廈門鼓浪嶼｜八卦樓聽風琴音樂會/菽莊花園賞海景　飽覽萬國建築

朋友們好，我是鑫鑫。上個月我在廈門待了好多天，喝咖啡、壓馬路……過了幾天獨屬於廈門的文藝生活。但要說廈門哪兒是文藝又好逛TOP 1，我還是要把手指向海的另一側——鼓浪嶼。



我知道，很多人一聽到這個名字，第一反應都是：「別去了，去了肯定後悔」、「遊客太多」巴拉巴拉……但也有人專程提着行李箱，登島一住就是半個月。不過恰好是這種截然不同的評價，才讓這座小島更具多面性。

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鼓浪嶼真的有它獨特的氣質和魅力，只是被太多走馬觀花式的打卡攻略帶偏了方向。

我是愛鼓浪嶼的。在我看來，它不是用來打卡的，而是放慢腳步去感受的。它不僅是世界文化遺產，更是一座沒有圍牆的「萬國建築博覽館」，這兒藏了這麼多好東西，值得大家123456……次的去好好逛！

今天這篇鼓浪嶼大攻略，我就跟大家好好嘮嘮。

首先，鼓浪嶼為什麼值得一去再去？

一來，它是世界罕見的步行無車島，百分百能治癒你。

如果你上過島的話，你會發現鼓浪嶼是國內少有的全程禁機動車的海島。這裏只有青石板路、老巷，來往的行人還有偶爾走過的貓。

在這裏，你可以輕而易舉地聽到海風穿過老巷，就連腳步聲都變得輕柔了。如果不趕時間，完全可以住在島上，踩上一雙舒服的鞋慢慢逛，每走一步都能治癒都市焦慮。

二來，1000多棟老宅組成的萬國建築博覽，絕對稱得上半部中西融合史。

你敢想象嗎，一座不到2平方公里的小島，卻散落着1000多棟19-20世紀的歷史建築。什麼哥特式、巴洛克、南洋風……超過50種建築風格，每一棟老宅都藏着故事，絕對算是一場獨屬於鼓浪嶼的視覺盛宴。

第三，鼓浪嶼是名副其實的鋼琴之島。

20世紀初時，鼓浪嶼就已經擁有超過上千架鋼琴了，密度可是全國第一。你可以去菽莊花園內的鋼琴博物館，那裏存放着近百台百年古鋼琴，定期還有現場演奏；八卦樓則是亞洲最大的風琴博物館。

鼓浪嶼是名副其實的鋼琴之島。（嬉遊旅行指南提供）

更有意思的是，在巷子漫步都能聽到民居窗子裏飄出來的鋼琴聲。真是不禁讓人感嘆，好一座浪漫的小島啊！

第四，鼓浪嶼本身就是一座海上花園。

登頂日光岩能360°俯瞰紅瓦屋頂和碧海相連，皓月園臨海而立，鄭成功雕像鎮守海灣……我最愛的就是日落時分，海天一色，壯闊又温柔。

四季鮮花常開，鳳凰花、三角梅爬滿老牆，礁石、沙灘、海浪、綠樹、紅瓦、藍天，隨手一拍都是不加濾鏡的壁紙。

最後，鼓浪嶼還是一座活生生的煙火氣+活着的歷史社區。

鼓浪嶼可不是徒有其表，它是一座活着的歷史社區，到現在都有原住民在這裏生活。巷子裏隨便一家民宿可能就是百年老宅，茶館更是隨處可見，甚至就連南音、木偶戲等非遺也在這裏延續着。

那麼，鼓浪嶼怎麼去最合適呢？

出發碼頭有三個，分別是東渡客運碼頭，第一碼頭和嵩嶼客運碼頭。

1. 東渡客運碼頭（7:10-17:30）是絕大多數人的登島選擇。位置就在島內，航班多，打車也方便，可以直接到安檢口，定位東渡客運碼頭出發層即可；

2. 第一碼頭（8:45-16:45）是豪華船碼頭；

3. 嵩嶼客運碼頭（7:30-17:50）則是在島外海滄區的一個小碼頭。



抵達碼頭有兩個，三丘田碼頭和內厝澳碼頭。

1. 三丘田碼頭（7:20-00:00）靠近傳說中的「最美轉角」和龍頭路商業區，如果你時間緊，想快速打卡的話可以選這個；

2. 內厝澳碼頭（7：40-17:40）在鼓浪嶼西面，這裏更多的是當地居民的生活區和安靜的沙灘。如果時間充裕，或者打算在島上留住的話，建議選這條航線。

*一定要提前在「嶼見廈門」微信小程序購票。



另外，坐船也有隱藏玩法。

上船後直接去二層，如果沒有座位的話就站在船舷邊，看着一側高樓大廈從你身後退去，而另一側的閩南古厝正在你眼前放大。一場老派文藝之旅即將開始咯。

對了，島上不通機動車，也沒有自行車。在這裏，「11路」是唯一的交通方式，登島記得穿一雙舒適的鞋子哦。

避開人從眾，鼓浪嶼應該怎麼玩？

避開人潮，鼓浪嶼的正確打開方式，是慢下來「迷路」的。

我的建議是清晨八點前上島，不用擠網紅轉角，專走筆山路、雞山路，在斑駁的老別墅與古榕光影間，聽聽「琴島」最本真的靜謐。再鑽進內厝澳的漁村小巷，或是尋一處庭院咖啡館發呆、等一場橘子海日落，你才能遇見那個文藝安靜的真正鼓浪嶼。

