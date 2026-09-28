蛇口Cafe｜5間藏在街巷海邊的咖啡店　享受愜意時光　附人氣單品

穿梭在蛇口新老交替的街巷，腳步會不自覺地放慢，追尋着清苦的咖啡香氣，走進那些隱匿在居民樓下的鬆弛咖啡館。



點一杯手沖，看光影在牆上慢慢移動，感受蛇口獨有的那口愜意。

1. Baladé：蛇口新開的「黃房子咖啡館」

每次來蛇口，少不了來南海意庫走走，最近新發現的這家咖啡館，明黃色法式小洋樓在街角很醒目。

門口坐着三三兩兩聊天的人，午後陽光正好，透過樹枝灑在桌椅上，飲咖曬太陽簡直不要太愜意。

+ 1

推門而入則是質感中古風，隨便一個角落都自成一片空間，讓人不自覺放鬆心情。最推薦二樓的品咖區域，看書、自習、小聲聊天……大家互不打擾，氛圍格外柔軟。

作為一家寵物友好咖啡店，還特意準備了寵物用品及零食，可按需領取，品咖間隙，也讓人感受到鋼筋森林城市的一抹溫情。

人氣單品

桑格利亞啤梨撻：清爽可口的啤梨一口驚豔，還有淡淡的酒香，造型格外可愛。

糯米dirty：招牌飲品之一，濃郁米香+醇正風味，入口絲滑。

Baladé

地址：南山區南海意庫5-108號

交通：2／8號線水灣站D口步行7min

營業時間：10:00-18:00

人均消費：60元（人民幣，下同）



2. 花房咖啡：藏在海邊的綠洲咖啡館

蛇口從來都不缺顏值出眾的海景咖啡館，而位於漁人碼頭的花房咖啡，憑藉獨一無二的花園海景氛圍，成為不少年輕人心中的白月光。

+ 1

兩層木屋小樓，都被花園和綠植包圍着，通透的玻璃窗和開放式空間設計，可肆意容納陽光、海風與自然，整個人彷彿都被自由氣息浸潤。

二樓的靠窗位應該是最治癒的區域，低頭品咖，抬頭則是湛藍的海水，內心慢慢進入一種心流狀態。

人氣單品

埃塞自助手沖咖啡：精選埃塞俄比亞咖啡豆，咖啡香氣撲鼻，酸苦平衡剛剛好。

花房鬆餅：招牌下午茶甜品之一，柔軟鬆餅搭配淡奶油，口感甜而不膩，點綴的水果也很新鮮。

花房咖啡

地址：南山區望海路利安商務大廈B座一層

交通：2／8號線東角頭站A口步行9min

營業時間：周六至周日 8:30-19:30

人均消費：42元



3. The mood Coffee：開在社區裏的復古咖啡館

老店經過裝修後升級為The mood，剛開放不久，整體環境自帶美式復古氛圍，色彩搭配鮮亮而不失靜謐質感，讓人忍不住想在這多逗留一會。

+ 4

暖黃的燈光，在傍晚時分顯得格外溫馨，窩在這個小而美的空間裏，喝一杯咖啡，浪費一整天的假日時光也不覺得可惜。

店內主打各種充滿巧思的特調，咖啡師出品穩定，且樂於和你交流咖啡豆的風味品鑑，此時此刻，靜享一杯咖啡的時間。

人氣單品

combo：人氣推薦，包括黑咖+奶咖，可品味到咖啡豆的不同風味呈現。

特調San Francisco Street：擁有清爽的柑橘風味，口感層次豐富，很難不愛上。

The mood Coffee

地址：南山區後海理想雅園110號

交通：2／8號線灣廈站C口步行9min

營業時間：周一、周三至周日 10:00-19:00

人均消費：52元



4. Circle Coffee：韓式小清新「甜品咖啡館」

藏在老舊居民樓角落的小眾咖啡館，奶白色門頭在綠蔭掩映下顯得格外溫柔，玻璃窗上隨處可見碎碎唸的文字和萌趣圖案，彷彿是去熟悉朋友家做客的暗號——輕鬆自在，不用拘束。

+ 1

店內空間不大，處處瀰漫着濃郁的咖啡焦香，咖啡師們繁忙而有序地為顧客送上最美好的味道。

除了專程打卡的年輕人，這裏還有不少生活在附近的街坊，坐在外擺區的露營椅上，逗逗貓，喝點咖啡，時間就這樣慢了下來。

人氣單品

特調．白露：埃塞日曬冷萃咖啡，入口是明亮的花果香，咖啡餘味回甘悠長。

香蕉巧克力焦糖千層卷：招牌甜品，綿軟的蛋糕體內包裹着大塊香蕉，與巧克力脆殼完美融合。

Circle Coffee

地址：南山區工業八路四海綜合樓一樓

交通：12號線四海站D口步行13min

營業時間：周一至周五 9:00-18:00

人均消費：56元

tips：個別甜品屬於人氣爆款，建議致電商家提前預訂，以免跑空



5. 元澍咖啡：蛇口小眾博物館咖啡店

藏在蛇口富人區的別墅咖啡館，有着大隱隱於市的清幽氣質，推門而入，侘寂風的空間靜謐而剋制，隨處可見各種文物展品，彷彿走入了一座小型藝術館。

+ 5

店內打造了多個獨立的咖啡區域，確保每個人都能享受到不被打擾的品咖體驗，最妙的是大面積落地玻璃窗，正對着幾竿修竹，禪意油然而生。

這裏不僅適合一個人帶着書來發呆，也適合和好友、戀人說地談天消磨時光，聆聽着沙沙的風聲，城市喧囂和生活煩惱也漸漸忘掉。

人氣單品

拿鐵咖啡：奶泡綿密如雲，與深烘豆的焦香巧妙融合，入口順滑醇厚。

開心果巴斯克：開心果的堅果香氣在舌尖緩緩釋放，甜度適中，不容易膩。

元澍咖啡

地址：南山區招商街道水灣社區碧榆

交通：2／8號線海上世界站A口步行8min

營業時間：周一至周日 11:00-22:00

人均消費：44元



在蛇口，找到生活最本真的樣子。

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