福建福鼎｜中國首個美食地標城市　300+特色小吃　正宗肉片超彈牙

哈嘍大家，這裏是胖三斤的小編。最近很愛這樣的旅行方式，「為了吃去一座城市」。早晚逛吃逛吃，吃飽喝足暈碳了就回酒店睡個午覺，把太陽最暴曬的時段躲過去了，又好好犒賞了自己的味蕾，節奏是自由的，胃是幸福的。

不在乎打卡了多少景點，只關心眼前的梭子蟹肥不肥，待會兒要吃的糖水甜不甜。用味覺記住一座城市，怎麼不算是一種深情呢。



今天咱們就去吃一吃這座福建人私藏的美食小城，温州人一腳油門直達的「寶藏食堂」，福鼎。

最開始知道「福鼎」，是因為一碗Q彈勁爽的福鼎肉片。來到之後才曉得這座閩浙交界小城，有着響噹噹的title「中國首個美食地標城市」，光是官方認證的小吃就有300多種。作為「有福之城，鼎盛之地」，生活在這裏的人們幸福感都很強。我這兩天遇到的每一位本地人，只要和他們聊起吃的，都特別熱情，能感受到他們對當地美食的自豪感。

我在福鼎2天狂炫15頓，那叫一個心（胖）滿（了）意（三）足（斤）。

福鼎美食：早餐

1. 戴記鼎邊糊

一碗鍋邊糊配一根油條，這是屬於福鼎人最簡單也最舒服落胃的早餐。我的老家金華有一道小吃「福建羹」，就是由鍋邊糊改版來的，口感和做法都有些類似，也是沒想到在福建吃出了鄉愁。

這是家老字號了，從路邊攤開始做起，開了三十多年，店鋪的裝修特別簡單，但要的就是這個味兒。鍋邊糊的做法都寫在名字裏了，將米漿貼着鍋邊澆上一圈，等結塊後鏟入鍋中，再加些醃菜、芹菜葉子，煮到黏糊濃稠。

吃起來的口感很厚實，還有一點糊嘴，味道是淡淡的，但能吃出鮮味來，桌上有胡椒粉、辣椒粉，可以根據自己的口味加一點。記得要點5角錢（人民幣）一串的滷豆乾，已經很久沒見過「角」這個價格單位了，物價感人。

戴記鼎邊糊

地址：古城北路51-53號



2. 阿楚哥水粉

本地大哥給我推的寶藏小店，只有肉片、豬頭肉、豬肝連，三種澆頭，現選現切。我選了一個豬頭肉和豬肝連的雙拼水粉。

看着清湯寡水，吃起來可太香了，湯頭一絕，很是醇厚香濃。把芹菜碎攪勻到湯裏，整個香氣更有層次了，滿嘴脂香芹菜香。水粉比普通的米粉粗一圈，爽滑勁道的口感很妙，不怎麼用嚼，直接滑進肚子裏了。

阿楚哥水粉

地址：龍山南路53號



3. 蘭平餛飩

打車去蘭平餛飩的路上，司機大哥一直在誇：「蘭平餛飩確實好吃，早上來一碗從頭舒服到腳。」小小的一家門店，卻是40年三代傳承，店裏只賣小餛飩一樣東西。

也是沒想到，有一天我會為一碗餛飩魂牽夢繞。

餛飩皮特別薄，像絹紗般漂在湯裏，化在嘴裏。肉餡是比較紮實的，吃起來還有一絲絲甜味，湯底清澈，但非寡淡，胡椒的香氣很提鮮。連湯帶餛飩送入口中，皮的柔滑、餡的豐潤、湯的温鮮次第綻放，融為一體，確實體會到了大哥說的渾身舒服。

蘭平餛飩

地址：宛亭路35號



福鼎美食：午餐&下午茶

1. 阿山肉片

來福鼎，肯定是要嚐嚐正宗的福鼎肉片。我去的這家阿山肉片也是30年老店了，能在這個美食帝國生存這麼久，經過時間篩選留下來的，絕不是泛泛之輩。我點了肉片+肉筋雙拼。

注意哦，這個丸滑狀的是肉片，用的是豬後腿精肉，反覆捶打成細膩的肉泥，再加上少許番薯粉混合。點餐後現場製作，蒯上一大勺肉糜，一刮、一舀、一落，粉白的肉片便滑進翻滾的高湯裏，吃起來彈牙爽滑，又保留了紮實感。

這個片狀的則是肉筋，顧名思義在原料中保留了肉筋，吃起來會更有嚼勁，能吃到大塊的肉粒。本以為福鼎肉片主打清鮮，一口湯就顛覆認知，酸辣鮮三重暴擊，加上白胡椒的刺激，爽上加爽。