1. 八卦樓

眾所周知，八卦樓就是頂有名的風琴博物館，但放下標籤，這棟建築本身就很值得細細看。要知道，當年這棟建築的主人林鶴壽為了建這棟樓，可以說是傾家蕩產。

當年的工匠不了解西方穹頂結構，他就自己畫圖紙，結果預算一再超支，最後爛尾，這棟樓也就成了他一生之痛。

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地基用的是閩南傳統的「蠔殼」灰，牆面上甚至還鑲嵌着碎瓷片，聽說是當年主人建樓的時候，把家裏用剩下的碗碟打碎貼上去的。

館內的風琴也確實值得為它停留。世界上最大的管風琴就在這裏，一般上午和下午都會各有一場演奏時間，站在館中央，閉眼聽一場盛大的音樂會，感覺每一個音符都穿過自己的身體了呢。

2. 菽莊花園

菽莊是鼓浪嶼上的一座園林。沒去之前會以為這裏有很多花，到了之後才發現園主在逗我們玩兒。這裏最值得看的，是海。

園主林爾嘉把大海當作寶貝。進門你所看到的小橋流水，等你繞來繞去穿過月洞門後，大海便「轟」地一下出現了。園主是懂「先抑後揚」的，這可比任何開門見山的場景都來得記憶深刻。

