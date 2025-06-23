廈門旅遊懶人包｜必去仙人掌園！景點/美食/住宿/交通全攻略

撰文：張雨靜
出版：更新：

廈門旅遊懶人包｜廈門位於福建省東南部，無論是枚吃貨、喜歡打卡拍照，還是欣賞風景，廈門統統都可以滿足到大家！而且經高鐵出發CP值超高！今次《香港01》將會帶大家到廈門盡情食玩買！

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廈門旅遊｜景點｜推薦3大網紅打卡熱點

廈門旅遊至少要花個二日三夜！無論是廈門園林植物園、鍾鼓索道、南普陀寺、廈門大學、白城沙灘，全部都是必去的景點！這次將會為大家介紹鼓浪嶼、廈門園林植物園、鍾鼓索道這3個打卡熱點！

廈門旅遊景點【1】鼓浪嶼

鼓浪嶼可說是網民首推薦的景點，適合半日至一日遊，可於郵輪中心廈鼓碼頭或第一碼頭乘坐渡輪前往（時間約20分鐘，船票¥35/人）。島上遍布百年洋房，每棟洋房都融合中西風格，成為打卡去處好去處。島上的菽莊花園內有一間風琴博物館，收藏了近百台古董風琴，而且每天有多場現場演奏，島上隨處可聽見琴聲！而且島上帶很多貓咪，貓奴們不妨帶小量零食前往。由於島上沒有機動車，前往島上記得避免穿高跟鞋。日落時分，記得還可以欣賞鼓浪嶼美麗的日落景致。島上還有小吃街，可以一嘗當地特色美食，如沙茶麵、土筍凍、海蠣煎等等。

鼓浪嶼
地址：福建省廈門市思明區
船票：船票¥35/人
交通：廈門郵輪中心廈鼓碼頭或第一碼頭乘坐渡輪前往，船程約20分鐘
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廈門旅遊景點【2】 廈門園林植物園

廈門園林植物園擁有7000多種熱帶、亞熱帶植物，全園分20多個園區，當中最受歡迎的的園區定必是網紅打卡勝地「熱帶雨林區」，區內有大量巨型榕樹、藤蔓、蕨類植物，猶如亞馬遜森林，每天固定時間都會噴霧（5月-10月9:30-11:30及14:30-17:00 11月至4月9:00-11:00及14:00-16:00），形成丁達爾光束，特別適合拍照打卡！另一個必去的園區是多肉植物區（網紅仙人掌園），現場帶大量高低錯落仙人掌，搭配沙漠背景特別吸睛。

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廈門園林植物園
開放時間：06:30-18:00
門票價格：成人¥30/人，兒童、長者¥15/人
地址：福建省廈門市思明區虎園路25號
交通：地鐵1號線，在中山公園站下車，從3B站出口步行500米
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廈門旅遊景點【3】鍾鼓索道

拜訪完廈門園林植物園，可以到附近的鍾鼓索道看風景，纜車採用露天設計，全長1000多米，全程約40分鐘，期間可以俯瞰廈門城景、鼓浪嶼，天氣晴朗更有機會看到金門列島，如在傍晚時段（約16:00-17:00）乘坐，還可以觀賞到廈門日落的美景！

鍾鼓索道
開放時間：08:30-17:00
門票價格：¥80/人
地址：福建省廈門市思明區虎園路25-110號
交通：地鐵1號線，中山公園站下車4號出口，往鍾鼓山隧道方向行300米
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廈門旅遊｜美食｜中山路、八市掃街推薦

來到廈門當然要品嚐地道美食！中山路、八市可說是廈門的美食集中地！既可以感受南洋騎樓的風情，又可以大快朵頤！

廈門旅遊美食【1】沙茶麵

沙茶麵是當地人日常主食之一，利用沙茶醬煮成濃郁的湯底，再配上新鮮海鮮，或鴨血、豆腐乾、魚丸等食材，格外滋味。推薦食店有「四里沙茶麵」、「月華沙茶麵」、「鳥糖沙茶麵」。

廈門旅遊美食【2】海蠣煎

廈門的海蠣煎（類似柯仔煎）有金黃酥脆的外皮，搭配鮮甜多汁的海鮮配料，別有一番風味！當地人最推薦「蓮歡海蠣煎」。如果會到鼓浪嶼，就可以吃「林氏海鮮煎」，據網民分享該店的海鮮煎滿滿都是海鮮！

廈門旅遊美食【3】薑母鴨

廈門到處都有薑母鴨的食店，利用老薑和嫩鴨製作而成的薑母鴨，特色是味道甜香濃郁、肉質細嫩，很適合配飯來吃，本地人都大推的食店有「好德來薑母鴨」、「時和利薑母鴨」、「阿呆薑母鴨」。

廈門旅遊美食【4】土筍凍（土笋凍）

廈門美食：土筍凍（焦糖豆沙包）

土筍凍可說是廈門名產，利用野生於鹹淡水交界的可口革囊星蟲（又稱土筍）作為食材，經過熬煮後，蟲的膠質會融於水中，冰凍後成為土筍凍。廈門大街小巷都可以看到，當地人推薦「二市土筍凍」，配上黃芥末醬、沙茶醬及酸蘿白，格外滋味。

