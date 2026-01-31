深圳豬肚雞Top1順德公　10小時雞湯+散養土雞+自家白胡椒滋味十足

深圳18年的順德公豬肚雞變了 ：明檔升級，更大更透明，新鮮看得見。



現熬湯、現砍雞、現切豬肚、明火現煲煲仔飯，熬湯十餘年，煲湯大師坐鎮。

順德公豬肚雞，深圳連續8年排名第一的豬肚雞，開了8年的白石洲店全新升級，入門即見超大明檔，用餐環境更舒適。

通透明檔，新鮮現做看得到：現熬湯、現斬雞、現做小吃、明火煲仔飯

通透明檔，可以近距離欣賞熬湯、砍雞、煲仔飯的現場製作過程。一個直徑長達1米的大桶鍋內放滿了大量鮮土雞、鮮豬肚現煮，醇厚奶白的湯頭真讓人垂涎欲滴。

賣了18年的豬肚雞 深圳TOP1

散養180天壹號土雞 湯底熬足10h

「雞靚湯才好喝。」湯頭用到深山上散養足足180天的「壹號土雞」，每日清晨到店。它的肉質緊實，久煮不柴，和豬肚、豬筒骨、金華火腿等食材，熬足10小時，外加順德紅米酒吊湯，精華盡數融於湯中，逼出這濃稠乳白的豬肚雞湯。

優質豬肚 堅持8道傳統制作工序

新鮮豬肚要經過8道傳統制作工序，才有資格進入湯鍋之中。豬肚厚實爽口，保留着恰到好處的韌性，又無腥氣。

豬肚雞的靈魂：海南紅土地直供白胡椒

豬肚雞的靈魂，離不開白胡椒。廣東靠近大海，氣候潮濕，胡椒熬湯承擔了廣東人口中常掛的一句「祛濕」的作用。順德公在海南包了一片紅土地，專門孕育的白胡椒。胡椒顆粒飽滿，辛香濃烈，碾碎後加入湯中，保留辛香，又不會過分嗆口。

吃豬肚雞關鍵是喝湯

第一口先喝原湯，感受胡椒的辛香在舌尖綻放，一碗下肚，整個人都舒服了。雞肉鮮嫩，雞皮爽脆，豬肚吸飽湯汁，蘸上沙薑醬油食用，滋味十足。

18年的金牌搭檔臘味煲仔飯 明火現煲更惹味

「臘味煲仔飯」是順德公賣了18年的經典主食，桌桌必點。傳統老式瓦煲明火製作，大火烤小火燜，瓦煲內部上下透氣，製作時在煲邊淋上一圈油，讓米粒也融合了獨特的鍋氣。

非遺廣式臘腸：肥瘦相宜，家常老廣味

臘味選用製作技藝已被列為非物質文化遺產的老字號「廣式臘腸」，肥瘦相間，咬破腸衣，酒香與油脂在口中綻開，鹹中帶甜。

自有產地特級油粘米 鍋鍋有飯焦（沒有飯焦不收錢）

精選特級油粘米和老師傅精準的火候掌握，才能做出一鍋好吃的煲仔飯。傳統瓦煲焗出來的飯，米粒油潤，飯焦金黃酥脆，不會乾巴。「沒有飯焦，不收錢。」懂吃的朋友還會另加兩顆鹹蛋黃，增添米飯酥沙鬆香的口感。