菽莊花園（嬉遊旅行指南提供）

園子裏還有一座鋼琴博物館，可以小逛。

最重要的事兒，還是找一處靠海的台階坐下，閉眼聽浪，骨頭縫兒裏的疲憊都給你吹走了。

3. 皓月園

皓月園在鼓浪嶼的東南部，是一座鄭成功的紀念園，也是鼓浪嶼距離廈門島最近的地方。

你可以先去右手邊的沙灘逛，沙灘不大，不過在這兒拍鄭成功雕像個人感覺會更好。

然後再去走走青銅長廊，它就像一條伸進海里的「天梯」，等下午三四點潮水退下去，石頭灘露出來，還可以直接坐到礁石上的。

最後再去爬上覆鼎岩的觀景台。摸摸鄭成功的腳趾頭，聽當地人說這叫沾英雄正氣，辦什麼事兒都能成功的。

4. 鼓浪嶼管風琴藝術中心

上文說的風琴博物館和這個「管風琴藝術中心」，是兩個地方，大家別搞混。

這個藝術中心位置在三丘田碼頭附近，整棟樓是專門為一架管風琴蓋的。沒錯，一架琴就佔一棟樓的那種，可想而知它有多大了。

「卡薩翁700」，是亞洲最大的管風琴。7341根音管，足足有四層樓那麼高。不過你在展廳看到的都是冰山一角，大部分都藏在地板和牆壁後面了。

一定記得提前預約。門票每天限量，不好搶的。每天上午10:00、12:00，下午14:00、16:00還有演奏哦。

5. 蟲洞書店

如果讓我給去過的書店搞個選美大賽，蟲洞書店一定能躋身前三。

它開在鼓浪嶼十大別墅之首的海天堂構裏面，一樓是書店，最裏面還有一整牆專門跟鼓浪嶼相關的書。

有些本地作家的散文、島上的老照片集和老別墅的建築圖冊，這些在外面買不到的，值得看看哦。

我也是去了才知道，原來林語堂和弘一法師也都專門來島上住過呢。

鼓浪嶼怎麼吃？

遊客眼裏美食在龍頭路，但真正好吃的東西都藏在老巷子裏。

1. 二三叢．閩地風土茶

鼓浪嶼上每家店的選址都有來頭，像這家茶館就是藏在島上現存規模最大、保存最完整的閩南紅磚厝建築群，已經有兩百多年曆史了。

這棟房子的主人是大茶商，百年前就把福建茶葉賣到歐洲了。

建議大家直接點套餐就行，點好之後茶藝師還會幫你泡茶並做講解，聽完之後自己還可以上手的。

人均大概在一百出頭，買茶就免茶位費。坐在這裏喝茶，還能感覺到時空的交錯感呢。

二三叢．閩地風土茶

地址：鼓浪嶼中華路25號四落大厝

營業時間：10:00-22:00

人均：137元（人民幣，下同）



2. 厚生林．應時甜湯

如果在龍頭路上逛累了，這家日式簡約的糖水小店很適合歇歇腳。

他們家只賣甜湯，銀耳湯底也是固定的，都是用古田銀耳慢慢熬製到濃稠出膠，其餘的小料你可以自己搭配，芋圓、蓮子、桃膠、百合……小料都夠你挑花眼。

厚生林．應時甜湯

地址：龍頭路105號

營業時間：9:30-21:00

人均：25元



3. 紅｜Hong by HUMBLE HALL

這家店是紅堂酒店的餐廳，叫「紅餐廳」。

如果說鼓浪嶼上只能住一家酒店，我會雙手雙腳投給紅堂的，它是由1936年落成的基督教講道堂改建而成的。在這兒吃頓飯，是了解並走進了歷史，然後才坐下來動筷子。

他們家主打的是「鼓浪嶼華僑家庭料理」。早餐也值得試試。

如果住酒店，餐廳早餐包含在內。主要勝在環境，坐在院子裏的百年榕樹下，耳邊有鳥鳴，眼前有風景，單是這樣的就餐體驗，在鼓浪嶼應該找不到第二家。

紅｜Hong by HUMBLE HALL

地址：公平路18號（鼓浪嶼紅堂酒店裙樓）

營業時間：11:00-14:00；17:00-20:30

人均：129元



4. 上嶼水產

來鼓浪嶼，自然少不了一頓海鮮大餐。這家店是我們走過很多選出的來一家，既能保證環境，又可以拿捏好口味和價格的。

店裏的九層塔焗東山小管、秘製醬焗龍膽石斑、閩南蘿蔔燜飯都可以閉眼點的，人均大概100元左右，也算是良心價。

不過吃飯時間要經常排隊，建議大家避開繁忙時間來。

上嶼水產

地址：龍頭路286號（林四喜閩南傳家菜正對面）

營業時間：11:00-14:30；17:00-21:00

人均：100元



5. 葉氏麻餈

沒有門面，只有一個推車和一把藍色的傘，說它是島上最「質樸」的老字號應該不為過吧。但就是這個推車在龍頭路一站就是近百年，而且還是首批被認定的「廈門老字號」，這可是從1932年就傳下來的手藝呢。

葉氏麻餈沒有門面，卻是首批被認定的「廈門老字號」。（嬉遊旅行指南提供）

所有麻餈都是純手工現做，聽說就連白糖都是自己做的，夏天吃起來冰冰涼，咬下去外糯裏脆，甜度也剛剛好。

葉氏麻餈

地址：龍頭路145號

營業時間：10:00-19:00

人均：15元



最後，鼓浪嶼怎麼住？

1. 七尚榕舍

這家酒店含金量可是很高的，被譽為「全球奢華酒店聯盟LHW立鼎世成員七尚於鼓浪嶼的會客廳」。

別墅的主人是菲律賓愛國華僑葉清池之子，妥妥的華僑家族置業。這棟宅子經歷了不少事，幾易其主，一度荒廢。後來在2012年開始修繕，足足用了十年，由建築改造大師湯建松操刀設計。

酒店是由1920年建成的百年華僑別墅「四棵榕別墅」活化改造而來的，1400㎡的獨立庭院，只有八間客房，最大限度保證了住客的私密與清淨。

2. 林氏府公館酒店

這家酒店本身就是個活的博物館。它由五棟百年別墅組成，是清末台灣首富林家的老宅子，還是鼓浪嶼十大歷史風貌建築之一。

最有名的是那棟八角樓，據說是因為林家少爺做化學實驗把樓炸了，林老爺才請法國設計師重修了這棟八邊形小樓，整個府邸因此成了優雅的S形。

這故事聽着都傳奇。現在八角樓是大堂和家族博物館，在老物件和彩繪玻璃裏辦入住，感覺真像一腳踩進了民國電影片場。

酒店還提供免費旗袍和配飾，穿上在老洋樓裏拍照，發朋友圈九宮格放不下。

3. Humble Hall紅堂酒店

紅堂這個酒店本身就是一個故事。它的前身是1930年廈門大學第二任校長林文慶的太太捐贈的老講道堂，後來當過革委會、紙箱廠，還住過居民，折騰了近百年才變成現在的酒店。後來被改造成了只有13間房的精品酒店。

酒店藏在日光岩半山腰的居民區裏，被三棵大榕樹罩着，安靜得不太像在鼓浪嶼。推開窗能看到紅屋頂和老洋房，那種「避世感」是真真切切的。

設計師採用的風格叫「夏克風格」。簡單說就是實用、克制、樸素，不花裏胡哨，但每件傢俱和軟裝都是定製的，摸着很有質感。

一共只有13間房，每間都有獨立的名字，什麼「正正好」「時間的香氣」「晚安與早安」，聽起來就讓人想躺平。

餐廳叫紅餐廳，上文我跟大家介紹過的，做的是鼓浪嶼僑家庭菜，鮑魚肉骨茶、鹽焗午魚都很好吃。下午茶也是標配，拍照好看，吃着也很舒服。

下次再來廈門，不妨給鼓浪嶼多留兩天時間吧，重新認識一下它吧。從內厝澳碼頭上島，避開三丘田的人潮；住一晚紅堂或者類似的半山酒店，認真觀察屬於這座小島的清晨和夜晚。嚐嚐甜湯、滷肉飯，再泡一壺茶好好享受鼓浪嶼的悠閒時間～

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