阿山肉片

地址：錦寧路106號



2. 柘榮豬肉丸（福鼎商城店）

柘（zhè）榮其實是一個地名，豬肉丸是柘榮的特色美食小吃，在福鼎很受歡迎，有很多叫「柘榮豬肉丸」的門店。這家開在熱鬧的後街附近，也是本地大哥給我推薦的。

豬肉丸和我們常見的丸子不一樣，做法是和福鼎肉片比較相似的，但比肉片更大更飽滿，每一顆都厚實渾圓，吃起來肉感十足，彈、脆、爽、鮮。

記得要加一份溜溜。這「溜溜」可是當地人的心頭好，吃起來有點像加大加寬版的紅薯粉皮，口感很順滑，呲溜一下就能吸入口中。

他們家還能吃到珍珠小籠包，個頭比普通小籠包小巧精緻得多，標準的皮薄肉多，是不帶湯汁的，稍微放涼一點，一口一個剛剛好。

柘榮豬肉丸（福鼎商城店）

地址：古城西路274號



3. 后街阿琴肉片店

他們家很有意思，所有線上平台都叫「阿琴」，門頭卻寫的是「啊琴」，合理懷疑是印錯字了。

我點了肉片+肉丸+肉燕的全家福，但他們家的肉片肉丸表現平平，倒是肉燕比較突出。燕皮是有彈性的微韌質感，帶着一種温柔的抵抗，精心捶打的肉餡緊實而充滿空氣感，呈現出紮實的彈性。搭配湯底小酸小辣的調味，加上胡椒的香氣，很開胃。

后街阿琴肉片店

地址：新街與古城西路交叉口40米



4. 鼎培肉片

這家店藏得實在深，給我一頓好找，當真是味道好不怕巷子深的。

鼎培是我這兩天吃下來最喜歡的一家肉片店，很推薦他們家的拌肉片，酸辣的調味很帶勁，肉片吃起來是有肉香氣的，回味還有甘甜，有層次又香濃。

鼎培肉片

地址：新街與古城西路交叉口東80米巷子裏面



5. 劇場豆花

吃完鼎培，再去隔壁的劇場豆花嚐點甜頭。

這原來就是人民劇場對面的一個無名豆花攤，從他們家開始，豆花正式被福鼎人吃成了獨一無二的午後甜品。老式的圓桶裏打豆花，澆糖水、薄荷水攪拌，在碗中交融成福鼎夏日獨有的清涼。

劇場豆花

地址：新街與古城西路交叉口東140米巷子裏面



6. 老巷杏仁豆腐

不過吃糖水我其實更推薦這家，種類更多，還有幾款原創的新冷飲，甜品價格基本上都是個位數。杏仁豆腐吃起來很清新軟滑，清涼的薄荷香氣太解暑了。

老巷杏仁豆腐

地址：桐山街道河乾路41號



7. 梁伯初茶

福鼎白茶很有名，我雖然不懂茶，但喝奶茶可是專家啊。這家福鼎本土奶茶店，在當地小有名氣，可以喝到福鼎白茶底的奶茶，也能買到福鼎白茶本茶。

他們家用料蠻好的，奶茶都是用的原葉鮮奶，我點了一杯「伴山梔林」，梔子白茶鮮奶，推薦三分糖。白茶本身的香氣是比較淡雅的，好在茶香沒有被奶味遮蓋，融合得蠻好的，梔子花香和白茶交織，喝起來很清新柔和。

我看操作間擺了很多新鮮的桃子、橙子，看起來品質蠻好的，問了店員說是做果茶的原料。又點了一杯「手搗桃桃烏龍」，蠻驚豔的，完全是桃子本桃的味道。不過這款經常處於「下架」狀態，要看桃子的成熟度，一杯就是一顆大桃子，保留了桃子果肉的口感，喝起來很輕盈。

梁伯初茶

地址：寧江路17號



8. 張記芋頭丸土豆丸溜溜

喝了這麼多小甜水，該來點鹹口的小吃了，鹹甜搭配才能永動。

芋頭丸、土豆丸都是手工做的，類似我們甜品裏芋圓的做法，我到得比較晚，一整屜都賣得差不多了。

吃起來的口感會比芋圓更軟糯一些，軟而不爛、糯中帶彈，糯唧唧星人狂喜。

湯底用料特別豐富，鮮得叻。鮮味密碼也被我偷偷記下了，小魚乾、蝦皮、醃菜、葱油、榨菜……最靈魂的還有一勺醃製黃辣椒和白醋，酸辣過癮。

張記芋頭丸土豆丸溜溜

地址：錦寧路與錦安路交叉口



9. 江詳金魚片店

創始於1940年的老店，傳承三代人，「江詳金」是名，賣的是魚片，和「金魚」是完全沒關係的。

遇事不決就選「全家福」，顏色偏白的是鰻魚片，另一個是鮸魚片，魚片的做法和肉片類似，由反覆捶打的魚肉和木薯粉混合後製成。湯底味型也是福鼎一貫的小酸小辣加胡椒，這個口味和魚片倒是尤其搭，去腥增香提鮮。還給了兩顆魚丸，魚丸是肉餡的，也是好吃的。

