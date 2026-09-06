山東威海自由行｜避開人潮看絕美海景　劉公島森林公園遇見梅花鹿

看了這麼多海，我宣佈北方看海第一名是它！不是青島，不是大連，是山東威海。一座乾淨到讓人想深呼吸的海濱小城。三摺疊不稀奇，三面環海才叫無敵。



威海地處山東半島最東端，海岸線近1000公里，三面環海，可以270°觀海。除了海島，在大陸真的很難找到對手。

它的海，藍得很有層次。近處是清澈見底的玻璃藍，遠處是寧靜深沉的天空藍，層次分明得像打翻了顏料盤。日落時，海岸被鍍上一層金；太陽從海平線升起時，整個海面像燃燒了一樣。

+ 1

儘管威海現在旅遊熱度已經很高了，但我依然覺得ta是最值得推薦的海濱城市之一。這就要說說海岸線極長的優勢了。在威海，人少景美的地方可太多了。這在旺季尤其重要，只要你稍微繞開那些「必打卡」的網紅點，體驗感會好很多。

走在環海路上，兩邊是黑松林，腳下是懸崖和大海，安靜得只能聽見海浪聲。

威海怎麼玩？

威海的景點幾乎全掛在海岸線上。順着海岸線玩，主要可以分成這三段：

北線：海源公園 → 半月灣 → 貓頭山 → 金海灣棧橋 → 威海國際浴場 → 小石島

東線：至海港灣 → 幸福公園 → 劉公島 → 威海公園 → 悦海公園 → 逍遙灣

榮成：那香海 → 雞鳴島 → 布魯威斯號沉船 → 成山頭



1. 北線：經典海岸線，看日出日落

來威海，最好的風景都是免費的。這段海岸線上，棧道、沙灘、日出日落、趕海可以一步到位。

先說沙灘。

（1）半月灣沙灘

公認的威海日出第一機位。月牙形沙灘正對東海，視野沒有遮擋。夏天日出大約在凌晨4:50到5:00，得提前半小時到。

（2）威海國際海水浴場

市區最熱鬧、也是海岸線最長的沙灘。周末沙灘上還有live演出，可以躺着聽歌看日落，氣氛是真的不錯。就是到了旺季，這裏的人是真的多，本地人和遊客都聚集在這裏，可以多往中間走走，會好些。不推薦自駕來這裏，會堵車。

沿着沙灘還有一條黑松林步道，適合散步。

再來說說北線的沿海棧道。喜歡海邊徒步的一定要來，可以說我就是從這裏愛上威海的。不用一口氣走完，可以先選精華段體驗一下。

路線一：海源公園-貓頭山觀景台

這條路線集齊了礁石、沙灘、林蔭棧道和觀景台，人少景美，是威海最寶藏的徒步線之一。全程徒步約5-6公里，需要3-4小時。

（1）海源公園：漁船、礁石配海鷗，園裏還有一座一戰華工紀念館（周一閉館），順路值得一看。這裏也是看日出的好點位，人比半月灣少，漁港味十足。

（2）北山咀：海源公園往北走可以到達北山咀，這段路在地圖上都看不到任何標註，但是海岸線風景不斷變化，非常驚喜。礁石海岸正對東邊，看日出視角也不錯。這裏還有一片露營地，是本地人周末的休閒去處。

（3）貓頭山：推薦去3號觀景台，礁石棧道伸向海面，是俯瞰貓頭山全貌和看日落的絕佳點。想少走路的話，可以在半月灣北岸停車場乘坐觀光巴士（微信小程序「威海觀光巴士」可線上購票）直達觀景台。

路線二：火炬八街-小石島

這是一條新建成開放的濱海木棧道，沿着海岸線蜿蜒，非常適合傍晚散步，看日落。早晨比傍晚人少，更清淨。

（1）火炬八街：網紅「通往大海的道路」，旺季人實在是太多了，誇張到早晨7點就已經人潮洶湧，不是執着打卡的話建議跳過。

火炬八街（嬉遊旅行指南提供）

（2）濱海木棧道：繼續沿着火炬八街走到海邊，再往西走，上棧道，你就能立刻承包一段空曠的海景。

棧道沿海岸一路修過去，沿途是安靜無人的沙灘，礁石一層一層疊着，被海浪持續拍打着。海邊偶爾出現的咖啡店，更有幾分濟州島的意思。推薦早晨或傍晚來，日落時分雖然人也不少，但柔美的光線將這裏映照得十分浪漫。

