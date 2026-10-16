深圳僅此一間！順德大頭魚清水打邊爐　蘸薑蔥醬油原汁原味夠鮮甜

順德吊水魚專門店，深圳僅此1家。



活魚精細分割：3大部位，10種吃法

說起吃魚，順德絕對是行家。順德人愛吃「吊水魚」，是指將活魚放入清水、不餵食，吊水養個7-15天，讓魚排空土腥味、消解多餘脂肪。

順德的吊水魚神店很多，想吃大多需要排隊，南頭開了一家深圳少見的吊水魚專門店，主打一魚多食，以清水打邊爐最為招牌，這次不用去順德了。

招牌千島湖活水大頭魚，每條8-10斤，魚頭比人頭大

這家店用的是大頭魚，是來自千島湖，愛吃魚的行家看到應該都懂。慢養8斤以上的大魚，才能捕撈食用。活魚運送到店裏，現點現殺，再按魚頭、魚肉、魚骨3大部位，匹配不同的吃法。

大頭魚清水打邊爐，涮鮮切魚頭＆透光魚片

新鮮切好的魚肉，不需要太多調味，點上一鍋清水鍋底，簡單涮煮就能吃到魚肉的鮮味。

下鍋涮煮30秒，顏色轉白即可出鍋，入口鮮香，肉質爽滑。魚頭魚骨下鍋煮上10分鐘，慢慢吮吸，懂吃的朋友就會明白其中的滋味。

極簡調味：礦泉水鍋底+薑蔥醬油

靈魂的薑蔥醬油，用薑絲、醬油、香油、蔥花調配，不掩蓋魚肉的清甜，讓口感層次更豐富，蘸上送入口中，慢慢嘆佢。

打邊爐配和牛煲仔飯

大顆米飯上鋪滿了和牛肉，還加了鹿茸菇和金不換一起燜，香氣特別濃，鍋底還結着一層金黃的飯焦，吃起來又香又脆，再搭配兩塊魚肉很絕。

吊水魚10大吃法＋順德功夫菜

1. 醬香焗招牌魚頭

順德農莊招牌菜

不少熟客必點的醬香焗招牌魚頭，新鮮現斬醃製入味，再用高溫燜焗，開蓋後再加點白酒提香，逼出魚頭的鮮味，醬香完全滲入魚肉中。

2. 順德拆骨魚羹

工藝複雜，順德傳統工夫菜

新鮮大頭魚斬件切片，加入大蔥和薑片兩面煎香後拆骨留肉，放入裏熬煮至湯汁變白，再依次加入胡蘿蔔、冬菇、勝瓜、木耳、雞蛋，最後淋上馬蹄粉水勾芡即可出鍋。

拆碎的魚肉絲滑入口，和濃稠的魚湯糊化在一起，一口鮮味濃郁。

3. 金沙避風塘魚片

避風塘也是自家現炒的

師傅每天新鮮現炸的避風塘，包裹着一片片嫩滑的魚片，咬下去咔滋一響，外脆內軟。乾香的炸蒜，入口帶點微微辣意，可以大口吃不吐骨。

4. 順德荷葉豉汁蒸魚腩

大塊荷葉隔水蒸

老廣家常的豉汁蒸魚腩，大塊的魚肉加入豆豉和陳皮醃製，包裹在整片的大荷葉裏隔水蒸，荷葉的清香沁入的魚腩肉裏。

出鍋點綴上一點辣椒，魚腩肉滑嫩帶點荷葉獨特的清香，吃完別忘了底下豆豉魚汁，拌飯一流。

5. 五指毛桃焗飛樹雞

清水魚火鍋最佳搭配

五指毛桃煲雞湯喝得多，用它來焗雞還是第一次嘗試，雞肉出鍋有淡淡的草本香氣，入口鮮嫩不柴，肉汁融合得剛剛好。

6. 招牌竹蔗茅根水

每天新鮮現熬

自家熬煮的竹蔗茅根水，清甜回甘，打邊爐喝一口，解渴又下火。

7. 順德一魚多食▼▼▼

活魚每天新鮮到店

A. 鳳城香茅焗無骨魚片：大火焗製將香茅葉的味道融入到魚肉當中，出鍋撒上小米辣和檸檬絲，咬開魚肉是香茅葉和檸檬的味道交織。

B. 鳳城香茅炸無骨魚片：魚片裹漿熱油下鍋，炸香後再放到香茅葉上燜焗幾分鐘，入口多了一份香脆，吃的停不下來。

C. 順德椒鹽香酥魚骨：連骨頭都不放過，是對一條活水大頭魚的尊重，大塊魚骨斬件炸香，撒上靈魂的椒鹽，吃上一口再小酌一杯。

開在南頭街邊，每天開檔到凌晨

泉鮮記．泉水魚廣式火鍋，開在南山桃園國興大廈1樓，附近是熱鬧的美食街道，每天都有老饕來覓食。店內空間寬敞，木桌藤椅落座舒適，大廳以魚、綠植和字畫做裝飾，石墩的隔斷不是街頭煙火氣。

店內還有幾個大小不一的包間，還設有獨立的長桌，可以容納多人用餐，聚餐請客都很適宜。

泉鮮記．泉水魚廣式火鍋

點評網人均：¥93／人

地址：南山區南頭街道國興大廈1B號店鋪

營業時間：11:00-24:00

電話：1531696083

交通：地鐵1／12號線桃園站F口步行760m

