南山好去處｜蛇口老街到創意園區　小店商場公園漫步一日遊路線

一半文藝，一半煙火，在山海中散步，在慢步調中生活。蛇口，可以滿足你對深圳的所有想象......



想要在深圳過悠閒的一天，就去蛇口吧。今年更新後的蛇口，好逛的地方更多了。

創意園區、騎行看海、老街美食、嘆咖發呆、藝術展館、海風日落。

走，去蛇口「新·濱海散步路線」。

蛇口，生活慢悠悠

蛇口，面朝深圳灣背靠南山，老城區的煙火氣息，創意園的文化思潮，在這融合交匯成一種獨特且慵懶的生活氛圍。

在以速度著稱的深圳，蛇口是特別的，也是最適合City walk的街區之一。擁有葱蘢綠意和海邊蔚藍，這裏山海相連，且自帶慢悠悠的氣息，恍若遺落都市中的靜謐「濱海小城」。

隨着K11 ECOAST和太子灣花園城VILLA啟幕後，如今的蛇口愈發好逛了，不少人都來到這裏感受人文藝術氣息，在山海間找到純粹與浪漫，走在路上永遠不知道下一個轉角會遇到什麼驚喜。

新·蛇口散步路線：

將綠意盎然的荔園路作為起點，一路穿梭在光影斑駁的街道，探索創意社區的藝術氣息，走進蛇口老街感受本地煙火氣，沿途累了就在創意小店歇歇腳，去海景街區吹吹風，看山海浪漫，等待一場晚霞的來臨。



找個時間，在蛇口散步或是慢悠悠的騎行，度過愜意時光。

新 · 濱海散步指南：在山海之間

漫步綠蔭街道

蛇口 · 荔園路

你知道嗎？深圳幾乎每個區都有一條荔園路，其中最特別的便是蛇口的這條。

綠，是荔園路的主旋律。2.3公里的道路宛如一條綠蔭「隧道」，兩側的茂密樹木形成天然屏障，陽光只能從縫隙中灑落點點碎光。

一條荔園路串聯起了新老蛇口，一邊是喧鬧的蛇口老街，一邊是外國人聚居的太子路，外國口語與嶺南腔調在這裏相互交織，奇異卻融洽。

漫步荔園路，樹影婆娑，步步皆是風情。並且這一路彙集了公園、學校、創意園和各色網紅店，也被許多人稱為深圳「小上海」、「深圳武康路」。

荔園路

地址：深圳市南山區荔園路



煙火氣與文藝並存

1. G&G創意社區

G&G創意社區，前身是南星玻璃廠，如今被改造成一個個集裝箱小店，社區裏面的咖啡店、畫廊、塗鴉和擦肩而過的外國人，讓人有幾分身在異國的錯覺。

被保留下來的工廠外立面，訴說着過去蛇口的歲月一角。生命力旺盛的爬山虎長滿了外牆，靜靜的伸展着枝椏，如果喜歡小資浪漫的生活情調，來這裏逛逛再合適不過了。

G&G創意社區

地址：深圳市南山區荔園路9號



2. 南海意庫

南海意庫是蛇口散步必去的創意園區，由三洋廠房改造翻新，這裏的藝術感和文藝氛圍於綠意盎然中肆意生長。

縱橫交錯的街道涵蓋了咖啡廳、藝術展、西餐廳、書屋等休閒好去處，是很多人鐘意的寶藏小店聚集地，隨便找一家店就能窩上半天。

南海意庫

地址：深圳市南山區蛇口興華路6號南海意庫文化創意產業園



3. 蛇口老街

時間充裕的話，可以去趟蛇口老街，充滿市井氣的蛇口市場、隨處可見的街邊小店、數不清的老字號真的很好吃，很多人都慕名而來，這裏有蛇口最貼近生活的一面......

