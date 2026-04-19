泉州旅遊｜訪開元寺千年古塔　洛伽寺看「海上生廟」　附美食攻略

本期旅行目的地：泉州。



深圳－泉州，高鐵約3.5小時，在1.75億年的侏羅紀礁石上曬背，在千年古城裏走街串巷，三天兩晚泉州漫遊，分享給你。

入住「海邊礁石」酒店：七栩KAIPUU

三赴泉州，這一次，我們決定遠離市區的喧囂，入住在海邊的「七栩礁石酒店」。酒店坐落在泉州晉江的「圍頭海峽第一村」，整座建築如同一塊從大地生長而出的巨石，靜卧於海浪拍打的礁石之上。

去往酒店的路途，車流漸少，高樓漸淡，漁村的閒適與海風的鹹澀撲面而來。

270°海平線景緻，依傍月牙沙灘，望水而棲

酒店的室內空間由中國設計師謝柯執筆，登記入住時，首先映入眼簾的便是靜置於大堂中央，那凝駐了1.75億年時光的天然礁石。温潤的木色鋪陳與素雅的水磨石地面，與窗外那經海浪雕琢的礁岩氣質相融，渾然一體。

環繞的270度全景落地玻璃，將無垠的湛藍完整拓入空間。所謂「望水而棲」，在這裏也變得具象。

53間海景客房，推窗即海，枕浪而眠

酒店53間客房，全部都擁有延伸出去的海景陽台，直面大海，是整段居住體驗的高光。室內設計簡約，採用大量天然材質，傢俱低矮圓潤，確保海景成為絕對主角。在房間裏或坐或卧，目光總會不由自主地越過陽台，落向那片變化的海。

夜幕降臨時，關閉所有燈光，只留海浪拍打礁石的白噪聲，房間了成為真正適合慢下來的空間。

酒店：泉州七栩礁石酒店

地址：福建省泉州市晉江市圍頭村南環區277號

酒店賓客服務中心：+86 595 82597777

TIPS：如果入直接住酒店，建議坐高鐵到「泉州南站」，南站距離酒店約32公里，駕車35分鐘左右。



在西街漫遊泉州老城

從七栩礁石的獨立海灘，到泉州古城的煙火鼎盛，大約需要一小時車程。

漫步泉州老城，基本就是圍繞西街方圓三公里。這裏最早的成街能夠追溯到一千多年前，以鐘樓為起點，穿過開元寺，一路抵達城西，三步一廟，五步一堂，路兩邊是極具年代感的雙層騎樓。一路走來，遍地的吆喝聲，像是在逛街坊鄰居的集市。

tips：如果不住酒店直接來西街，建議坐高鐵到「泉州站」，距離西街約10公里的距離。



1. 開元寺，看千年古塔

開元寺內的東西雙塔是西街最高的建築，分別為鎮國塔、仁壽塔。在西街駐足看塔，似乎已成為一種信仰。

2. 關岳寺，福建最大的武廟

關岳廟又稱通淮關岳廟，位於泉州市鯉城區塗門街，廟宇由武成殿、崇先殿、三義廟三座並排組成，是福建省現存規模最大的武廟。

3. 鐘樓下，搭一趟2元小巴

鐘樓是泉州的標誌性建築之一，始建於民國23年，本體以西洋風格建造又融合閩南風格。鐘樓下的白色小巴，是泉州特有的公交。2元（人民幣，下同）一程，揮手即停，約6平方公里內古城區皆可到達。

4. 承天寺，泉南佛國

承天寺與開元寺、崇福寺並稱為「泉州三大叢林」。在泉州，最常見的就是寺廟香火，就像朱熹說的那樣「此地古稱佛國，滿街都是聖人」。

5. 承天巷，雙層小洋樓

從老城區的主街轉身進入一條條小巷，城市裏的普通日常隨之展開。來回穿梭的小電動，磚紅色的雙層小洋樓，摸不透那家店藏着什麼好玩意。

6. 小西埕，穿街過巷

藏於西街拐角處的裴巷有這麼一個小西埕創意園，建於2018年。地方不大，悉數的文藝店鋪與打卡點，是泉州古城改造的一個縮影。

7. 洛伽寺，穿街過巷

洛伽寺位於石獅市的閩南黃金海岸，有着「海上生廟，廟裏看海」的讚譽。寺廟不是很大，附近還有海岸線、觀音像，沿着觀音像方向的沙灘一直走，可以拍到洛伽寺全貌。

tips：洛伽寺距離西街35公里左右。



泉州，一座吃不完的城市

泉州，滿街的市井熱絡，一路上的小吃小店價格親民，也充滿着閩南古早的味道。穿街過巷，一趟行程下來，我們邂逅了不少值得停下來細細品味的店，分享給你。

1. 38年的古早老店

來泉州免不了下幾間牛肉館。東興牛肉店藏在莊府巷，是我們來泉州三刷了的店。這裏主打牛肉，肉羹狀的牛肉口感很鬆軟，牛排湯汁濃郁，感覺是燉的蠻久的。還有加了花生醬和番茄醬的乾拌麵，一碗根本吃不夠~