窩蛋芝士鮮牛肉煲仔飯：新鮮黃牛肉+流心蛋

「窩蛋芝士鮮牛肉煲仔飯」，新鮮黃牛肉+芝士+流心蛋組成煲仔飯新搭檔。戳開流心蛋，拌勻米飯，每口都是奶香濃郁，牛肉細嫩。

手工丸子&人氣甜品現做

1. 白胡椒豬肚丸：豬腿肉+豬肚丁+白胡椒

顆顆彈牙的白胡椒豬肚丸，是順德公首創的丸子。豬肉只用豬腿肉，加入豬肚打成出膠肉醬，每顆丸子飽含豬肚丁，吃起來超級爽口。

2. 順德公手工魚皮餃：海魚打的餃子皮+蝦肉+蝦籽

魚皮餃是順德特色的涮菜，只有是手工製作的魚皮餃才能捏成這種圓弧狀。

餃子皮是用海魚肉做的，內餡則是Q彈的豬前腿肉。還有一款「魚皮蝦餃」，肉餡裏增加了蝦肉&蟹籽，吃起來更加爽口。

3. 乳山現開靚生蠔：每日產地直供，現點現開

肥白嫩大的乳山生蠔，個頭非常大，跟手掌差不多大，新鮮現開上桌，在豬肚雞湯裏涮燙後，吸滿湯汁，吃起來非常嫩。

4. 更厚更脆竹笙王：國家地理標誌產物，貴州織金竹笙

生長在貴州織金的竹笙王，被評為國家地理標誌產物，比其他產地的竹笙，個頭更大更厚，吃着更脆更鮮。孔隙之間全是鮮甜的豬肚雞湯汁。

5. 手切鮮牛肉：立盤不倒

手切黃牛肉，現點現切，掛盤不倒就是鮮度的驗證，僅需10秒即可燙熟，蘸上小米辣醬汁，百吃不厭。

6. 芝麻黑豆柴火黑豆腐：黑芝麻+黑豆，古法柴火燒製

黑芝麻+黑豆混合研磨製作而成，以古法柴火技法燒製，吃着帶着淡淡煙燻味。

7. 花生冰沙&紅糖燒仙草：手工甜品現做

店內還有不少解膩甜品，都是手工製作的。「花生冰沙」，花生香味濃郁，還有花生碎來豐富口感。紅糖燒仙草也是人氣選擇。

順德公深圳豬肚雞老字號

順德公，在深圳開了18年的豬肚雞老字號，目前有20多家門店。每次想喝暖笠笠的豬肚雞湯時，總是先想到他家。

還記得第1家店開在雞煲一條街的傳奇向西村，湯底一開始是老闆家裏常煲的靚湯，從祖父那輩傳承至今，不斷改良，底藴十足，每次喝都有家的味道。

順德公．廣東豬肚雞

南山區

白石洲店

地址：石洲中路博耐建材傢俱市場1樓

交通：地鐵1號線，白石洲站D口

南山大道店

地址：南山大道2009號億利達村101號

交通：地鐵11/12號線，南山站G口

華僑城店

地址：華僑城東部市場2樓202號

交通：地鐵2號線，僑城北站B口



福田區

車公廟總店

地址：泰然科技園210棟111號

交通：車公廟站D2口

崗廈店

地址：彩田路2014號

交通：地鐵1/10號線，崗廈站E口

領展中心城店

地址：領展中心城B1層FB1

交通：地鐵1/4號線，會展中心站

中心書城店

地址：中心書城北區N207號

交通：地鐵3/4號線，少年宮站D號口）

下沙店

地址：東涌路下沙一坊41-101號鋪

交通：地鐵9號線，下沙站B口

皇庭廣場店

地址：皇庭廣場G-50

交通：地鐵1/4號線，會展中心站C口

華強南店

地址：福華路農貿大廈一樓72號

交通：地鐵11號線，福星站D口

沙尾店

地址：沙尾路盛興苑8號商鋪

交通：地鐵7號線，沙尾站A口

皇崗店

地址：金田路2003-5號附近

交通：地鐵4號線，福民站C號口

水圍店

地址：富民路水圍村305棟首層

交通：地鐵4號線，福民站C號口



羅湖區

寶安南路店

地址：寶安南路紅桂皇冠名庭底商

交通：地鐵3號線，紅嶺站C2口

黃貝路店

地址：黃貝路2019-3

交通：地鐵5號線，怡景站D口

水貝kktime店

地址：kk time京基百納時光南區4樓23號

交通：地鐵7號線，洪湖站D口



寶安區

寶安中心店

地址：海麗路前海HOP天地1樓外圍18號

交通：地鐵5號線，寶華站B2口

沙井店

地址：沙井中心路百佳華佳漾匯商場5樓L5011號

交通：地鐵11號線，沙井站D口

