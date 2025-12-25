深圳美食｜西餐榜TOP1常客pLeace蛇口新店　邊吃邊賞海上世界水秀

「海島餐廳」來了，歡迎登島度假。

點評深圳西餐熱門榜TOP1，pLeace island深圳第9店，來了蛇口．海上世界。

新店主題：海上浮島餐廳。

新店限定：烤雞燴飯、獨立烘焙、航行咖啡。



獨棟小樓+花園露台，深圳最大的pLeace開了

霸榜全城各區熱門榜TOP的pLeace又開新店了，這次新店開在蛇口海上世界，佔據2層的獨棟小樓，是目前全深圳面積最大的pLeace門店。這裏還是觀看明華輪與水秀的絕佳機位，走，登島吃飯啦。

藍：一座藍色的「海上浮島」

位於海上世界船尾廣場一隅的2層藍色小樓，是pLeace的新家，以「城中露台度假場」的概念為主題，這座充滿海洋元素的「海島餐廳」，適合約會，適合聚餐，亦或者來發個呆，也合適。遮陽傘、衝浪板、馬賽克磚……細節上大量運用海洋元素，度假感滿滿。

+ 4

光：不同時間段，不同光影

「城中露台度假場」為題，那露台就是它靈魂。來到2樓的花園的露台，無論是沐浴着晨光吃一頓Brunch，還是在暮色之時對着絢麗的水秀舉杯，都是在都市裏最愜意的表達。

餐：新店限定，只有這家能吃到

每家pLeace都有限定餐食，新店也沿襲這一傳統。另外，pLeace的烘焙工作室，主打「魯邦種」麵包，每日新鮮現做，已經作為一條獨立的生產線，逐漸成為自己的烘焙廠牌。

海島限定招牌菜：12小時風乾，烤雞黑松露蘑菇燴飯

「登島」一定要嚐嚐限定招牌菜，12小時風乾烤雞配黑松露蘑菇燴飯。靈感來自米其老師黎大廚的拿手菜。

選用清遠走地雞，現點現烤

12小時低温浸泡醃製+12小時專業風乾櫃風乾

精選廣東清遠林養谷飼138天走地雞，12小時香料鹽水低温浸泡，在風乾12小時熟成，使表皮收縮，烤製中更好鎖住水分。每份雞飯都是現點現烤，經過一道風乾的雞皮，烤製後更酥脆，靜置回温後斬件，最後鋪在蘑菇燴飯上，豐腴的雞汁與米飯結合，香氣濃郁。

+ 3

秘製松露蘑菇醬炒製

南粳大米+加拿大野米

南梗大米與金黃雞油炒製，搭配加拿大野米，油潤彈牙的口感，伴着野米的堅果香，全都被黑松露蘑菇醬包裹其中，口感富有層次，非常balance~

獨立烘焙工作室限定，麵包與牛油拼盤

一口氣吃到5款爆款麵包，2種分量可選

5款麵包都是店裏的人氣款，3款硬歐：

「經典酸麵包」口感微酸，回味微甜

「洋葱法棍」口感酥脆，鹹香入味

「醬油法棍」則是與眾不同的日式風情



還有2款吐司：

「鹼水生吐司」香氣濃郁，口感鬆軟

「黑松露吐司」能吃到到黑松露煙燻奶酪，滿口留香



搭配3款自製抹醬

3款抹醬都是手工自製，每款都各具特色，或是3種都抹上也合適。「煙燻培根黃油」的煙燻味與鹹麵包最搭，「香草蘋果黃油」豐富的香氣，為吐司注入法甜的層次感，還有「蒔蘿檸檬奶酪」口感清爽，酸爽開胃，抹一切面包都合適。

還有一款限定烘焙：開心果拿破崙泡芙

超超超酥的酥皮，切開能聽到聲音。刨開是爆漿的開心果流心餡，香氣濃郁，口感順滑，搭配酥皮一起吃，感受兩種口感的極致。

新店限定飲品，味覺航行Combo

一次品嚐3種特調飲品+小甜點：花生拿鐵、抹茶椰子、士多啤梨布丁

呼應名字，風味卡做成了一張登機牌的樣子，第一站是花生拿鐵，鹹香的花生醬層次不飽滿，化解拿鐵的苦澀，頂部花生碎，滿是閩味。

下一站是海島，清爽的椰子水打底，加上濃郁的抹茶芝士奶蓋，微微苦澀，自帶海苔味，一口下去，像是置身熱帶的海島，清爽解渴。

新鮮熬煮的鮮奶凍，每日鮮制，奶香十足，入口即化，頂部香甜的士多啤梨醬絲絲入扣，點綴一顆大士多啤梨，這一口是屬於北國冬天的甜。

限定版開心果阿芙佳朵

pLeace的元寶造型阿芙佳朵，是創意文化園店的限定款，在新店推出了限定版開心果版本的，在原有的基礎上，加入了開心果碎，口感更豐富，在融化的奶香中多了一絲堅果香氣。

