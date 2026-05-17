深圳華僑城創意園新店：森林咖啡屋+香氛店 感受超chill城市漫步

走走停停，在城市的綠野中、森林裏。

又到了深圳最適合散步的季節，華僑城創意園最近又「上新」了。



森林咖啡，美學空間，免費展覽。在春天裏，來一場超chill的city walk。

打卡：2家新「綠野咖啡屋」

1. 指間咖啡：老社區的森林咖啡屋

華僑城最近新開的一家森林咖啡屋，坐落在馬路邊的老小區，走進店裏的瞬間彷彿來到了清邁，綠意盎然，鬆弛感滿滿。

+ 4

正面綠景落地窗、氛圍感滿滿的窗景座位......店內隨意一個角落都十分靜謐舒適，隨手一拍就是森林電影感。

被綠意包圍，點一杯喜歡的咖啡，隨手拿一本店裏的書翻閲，發呆看書......一坐就是半天。這樣的氛圍感治癒力滿滿。

指間咖啡（華僑城森系店）

門店地址：沙河街道僑城東街4棟

營業時間：09:00-21:00

*門店寵物友好



2. TOMOSOON多麼順：街角的靜謐窗景咖啡

藏在巷子裏的寶藏咖啡店，門口一棵大大的觀賞松樹，搭配黑色系工業風裝修，頗有一番日式庭院的侘寂感。

+ 3

店內不僅是咖啡屋，也是一個藝術空間。一樓陳列着世界各地的咖啡杯、設計雜誌，二樓則陳列着東方紙藝展。喝咖啡的同時，順便欣賞到了中國傳統紙藝美學。

綠植、音樂、咖啡的香氣......在這裏，我找到了繁忙都市裏難得的靜謐時光，點一杯開心果拿鐵，無論是獨自發呆辦公、還是朋友小聚，都無比愜意。

TOMOSOON多麼順

門店地址：華僑城創意文化園南區F1棟101F-1號

營業時間：10:00-19:00

*門店寵物友好



逛逛：2家美學生活館

1. ONEMEEM獨與生活館

在華僑城2樓無意間遇到的一家香氛生活館，一眼就被店鋪的設計感所吸引，木質調色系、極簡風格......走進去瞬間被大自然的香氣包圍。

+ 2

整個空間佈置得仿若一個小型藝術館，就連香氛的名字也格外藝術，「僧人的台階」、「艾莉絲的旅行」、「伊卡洛斯的隕落」......每一種香氣都獨一無二。

香氛價格不貴。我選購了「僧人的台階」，淡淡的木質香融合檀香，彷彿來到了被森林包圍的寺廟裏，讓人感到安心又放鬆。

ONEMEEM獨與生活館

門店地址：華僑城創意園北區A4棟204-205



2. MOPSS滿時

一家街邊的「黑色系」店鋪，獨立設計師香氛品牌。黑色調的設計感空間，雖然不大，卻處處充滿了細節，隨手一拍都是高級質感。

品牌構建「未嘗止息」的創作哲學，由草木、山石、湖海、日月等自然引領進行氣味創作。在這裏，聞香，試香......用嗅覺探尋未曾察覺的自我。

MOPSS滿時

門店地址：華僑城創意文化園南區E5棟101D

營業時間：11:00-20:00



【本文獲「ShenzhenStyle」授權轉載，微信公眾號：style-0755】