廈門旅行｜住宿｜新開幕酒店！人均$174起

廈門酒店推介【1】廈門航空費爾蒙酒店（Fairmont Xiamen）

廈門航空費爾蒙酒店（Fairmont Xiamen）於2025年4月開幕，坐落於東北部，擁有360度全景鷺島視野。酒店共有414間房，以老荷里活時期搭配閩南傳統元素為主調設計，房間內設有2個全景飄窗、半開放浴室及浴缸、免費迷你吧、用餐去等空間，十分奢華！酒店亦提供3間餐廳與2間酒吧、健身中心、水療中心、室內恆溫泳池等設施。

廈門航空費爾蒙酒店（Fairmont Xiamen）
房價：人均HK$682起（費爾蒙經典大床房）
地址：廈門湖里區東黃路325號
交通：廈門站車程19分鐘
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廈門酒店推介【2】廈門海悦山莊酒店·聽蕉園（Seaview Resort Xiamen · tingjiao Villa）

廈門海悦山莊酒店·聽蕉園（Seaview Resort Xiamen · tingjiao Villa）於2024年開幕，酒店佔地70萬呎，依山面海，獨擁雲頂山麓峽谷！酒店僅提供19間客房，房間融入廈門文化元素，配備奢華的雲石浴室及寬敞的起居空間，房間典雅舒適。酒店同時配備兒童遊樂場、2間餐廳、免費停車場等設施，更擁有自家庭院，非常寫意！

廈門海悦山莊酒店·聽蕉園（Seaview Resort Xiamen · tingjiao Villa）
房價：人均HK$807起（豪華大床房；包早餐）
地址：廈門思明區環島南路3999號
交通：廈門站車程15分鐘
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廈門酒店推介【3】廈門W酒店（Ｗ Xiamen）

廈門W酒店（Ｗ Xiamen）於2021年開幕，坐落於廈門時尚的東部商圈，鄰近知名購物中心。酒店共有286間客房，房間融入廈門特色，配備大面積落地玻璃窗、奢華雲石浴室、特大睡床等設施，房間舒適寬敞，部分房型更坐擁海景，設有景觀浴缸！酒店同時配備24小時健身中心、水療中心、室內恆溫游泳池、餐廳、酒吧等設施。

廈門W酒店（Ｗ Xiamen）
房價：人均HK$606起（奇妙大床房；包早餐）
地址：廈門思明區呂嶺路1599號
交通：嶺兜站步行4分鐘
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廈門酒店推介【4】嶼海·鄰海海景別墅酒店（鼓浪嶼三丘田碼頭店）（Yuhai Linhai Seaview Villa Hotel）

嶼海·鄰海海景別墅酒店（鼓浪嶼三丘田碼頭店）（Yuhai Linhai Seaview Villa Hotel）於2024年開業，位於鼓浪嶼沿海，坐擁一線海景！別墅建於上個世紀20年代，目前提供20間客房。房間空間寬敞，提供免費迷你吧、高級床品及洗浴用品，部分房型更有超大露台！酒店另設公共浴池、公共海灘、棋牌室、共用廚房、餐廳等設施，並提供托兒服務。

嶼海·鄰海海景別墅酒店（鼓浪嶼三丘田碼頭店）（Yuhai Linhai Seaview Villa Hotel）
房價：人均HK$174起（塵海 | 舒睡大床房；包早餐）
地址：廈門思明區鼓浪嶼街道鹿礁路2號
交通：廈門站車程55分鐘
嶼海·鄰海海景別墅酒店（鼓浪嶼三丘田碼頭店）搶先預訂優惠👉🏻 Trip.com

廈門酒店推介【5】廈門康萊德酒店（Conrad Xiamen）

廈門康萊德酒店（Conrad Xiamen）於2016年開幕，地處廈門思明區CBD地段，鄰近廈門雙子塔、星空魔幻城、雲上廈門觀光廳、沙坡尾藝術西區等景點。酒店擁有239間客房，寬闊落地窗可以欣賞廈門天際海岸線，非常奢華！酒店另設24小時健身房、室內游泳池、6間餐廳和酒吧等設施。

廈門康萊德酒店（Conrad Xiamen）
房價：人均HK$666起（豪華鷺島景觀大床房；包早餐）
地址：廈門思明區演武西路186號
交通：廈門站車程15分鐘
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廈門旅行｜交通｜乘搭高鐵最經濟實惠

香港前往廈門交通主要可以經飛機及高鐵，以旅程時間來比較，飛機航程比較快，但如果以價錢來比較，高鐵就較為經濟實惠。而廈門市內交通主要為地鐵、公交車，大部份都支持支付寶、微信。

廈門旅行交通【1】以高鐵從香港前往廈門

香港西九龍高鐵站前往廈門高鐵站，每天有3班列車，分別為08:42、15:03及18:44，每天12:50、19:24及22:39到達，車程約為4小時至4.5小時，成人票價為二等座$330、一等座$529。

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廈門旅行交通【2】以飛機從香港前往廈門

香港國際機場前往廈門高崎機場，可選擇直航或轉機，國泰航空每日提供1-2班直航航班，飛行時間約1.5小時至2小時，而海南航空、東方航空、山東航空等就提供轉機航班，需時約8小時至29小時，直航來回票價約為$1747起、轉機來回票價就由$1369起。

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