pLeace現做西餐，冬日熱乎新菜👇👇👇

+ 6

1. 滋滋墨魚小鍋

熱氣騰騰上桌，還會滋滋作響的小鍋，致敬了活力的地中海風情，Q彈的墨魚仔搭配蒜與辣椒，口感鮮辣爽口，非常適合與好友一起分享。

2. 樹番茄酸湯牛肋條鍋配酸麵包

熱氣騰騰的牛肉小鍋，很適合正式入冬的深圳。樹番茄熬煮成的酸湯，紅酸甜撲鼻的酸味，一聞就很開胃。牛肉先煎後燉，吃起來軟爛入味，口感酸辣鮮爽。還可以搭配升級版酸麵包一起，沾着湯汁吃，酸麵包可無限續哦。

3. pLeace熱紅酒

自帶節日氛圍的熱紅酒，也回歸了，依舊是有酒精和無酒精2個版本。蘋果、橙子、檸檬，水果的酸甜撞上肉桂、丁香、迷迭香的馥郁香氣，都融入這杯温暖的紅酒裏，暖暖的。

4. 還有這些pLeace招牌菜

M記｜紅緋意麵｜藤椒炙烤澳洲谷飼腹心肉｜藤椒烤肉醬烤伊比利亞黑豬肋排｜雙重芝士菠牛堡｜牛油果照燒雞腿邊雜糧飯｜熔岩抹茶紅豆鬆餅｜咔呲酥皮蛋撻

開在蛇口，城市中的悠閒度假地

2層觀景露台，水秀最佳觀賞位

每晚準時上演的水秀表演，是來海上世界不容錯過的體驗，2層的露台是最佳的觀賞位，一邊欣賞水秀表演，一邊吃飯，hea一下。

新店限定餐酒，更輕鬆的酒單

酒櫃裏擺放着精選佐餐酒，新店在酒單的選擇上有更多選擇。餐酒推介：

「寸山2023白馬雪山得榮赤霞珠乾紅葡萄酒」，圓潤平衡，酸度舒適，餘味悠長

「火把梨起泡酒」將雲南的火把梨釀成了這款起泡酒，七分甜三分酸，回味微微酸澀，富有層次



新店限定周邊

新店限定帆布袋和手機支架，都是度假的氛圍，門店正價消費滿199元（人民幣，下同）贈送海上世界門店限定手機支架1個，正價消費滿299元贈送海上世界門店限定島嶼帆布包1個。

pLeace island（海上世界店）

人均：118元（點評網）

地址：南山區南海大道海上世界船尾廣場M105，M205商鋪

交通：深圳地鐵2/812號線海上世界站A口

營業時間：10:00-22:00

電話：19928771415



pLeace其他門店地址：

pLeace．深圳灣萬象城店

地址：南山區-濱海大道3001號深圳灣體育中心負一樓大地廣場B107號

pLeace Loft．創意文化園店

地址：南山區沙河街道文昌街華僑城創意文化園北區C3號樓101B



pLeace．羅湖萬象城店

地址：羅湖區寶安南路1881號萬象城一期三層L399



pLeace2．福田卓悦中心店

地址：福田區福華路346號OneAvenue卓悦中心東區1樓L138號鋪

P3 by pLeace．福田COCO Park店

地址：福田區-福華三路268號星河COCO Park負一樓一期B1-040a

pLeace．深業上城店

地址：福田區-皇崗路5001號深業上城商業綜合樓THESTREET外街L2層S214

pLeace．印力中心店

地址：福田區農林路69號印力中心1層01-02/03



pLeace．龍崗萬科廣場店

地址：龍崗區-龍城街道吉祥社區龍翔大道7188號萬科廣場L1-10



pLeace．廣州天環廣場店

地址：廣州市天河區天環廣場2樓203號

pLeace2．廣州萬菱匯店

地址：廣州市天河區萬菱匯L2層16-17鋪

