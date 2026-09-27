福建東山島旅遊｜玩轉5大海灘看絕美彩色鹽田　附6大超出片打卡點

上個月就有廣東朋友找我參謀假期可去的地方，畢竟在珠三角，但凡佔點大海、佔點沙灘，酒店房價立刻貴上天，這已經是全國人民都知道的事了。於是我強烈建議他們，除了餓的時候，想看海的時候也可以考慮下隔壁福建。



福建的海岸線並不短，考量大海的顏值、交通的便利、配套完善程度等等因素，之前去過的東山島，對我來說就是一個各方面都「剛剛好」的小島。

她的距離遠近還有交通便捷度，都是剛剛好。

東山島在行政上屬於福建漳州，但地理上其實更靠近廣東的潮汕地區。她可以直接開車上島，潮州過來只要1.5h，汕頭遠一點也就2h，廣東的股東可以隨時來島上過個周末。

島上的生活節奏對我來說剛剛好。

島民跟我抱怨小島發展太慢，樓盤更是賣不動，但相比鼓浪嶼的繁華，我更愛東山島上緩慢悠閒的日常感。騎行在環海公路我都不敢把電門拉滿，就怕一不小心就現出了忙碌都市人的真身。

東山島的商業化程度對我來說也是剛剛好。

商業化是把雙刃劍，人人都嚮往野生的風景，但讓我扛個睡袋在島上睡個幾天也是萬萬不能的。選擇多樣的餐廳、靠譜好睡的酒店，同樣是度假剛需啊，這些東山島上都有。

今天來寫東山島攻略咯，準備「剛剛好」的心情，去島上做幾天臨時島民吧。

東山島怎麼上島？

東山島和大陸之間有大橋連接，不用坐船，可以直接開車上島，暈船患者友好！

東山島和大陸之間有大橋連接，不用坐船，可以直接開車上島。（嬉遊旅行指南提供）

直達島上的高鐵還在修，說是2028年開通，目前最方便的方法是先坐高鐵到雲霄站（省外遊客可以在廈門中轉），雲霄站出站後打車，上島還需要坐車30分鐘的樣子。

島上交通怎麼解決？

島上打車很方便，應答快，價格也不貴。想要環島遊的話，島上有公交車，但是班次不太密集，我更推薦大家租電瓶車，全天小電驢的租金50-80元（人民幣，下同）都有。

島上住哪裏？

島上住宿分幾個區域。南門灣有島上最熱鬧的商業街，有一堆海景民宿可選，優點是吃飯方便。相連的馬鑾灣＆金鑾灣也很熱門，也都是民宿，優點是出門就能玩沙灘。

東山島唯二值得推薦的住宿，一家是今年年初開的東山悦華，另一家是東山一個廬，我建議島上起碼住個3天2晚，當然了，上不封頂。

東山島怎麼玩？

東山島是福建第二大島（第一大島是平潭島），我覺得環島沒有必要，因為最好看的景色都集中在東部沿海的這一側。

直接上地圖，騎行距離我標註的是小電驢所需的時間哈~

福建東山島景點騎行時間（嬉遊旅行指南提供）

都來海島了，肯定得收集東山島的日落日出吧，島上的最佳觀景點已經幫你找好了。

日出：金鑾灣、馬鑾灣、蘇峰山環島路

日落：南門灣、澳角村、蘇峰山藍橋



東山島的沙灘怎麼選？

東山島的一大優勢就是扭來扭去的海岸線，誕生了9個優質海灣：南門灣、嶼南灣、馬鑾灣、彩蝶灣、金鑾灣、烏礁灣、澳角灣、宮前灣和西埔灣。

就沙質而言，蘇峰山以北的馬鑾灣、金鑾灣是我評的島上最佳；想錯開遊客大軍，我推薦蘇峰山以南的烏礁灣。

1. 馬鑾灣

馬鑾灣是東山島「頂流」，全長2500米、寬60米，這裏是島上最早被開發的沙灘，也是國家帆船帆板訓練基地。

最先被看中的馬鑾灣，沙灘條件肯定是最好的咯。沙灘腳感相當不錯，而且這裏既是無礁區也是無鯊區，沒有巨浪，是東山島上最適合下海游泳的。

如果要玩什麼水上項目，我也最推薦馬鑾灣。

海上風箏、水上自行車、摩托艇、快艇、沙灘跑馬、沙灘排球、沙灘足球、風箏帆板……馬鑾灣的水上項目也最齊全，每年還有帆船比賽也在這裏舉辦。

2. 金鑾灣

金鑾灣和馬鑾灣相隔大概2km吧，她火起來是因為有好幾個樓盤在金鑾灣，海景民宿多，人氣自然也就高起來了。

金鑾灣水上項目沒那麼多，但沙質也是很好的。官方宣傳介紹這裏是「鏡面沙灘」，說是沙灘能像鏡面一樣倒映天空。

原理我搞不懂，但是我知道金鑾灣的日出極美，這裏應該就是東山島上最美日出觀景點了，為了金鑾灣的日出我都想在島上多住幾天。

3. 彩蝶灣

彩蝶灣在馬鑾灣和金鑾灣的中間，是劃拉了馬鑾灣原先的地盤，新規劃出來的。

最火的項目就是海邊小火車，30元一個人，全程大概也就3分鐘，比我走路也快不了多少，主打一個拍照體驗。下了火車可以沿着海邊的彩色步道逛一逛，彩蝶灣很小，逛起來很快。