店名：東興牛肉店

點評網人均：￥38

營業時間：07:00-24:00

地址：泉州莊府巷13號



2. 鯉城區裏的熱門燒烤店

開在鯉城區的小店，下午三點半才開始營業。第一次是還是開在金魚巷裏，被門頭的錦旗所吸引，裏頭的佈置則充滿着90年代的風味，閃爍的小霓虹，播着鄧麗君的歌。雞腿烤得很通透，蘸點花生醬吃更佳。

店名：泉州雞腿怣

點評網人均：￥41

營業時間：15:00-20:00

地址：泉州鯉城區濠溝墘1號c101-c103號



3. 泉州版菜頭酸「夾饃」檔

作為泉州的特色美食，這個酸菜頭夾花生是東來的看家招牌，2元一個的價格蠻實惠的。它外形酷似「夾饃」，酸甜的蘿蔔外層夾上鹹甜的花生內陷，澆上泰式甜醬，爽口開胃，強烈建議不要在餓的時候吃~

店名：東來菜頭酸

點評網人均：￥5

營業時間：10:00-23:00

地址：金魚巷3號



4. 泉州上榜薑母鴨店

斯丹薑母鴨是泉州的多年老字號，已經開了幾家分店，每次曲都人頭湧動。店裏一排的砂鍋煲甚是壯觀，小哥不停地打開這個攪一攪，又打開那個拌一下，香味溢滿整家店。招牌母鴨份量不小，兩人吃剛好，鴨肉嫩而香。

店名：斯丹薑母鴨

點評網人均：￥74

營業時間：10:30-20:30

地址：塗門街100號



5. 泉州上榜滷麵

阿芬滷麵的麵底有滷麵、滷米粉、滷姐粉三種可選，湯底濃稠且帶有甜味。滿滿一碗的料，還可以就一些醋肉和大腸吃，喜歡的話可以一試。

阿芬滷麵

點評網人均：￥22

營業時間：10:00-24:00

地址：花巷6號



6. 每天排長龍的糖水鋪

不到10元一份包括石花膏外的3種料，加一種加1元，很實在的價格，怪不得每次都會排長龍。個人比較喜歡QQ彈的地瓜丸、芋圓等手工料，口味比較清淡，但還蠻上口。

店名：愛啊石花膏

點評網人均：￥9

營業時間：11:00-22:00

地址：莊府巷人民政府南行50米



7. 老牌薑母鴨，40年老字號

45年的老字號薑母鴨，老薑鋪底煲足兩個小時。上桌時已經是湯汁粘稠，鴨肉軟爛，帶着撲鼻的焦香。趁熱吃，薑片入味也不會過分辛辣，送飯也是嘎嘎香。

店名：錦坡老牌薑母鴨

點評網人均：￥77

營業時間：10:00-22:30

地址：美食街86號



8. 庭院咖啡，別墅區的獨棟小館

開在華僑新村裏的獨棟咖啡館，空間上基本沿用了別墅原有的格局。入門既是一個寬敞的庭院，夏天坐在戶外吹吹風，很是舒服。小別墅共兩層，包廂較多，私密性也很好，屋內的陳設復古且雅緻。

店名：十二味咖啡館

點評網人均：￥47

營業時間：10:00-23:00

地址：華僑新村4排4



9. 二樓的中古工業風咖啡館

這家咖啡館是我們的另一家寶藏小館，藏於小巷內民房的二樓。整體風格以大面積白牆，不規則牆洞和各類中古家居的混搭為主，置物架上藏有各種設計書籍、海報。店內以創意咖啡為特色，石花膏冰拿鐵是他家特別的招牌之一。

店名：巴浪魚咖啡館

點評網人均：￥43

營業時間：10:00-21:00

地址：承天巷之溝尾下一號赤子空間二樓



10. 巷子裏的咖啡館，古厝改造而成

在金魚巷偶遇這間咖啡館，由前店兩間古厝改造而成，中間還有一道小院子，適合旅行中途的小憩歇腳。坐在門口發呆曬太陽，看往來的旅人步履匆匆，也還蠻有意思的。

店名：魚骨咖啡館

點評網人均：￥46

營業時間：13:00-24:00

地址：金魚巷18號



臨海而居，也感受煙火泉州的另一面。