別難包的餡料，就會做成扁平的形狀，防止餡料溢出來。

店名：邱記鍋盔

人均：12元/人

地址：福田區豐盛町商業步行街C區負一樓C1-072

營業時間：10:00-20:00



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深圳吃餅地圖（深圳吃貨小分隊提供）

深圳吃餅地圖TIPS：

1. 文中店家排名不分先後；

2. 大部份是小店，產能有限，去之前務必電話聯繫確認，別撲空；

3. 僅代表個人口味，不必帶着過高期望專程前往，平常心體驗。

