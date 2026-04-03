深圳美食｜福田1000㎡「巨型魚市」海鮮現撈現做　100+潮汕菜任選

這店把「潮汕魚市」搬到深圳了。



「我們真的不是大排檔。」

1000㎡的「巨型魚市」，邊逛邊點

「吳家魚市」把「潮汕魚市」搬到深圳來了，目前就一家店。店裏有着1000㎡的巨型魚市空間、8大開放明檔、獨家直供的潮汕海產……在這裏吃飯不用看菜單，直接到檔口前像逛市場一樣，邊逛邊點即可，點完由30年潮汕大廚現場烹飪，吃上最鮮一口。

初次到店不知道該怎麼點菜的話，可以看看黑板上的手寫隱藏菜單，每兩周會更新一輪，每次來都有新菜上線。

這些魚，潮汕人看名字就懂它的「含金量」

「潮汕魚市」，怕是只有懂門道的潮汕人才能逛得明白。石九公、油筷、大沙尖、那哥魚、斑豬……名字奇怪得讓人不會聯想到「魚」，像是誤入了《山海經》的頻道。

但潮汕人一看就懂這些魚的「含金量」，平時請重要的人吃潮汕菜，這裏成為不錯的選擇。

潮汕特色海產，深圳獨家

1. 梅汁油筷：潮汕人喜愛的下酒菜

潮汕人給魚起名字，常帶着幾分幽默感。比如油筷，這是一種形似蚯蚓的鰻魚，細長一條確實和筷子有幾分相似。

做法很簡單，撒上椒鹽後炸至口感脆韌、酥香脆口，梅汁入芯不膩。潮汕人最喜歡的佐酒小吃，它算一道。

2. 菜脯煮石九公：石九公×家鄉菜脯

石九公的肉質細嫩，加之自帶的清甜海味，不少人就好這一口鮮。

不需要過多的調味，清水煮起後只需配上家鄉自制的菜脯即可。湯色澄澈，入口清甜而不寡淡，菜脯的鹹香反而更突出了魚肉的鮮。

3. 那哥魚湯：粵東海邊獨有的品種

那哥魚是粵東海邊獨有的品種，肉質細膩、脂香適中，用來清煮做湯再合適不過。

幾片姜、一撮鹽，不加多餘調料，用文火慢慢熬出一鍋鮮味濃郁的奶白魚湯。魚湯入口柔潤，魚肉輕抿化開。

4. 香煎大沙尖：深圳少見的大尺寸

店裏的沙尖魚是深圳少見的大尺寸，魚刺少、魚肉嫩的大沙尖魚，一般用來慢火煎制。

熱鍋下油，魚身入鍋發出「呲啦」聲響的同時，魚皮瞬間變色，焦香也慢慢四散開來。即便外皮被煎得金黃酥脆，魚肉依然是細膩多汁，帶着淡淡脂香。

8大檔口，想吃什麼選什麼

店裏的八大明檔一字排開，就像把潮汕老街搬到了深圳。

現切滷水、現蒸魚飯、手工粿品、砂鍋煲仔、清潤白粥、爽口生醃、猛火小炒……應有盡有，熟悉的味道一個都不少。

固定菜單沒有，每兩周更新一次的手寫隱藏菜單倒是有，就在旁邊的小黑板上。上百道潮汕特色菜任選，靠的就是眼緣和食慾。

1. 胡椒煎雞

主廚的拿手好菜「胡椒煎雞」只用黎村雞，去骨後簡單醃製就被送進鍋裏。

煎至表皮微焦的時候撒上現磨胡椒粒，焦脆口感中帶着一絲爽快的辣。雞肉肉汁充沛，一口咬開，胡椒的辛香瞬間爆發，鑊氣十足又不會過分上火。

2. 雙葱炒胸口朥油花趾

潮汕經典小炒「雙葱炒胸口朥油花趾」，鮮嫩的胸口朥和彈牙的油花趾一同快火爆炒，大量葱段帶來了葱香，與肉香交織。油花趾肥潤、胸口朥筋道，入口香而不膩，滋味豐富。

3. 九肚魚烙

入店點的「九肚魚烙」，選用新鮮九肚魚，整塊慢煎至金黃色。外皮微焦香脆，內裏卻保持了九肚魚細嫩爽滑的口感。

4. 生醃膏蟹

在潮汕大排檔吃飯，沒有生醃總是少些滋味。膏滿脂厚的活蟹，浸於秘製料汁之中。蟹膏如凝脂，蟹肉晶瑩剔透，入口如果凍般滑嫩的口感，還有甜、鹹、酸、辣多重口味，層層遞進。

5. 四點金

滷水檔口必點的除了滷鵝外，不妨試試四點金。每天用慢火老滷好幾個小時，熬至膠質盡處，色澤紅亮，入口皮Q柔嫩。無論是搭配粥或米飯都很適合。

6. 黑松露蚌仔螺片

「黑松露蚌仔螺片」也很推薦一試，蚌仔新鮮肥嫩、螺片爽滑彈牙，單拎出來都足夠美味，更別提合在一起。搭配細膩濃郁的黑松露醬，輕輕一拌，海味濃郁中透着松露的獨特馥郁。

7. 苦瓜煲

入夏之後，潮汕人的飯桌少不了這道解暑的苦瓜煲。南澳的白珠苦瓜搭配豬骨燉煮，苦瓜帶來的微苦和湯底鮮甜交融，讓苦味中多了一絲回甘，清新又解膩。

8. 炒粉簽

即便點了米飯也要追加的主食「炒粉簽」，地道的潮汕家常味。用到的粉簽都是從家鄉進貨，搭配海鮮及廣章，快速大火翻炒，在撒入特製醬料和配料。香氣濃郁，口感既有嚼勁又不失滑嫩。

9. 炸粿肉

大廚手工現卷的粿肉，外皮炸至金黃酥脆，一口咬開，內裏鹹鮮適口，肉質鮮嫩。

10. 更多檔口

店裏還有不少潮汕人從小吃到大的家常小菜——白粥配小菜、手切魚飯、現蒸粿燈……每一口都是熟悉的家鄉味👇👇👇

可以請重要的人吃的「大排檔」，開在車公廟

吳家魚市隱於車公廟中，卻憑實力在潮汕老饕圈裏刷足了存在感。活鮮現選、現殺現炒，滿滿都是潮汕人講究「鮮」的認真。門店內還配有包間，既接地氣也不失體面。

無論是宵夜解饞，還是一頓想吃得舒服的家鄉飯，這裏都能妥善安放你的潮汕胃。

「等開飯嘍～」

吳家魚市 BISTRO WU 打冷·滷水·生醃

點評網人均：¥226元人民幣/人

地址：福田區沙頭街道泰然八路33號

營業時間：11:30-14:00、17:30-23:30

預定電話：18926768891