蛇口老街

地址：深圳市南山區蛇口老街



走走逛逛，去3家新店

1. WAVVE COFFEE：大樹下的白色咖啡屋

南海意庫又多了一棟藍白色的極簡咖啡屋，臨街而建，簡約的建築線條每個細節都極具美感，帶着一絲海風徐徐的氣息，與蛇口的氣質很搭，安靜而鬆弛。

由於屋內的面積比較小，更推薦在戶外的樹下入座，在綠茵下肆意地感受夏日，喝一杯冷萃，心情也不自覺變得放鬆。

WAVVE COFFEE

地址：深圳市南山區招商街道水灣社區蛇口興全四路南海意庫2棟123號



2. Scoopify：極簡工業風gelato

在太子路的林蔭大道新開的極簡風gelato店——Scoopify，空間雖小但處處充滿了小巧思，銀色的門頭像是冰塊，在炎炎夏日，冷淡留白的設計從視覺上就降温幾度。

店主很是友好，會先根據每個人的喜好推薦口味，在點單前可以多嘗試幾種口味，i人友好～

Scoopify用心出品在初夏菜單得以體現！「蒲桃青蘋果香檳醋」選用廣東增城的水蒲桃，複合花香與果調調配出的清新口味，口感豐富；「無花果葉芭樂」馥郁的芭樂香氣與奶香味的無花果相輔相成，像是吃下了一大口夏天。

Scoopify

地址：深圳市南山區太子路121號ScoopifyGelato



3. 新公園New Park Cafe：自由NPC空間

蛇口自由的氛圍無處不在，南海意庫新開的新公園咖啡，不同於常規的咖啡廳，半開放的空間讓年輕人、小孩、寵物都「混在一起」，社交0距離，像是來到了自然野趣的鄰里社區。

這裏的營業時間從早到深夜，售賣甜品，咖啡，酒餚，酒飲，實現早C晚A，店內充足的電源位置很適合辦公，好天氣的日子在這裏和朋友聊天，度過理想時光。

在新公園，有一些特別的事情：

1. 店內陳列了許多來自景德鎮的手作陶瓷杯，可以自己選咖啡杯，每款都很可愛；

2. 街頭常見的石墩長了「腳」，可以隨意組合移動；

3. 會不定期舉辦各類原創/野生展覽、沙龍博客交流、跨界聯動......



新公園New Park Cafe

地址：深圳市南山區興華路6號南海意庫1棟107B



觀海，一路看蔚藍海岸線

1. 海上世界文化藝術中心

海上世界文化藝術中心是蛇口名片一般的存在，這棟臨海而建的白色「方盒子」融於自然，是每次來蛇口都必去的藝術館。

藝術中心共四層，一至二層為展廳，全年均有展覽展出，館內看展，館外看海，在這裏可以感受到藝術與自然的碰撞，也是獨屬於蛇口的魅力標杆。

海上世界文化藝術中心

地址：深圳市南山區望海路1187號



2. 太子灣海岸線公園

太子灣海岸線公園，是深圳今年剛開放的公園，依山傍海，一路可以經過多個地標級場所，被稱為深圳最藝術的海岸線。

公園內的270°環形海景長廊如同一條翡翠項鍊，山、海、港、城在此完美共生，以山海的元素相銜接，貫穿港口、航道、風帆、森林、海島等景觀，共享一灣繁華，又獨有一方靜謐，觀海景視野極佳。

在這裏沿海散步或騎行，一邊是波光粼粼的大海，一邊是鬱鬱葱葱的草木綠植，任由海風輕拂自在，再愜意不過了～

太子灣海岸線公園

地址：深圳市南山區蛇口太子灣郵輪母港旁邊



3. K11 ECOAST

不妨將K11 ECOAST作為散步的終點，建築、綠意與海岸線融為一體，遠處是摩登的城市天際線，近處是藝術裝置與葱蘢綠意，繁華且治癒的景象是想象中繁華都市的模樣。

從傍晚待到藍調時刻，空中連廊和空中花園直面大海，可以看一場深圳版的「日照金山」，暮色籠罩城市後，又是另一番自由的氣息。

K11 ECOAST

地址：深圳市南山區太子灣路56號，61號



「在蛇口散步，被温柔的海風包圍」。

【本文獲「ShenzhenStyle」授權轉載，微信公眾號：style-0755】