（3）ChanDu躔度咖啡：棧道盡頭的這家咖啡店，擁有絕佳的海景位，而且，咖啡出品算是為風景付款的店裏還不錯的。

（4）小石島：國家級海洋特別保護區，有收費的趕海區，能撿到海星，帶小朋友可以去，記得提前查好潮汐時間。

再推薦兩個看日落的寶藏地。

A. 喂海公園

本名叫「油畫小鎮時尚活力運動公園」，後來因為入口處「喂，海！」兩個大字走紅。這裏是拍日落最熱門的地方。

B. 金海灣棧橋

在國際浴場東側，棧橋伸進海里，拍日落很出片。

2. 東線：城市公園連成片

威海人的幸福指數肯定很高，市民遛彎休閒的公園，也是我們遊客趨之若鶩的地方，誰讓它們不但靠着海，還有雕塑、燈塔、漁船……

威海的公園不但靠着海，還有雕塑、燈塔、漁船……（嬉遊旅行指南提供）

幸福公園：地標是幸福門和「萬福圖」銅塑

威海公園：標誌是個約10米高的大相框，可以框住海景拍照

悦海公園：49米高的觀光燈塔，還有膠東特色的海草房

海上公園：有沙灘，退潮能挖沙蛤、抓小蟹、撿海星

九龍灣公園：城區有名的免費趕海地，花蛤、蟶子都能挖



（1）劉公島

東線上最值得推薦的小島，承載着半部近代史。

劉公島古稱劉家島，民間傳劉公劉母救助遇險船民，船民建劉公廟紀念，島因此得名。

1888年北洋水師成軍，提督署就設在劉公島。1895年威海衛之戰，北洋水師全軍覆沒，丁汝昌殉國，之後是《馬關條約》。1898年英國強租威海衛，直至1930年才歸還，島上現在還留着英租時期的歐式建築、高爾夫球場等等。

劉公島的遊覽路線很簡單，乘坐環島觀光車即可。一共有2條線，1號線走南邊的小環線，2號線是環島大環線。1號線可看的內容非常豐富，也很有教育意義，有中國甲午戰爭博物院、提督署、水師學堂、東泓炮台等遺址。

2號線多一個劉公島國家森林公園。看地圖就知道，森林公園佔據了島上2/3的面積，這片區域的主人是野生梅花鹿。

當觀光車行駛進茂密的樹林，前方的路突然變得像童話秘境一般，時不時就能刷出隨機出現的梅花鹿。其實在它們眼中，我們才是NPC。

這條線全長近15公里，有密林和海岸線，負氧離子超高，夏天坐着車也很涼爽。

環線最後一站是一艘退役的潛水艇，能鑽進艙裏參觀。我第一次走進潛艇內部，過道狹窄，過艙門都得低頭彎腰，睡覺空間比膠囊旅館還迷你。

旺季登島的人很多，排隊20到40分鐘很正常。旅行團大多擠在上午，建議避開繁忙時間下午上島，但也別太晚，提前看好末班船時間，留2.5-3小時遊玩比較穩妥。上島要過安檢，不能攜帶火種。

坐船往返的路上，海鷗會跟着船飛一路。這些「海上大饞貓」膽子大得很，吃的舉在手裏它們就敢來啄。不過多句嘴，別拿火腿腸餵。火腿腸含鹽含添加劑，對野生動物沒好處。有條件的準備點小魚乾和鷗糧，用這些餵會好一些。

3. 榮成方向：那香海和沉船

沿着環海公路繼續向東走，就是被《中國國家地理》評為「最美八大海岸」之一的榮成。

（1）孤獨公約

這家咖啡館還屬於環翠區，但已經靠近榮成，去榮成的話，可以順路過來。

曾經是孤獨的小房子、孤獨的咖啡館，但任何「孤獨」標籤一旦火了，都會被國人打破的。

上午來還比較清淨，下午的話咖啡店幾乎滿座，甚至有些喧囂。可能是天氣太好了，有一個念頭覺得這裏會不會和陰沉混沌的大海更配。

（2）那香海鑽石沙灘

屬於威海沙質最好的沙灘，海邊的咖啡館也很有設計感。但是，現在旺季人太多了，甚至比市區都多。自駕順路可以過來看看，不建議期待過高。

（3）布魯威斯沉船

2022年台風「南瑪都」把這艘巴拿馬貨輪吹擱淺在榮成。拖運費比船還貴，就扔那兒了。本是意外，卻成就了這獨特的美感，如今成了威海榮成頂流。

旺季來這裏，容易堵車，停車場離沙灘還有一段路，得走10分鐘。到了沙灘邊更熱鬧，清一色旅拍道具和攝影師，露營椅、假花、長裙。但架不住照片裏的意境是美的，值得看一眼吧。