4. 南門灣

南門灣是電影《左耳》的取景地，攝影師取景很有品位，南門灣的確是東山島數一數二上鏡的海灣。

南門灣的海灘只有短短一條，但是不妨礙她顏值高啊。海岸線拐彎拐得特別着急，所以能拍出特別有感覺的照片。

你別說，很像愛琴海的濱海城市，比如土耳其的庫薩達斯。

南門灣也是東山島上的夜生活擔當，晚上7點之後有夜市，很多本地人買了小吃就坐在堤壩上吃，太有小島的感覺了！

白天也熱鬧，南門灣是島上餐廳、紀念品店最密集的地方，早上來喝碗海鮮粥還是很美滋滋的。

5. 南嶼雙面海

在南門灣吃完飯，可以直接步行到南嶼雙面海。

雙面海產生的原理，是來自兩股不同方向的海流衝擊，現場肉眼看能看得出兩邊的海水顏色甚至都有點不一樣。

漲潮的時候沒什麼特別，但等到每日潮退，原本平靜的海面上會出現一條沙路，此時就可以走向海中央的南嶼燈塔了。

你們的網路老公（之一）許光漢出演的電影，《你的婚禮》裏男女主角約會的喵吉燈塔，就是東山島的南嶼燈塔。

南嶼潮汐表（嬉遊旅行指南提供）

附上南嶼的潮汐表供大家參考。吸取我的經驗教訓，建議大家退潮開始1-2小時後前往，這條「天使之路」還挺寬的。

東山島上還有哪些超出片的地方？

1. 蘇峰山

蘇峰山是島上的最高峰，它的另外一個名字就是東山，東山島也因此得名，在金鑾灣玩的時候就能遠遠看到它了。

東山島是適合騎小電驢旅行的，島上設置了專門的非機動車道，安全更有保障，環島公路最美的就是蘇峰山這段了。

在這一段環海公路有個神來之筆的拐彎，感覺像是和海更貼近了，視野非常開闊。

2. 斷橋

斷橋的位置出現在蘇峰山去澳角灣的路上，只剩下一個個殘留下來的橋墩了。這裏不是一個景點，但經過這裏我就被美到了。

斷橋的位置在蘇峰山去澳角灣的路上，背景裏整齊的白色風車滴溜溜地轉，很有文藝片的氛圍。（嬉遊旅行指南提供）

東山島風力資源豐富，背景裏整齊的白色風車滴溜溜地轉，很有文藝片的氛圍。

3. 澳角村

澳角灣的位置很特殊，在地圖上能明顯看出是凸出的一塊。這裏有三個自然村，澳角、湖仔、大帽山。

最特別的是這裏的不同村莊之間形成了一個清晰的X，和巴塞隆拿規整的城市建設一樣秩序井然，引起強烈舒適！

還好帶了無人機，不然錯過這裏的風景真的會狂拍大腿。

4. 西港鹽場

這裏是東山島上特別小眾的一個點，反正現場我都沒看到有遊客在，但是看到無人機回傳的畫面，我直接被美到哇出聲了！

東山島不僅風力資源豐富，還是福建的著名產鹽地，大大小小的鹽田面積加起來多達7萬多畝，其中西港是規模比較大的一個。

鹽田在光線這個魔術師手中變化出豐富的色彩，屬實是美麗！

5. 魚骨沙洲

和南嶼雙面海有點像，魚骨沙洲也是一天之中只在退潮的時候出現的一片沙地，全長200米，但是這片沙地不能走上去，需要坐村民的小船上岸，原來往返50塊錢一個人，聽說現在火了漲到80元了。

我覺得魚骨沙洲長得有點像一頭海中巨鯨，拍照還是很出片的。

缺點是收費，且魚骨沙洲所在的岐下村遠離島上的主要玩耍區域，已經在東山島的盡頭了，單獨去一趟有點虧（建議打車）。

說實在的我覺得南嶼燈塔已經是很完美的平替了，魚骨沙洲可以不去。

6. 風動石

東山島上唯二收費的景點，一個魚骨沙洲，還有一個就是風動石，門票45元/人。

風動石一個景區裏還包括關山關帝廟、一代文豪黃道周故居以及銅山古城、濱海木棧道這些小景點，人文屬性更強。

風動石全國有幾十塊，但數東山島的這塊最奇，因為這塊石頭有點來頭。

明朝福建沿海地區飽受倭寇侵擾，他們曾經試圖把這塊「天下第一奇石」擄走，但是均以失敗告終，風動石也有種東山島精神象徵的意思在了。

上面提到的這些景點面面俱到地玩，在島上住個2晚是起碼的，建議大家還是做個取捨，畢竟海島生活宜慢不宜快嘛。

在東山島上我住了3天2晚，島民還替我可惜，怎麼這麼快就要走了。臨走被囑咐，要常回島上住住哦。所以我也常常想回東山島，過幾天在南門灣吃着海鮮燒烤、喝啤酒的小日子了~

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