江詳金魚片店

地址：温州商城6-7號



10. 沙拉斯

答應我，來福鼎一定來嚐嚐沙拉斯好嗎！沙拉斯在福鼎門店很多，連鎖炸雞店，福建人自己的KFC，就近選擇門店就好。

福建的朋友們嘴是真牢啊，這麼好吃的雞全翅請儘快推廣！雞全翅必點！外皮很乾爽，但完全不失酥脆，裏面的雞肉又嫩汁水又多，一口就愛上。走之前我還買了幾個帶回杭州，用空氣炸鍋復烤了一下，但完全沒有現場好吃。

沙拉斯

地址：太姥大道2號



福鼎美食：晚餐

1. 阿耐豬頭肉（海口路店）

福鼎比較有代表性的一家店，可以說是「福鼎小吃集合店」，種類豐富價格實惠，一家店吃過癮。點餐也很有意思，菜品都有展示，想吃什麼就拿它面前的竹籤，再去收銀台下單，店員會安排座位，很有體驗感。

福鼎的檳榔芋也是特色，在這家店能吃到很多和芋頭有關的小吃，香芋丸、芋頭糕等都值得嚐嚐。招牌豬頭肉拼了雞架，滷製後加醋和黃辣椒拌勻，也是酸辣的味型，太適合下酒了。

+ 3

炒釘螺也是本地人很愛的一道菜，醬香辣味濃郁，吃它的樂趣一半在味道，一半在那「嗦」的動作，越嗦越上癮。他們家的拌麵也好吃，點的小份12元，但端上來還是超大一盤，完全夠四個人吃。麵條很筋道，鹹甜口，放了蠻多胡椒的，香氣很足。

阿耐豬頭肉（海口路店）

地址：海口路300號



2. 老福鼎傳統菜

福鼎是個濱海城市，海岸線漫長、灘塗廣闊，少不了去吃點海鮮過過癮哇。在福鼎吃海鮮也省事，可以直奔石湖小區，這裏被稱作「海鮮一條街」。老福鼎傳統菜、誼榮大牌檔都是規模比較大的本地靠譜老字號，對門開着相愛相殺，幾乎佔據了這條街一半的場面。

我去了老福鼎，理由很簡單，它的店裏帶了「福鼎」，店裏展示了好多獲獎證書叻。整體吃下來我覺得味道算是中規中矩，不過氛圍蠻好的，價格也公道合理，沒有宰客的情況。整體算是進階版大排檔的風格，紅紅火火的，海鮮品類很多，沒有菜單，看菜點菜，選食材再選做法。

新鮮海鮮怎麼做都會好吃的，肥美竹蟶，葱油做法，吃的就是這一口原汁原味的「鮮」。梭子蟹清蒸就好，鮮甜的本味被完全鎖住，入口是海洋饋贈的濃郁鮮美，肉質還是很飽滿的，一口咬下去，滿足感爆棚。他們的蘸醋調味也很特別，是帶點甜頭的，好上頭的。

這鍋芋頭飯也是不簡單，讓我惦念到現在。剛上桌就能聞到很濃郁的葱油香氣，拌一拌那是越拌越香，裏頭加了很多的蝦仁、乾貝、香腸，各種香氣急急地往鼻子裏竄。吃起來就更滿足了，芋頭軟糯香甜，混合着這種食材的香氣，每一粒米都油潤光亮，吸飽了精華。

老福鼎傳統菜

地址：石湖小區海鮮一條街



這趟福鼎吃喝之旅還是很滿足的，雖然對身材不太友好，但味蕾的快樂是真的，只恨自己沒有1TB的胃啊～

福鼎有兩個高鐵站，如果像我這樣，就打算在福鼎吃吃飯的，買票到【福鼎站】，再打車到市區不到20分鐘，非常方便。

福鼎不光吃的厲害，旅遊資源也很豐富，最最重點的就是「一山」太姥山、「一島」嵛山島，到太姥山可以直接買到【太姥山站】。如果時間寬裕，帶上霞浦、福安等等寧德的其他地方一起玩，那行程就更豐富了。

另外，有其他的福鼎美食推薦，也歡迎在評論區告訴我們呀！

【本文獲「嬉遊旅行指南」授權轉載，微信公眾號：xiyoucity】