深圳美食｜0差評衢州烤餅店　皮3餡7仲爆汁　必試葱花/梅菜口味

撰文：深圳吃貨小分隊
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小店有人愛，今天去深圳梅林吃「衢州烤餅」。

梅林一家新開的姐妹檔專賣衢州烤餅

今天去梅林，吃一家衢州烤餅，店裏專賣衢州烤餅，還有一些衢州小吃，在點評網有人稱這家店為「人生小餅」，我們打算去一探究竟。這店叫做「黃姐烤餅」，店裏在忙的兩個姐姐，分別是黃姐和黃姐的姐，都來自衢州。

一座衢州城，半城烤餅香：有數百年曆史的衢州小吃

衢州烤餅是浙江衢州的傳統特色小吃代表，已有數百年曆史，其起源可追溯至明清時期，因衢州地處浙閩贛皖四省交界，商旅往來頻繁，烤餅作為便攜乾糧流傳至今。也因衢州與江西相鄰，所以衢州烤餅都會放乾辣椒，能吃辣的一定要和黃姐說加辣椒。

面脆底酥，皮3餡7：半個巴掌大一個，外脆裏面多汁

半個巴掌大小一個，所以衢州烤餅也叫做「衢州小餅」，店裏除了小餅，還有中餅和大餅。現擀的麵糰包裹肉餡、香葱或梅乾菜，遵循「皮3餡7」，只只肉餡都很飽滿。烤餅的肉餡也是每天一大早去菜市場買的黑豬肉，相宜的肥瘦比吃起來才會有爆汁的口感。

+3

炭火300°C烤4分鐘：現包現烤的才好吃

我們去到店裏的時候，黃姐正在包餡，烤制一批新的餅，黃姐讓我們再等等，剛出爐那口熱的才好吃。包好的餅，需要放入特製的烤爐，底部炭火烘烤，爐內中心高達500°C，烤餅的外層是300°C左右，烤餅能從內壁脱落就代表烤熟了，烤好的烤餅外皮咬起來是面脆底酥的。

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衢州烤餅4元人民幣/個，要配衢州小吃

烤餅推薦葱花和梅菜的

店裏供應4種口味的烤餅，最經典的要數葱花和梅乾菜的。純肉餡配上香葱，激發出肉的鮮香，吃起來非常清爽。拌了梅乾菜的肉餡，吃起來則是鹹香回甘，滿口都是梅乾菜的香味。

滷鴨頭、粽子，也都是自己做的

除了有衢州烤餅，店裏還有衢州鴨頭、鹹蛋黃酸菜粽子、綠豆湯等浙江小吃，也都是自己做自己滷的。

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黃姐的烤餅店開了小半年，目前0差評

黃姐的烤餅店，開了五六個月，目前點評網0差評。小店開在梅林，小店非常乾淨整潔，兩位黃姐都會和顧客聊上兩句，一邊聊天一邊等待烤餅出爐，非常有愛。

+1

黃姐烤餅
地址：福田區梅林街道上梅林新村93棟-1
營業時間：10:00-23:00
TIPS：
1. 樸實小店，不必特意前往，可以點外賣。
2. 小店產能有限，現做現賣，可能需要等待出爐。

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