（4）雞鳴島

在虎頭角碼頭乘船，班次大概一小時一班，以碼頭當日公告為準。《爸爸去哪兒》來取過景。海草房漁村、懸崖咖啡廳、懸崖書吧，還有燈塔和礁石海岸。

雞鳴島（嬉遊旅行指南提供）

島不算大，環島一周2-3個小時足夠了。坡有點陡，島上有擺渡車。

（5）西霞口神鵰山野生動物世界

這個動物園是我覺得很值得一去的地方。它是全國最大的海岸野生動物自然保護區，動物種類和數量都很多。風格也很獨特，有山有海。海洋動物區的水是跟大海相通的，很原生態。

（6）海驢島

2018年起就禁止登島了，只能坐船環島，航程40-50分鐘。島上住着上萬只黑尾鷗，3到8月是觀鳥的最佳時間。

（7）成山頭

地處山東半島的最東端，是中國大陸最早看到海上日出的地方。要看日出的話，可以住在景區內的酒店。

旁邊的摩天嶺索道是亞洲最長的跨海索道，全長3000米，分南北兩線，南線以觀山為主，北線可同時觀山望海。

（8）煙墩角天鵝湖

榮成是國內最大的大天鵝種群越冬棲息地。每年10月開始，到次年3月，近萬隻大天鵝從西伯利亞、蒙古等地，飛越數千公里來到這裏越冬。夏天的話可以跳過這裏。

榮成怎麼去？

自駕：最方便，但旺季部分路段容易堵車。

打車：威海站打車過去單程約70-100元（人民幣，下同）。

巴士：乘坐威海觀光巴士（微信小程序「威海觀光巴士」）。



1. 市區線：人文和煙火氣

（1）古陌早市

市區最大的早市之一，200多個攤位綿延約一公里，有海鮮、果蔬、點心。超級推薦剛下來的無花果（7-9月），個個流蜜。

+ 1

早上5點半左右開市，中午前收攤，6點到8點最熱鬧。如果在半月灣看完日出，可以順路拐到古陌早市吃個早飯，來一碗鮁魚餡餛飩，十分鮮美。還有牧場直銷的鮮奶、酸奶，價格不貴，香醇濃郁。

（2）環翠樓

來威海，因為光顧着看海，很容易忽略它厚重的歷史。位於市中心的環翠樓公園，是一座山體公園，山頂的環翠樓，曾是海防第一線。

這就要從威海的名字說起了。

1398年明朝設威海衛，取「威震海疆」的意思。為了加強海防，環翠樓始建於1489年，之後屢毀屢建。眼前這座樓閣也是近代重建的。現在登樓有電梯，不用爬樓，上去能俯瞰整個威海市區，天氣好能遠眺劉公島。

公園裏還留着一段明代城牆遺址，殘存不多了，算是跟600年前的威海打個照面。

（3）新威附路

在幸福公園不遠處有條百年老街，這兒還保留了老威海的風情。街道兩邊是紅瓦白牆的石頭房子，高大的梧桐樹遮蔽着路面，南端還立着一座百年天主教堂。

現在，這條路好比上海的富民路，咖啡店密度極高，隨便逛逛都很愜意。

威海怎麼住？

環翠區（市區）：推薦住威海國際浴場附近或者幸福門一帶。優點是交通方便，去北線和東線的景點都近，周邊餐飲選擇多。

除了在眾多連鎖酒店裏選擇，推薦一下東山賓館，1980年開業的「國賓館」，依山傍海，和劉公島隔灣相望，酒店後的棧道直接通到海源公園。建議訂迎賓樓的房型，設施比較新。

榮成方向：榮成的景點離榮成市區比較遠，那香海核心區配套也比較少，多是民宿或公寓。又因為選擇少，旺季溢價比市區更誇張，不太推薦住榮成。

最後，給大家一個威海行程參考：

Day 1：海源公園 → 貓頭山 → 威海國際海水浴場 → 濱海棧道

Day 2：古陌早市 → 環翠樓 → 新威附路 → 劉公島

Day 3：雞鳴島（懸崖咖啡廳）→ 布魯威斯沉船 → 那香海



出行貼士

飛機：威海大水泊國際機場，從機場到市區大約1小時車程。威海沒有地鐵，可以選機場大巴到市區。

高鐵：威海站或威海北站，威海北站距離北線更近。

市內交通：威海公交1元起步，打車8元起步，網約車通常價格更低。旺季環海路部分路段會禁行，建議打車或公交出行。



【本文獲「嬉遊旅行指南」授權轉載，微信公眾號：xiyoucity】