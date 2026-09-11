南山美食｜熱門廣州菜Top1　必點6道獨門招牌　沙蟲撈飯鮮甜脆彈

南山新開平價熱炒大排檔。



6到獨門招牌，就這家能吃到

在深圳，從不缺精緻體面的餐廳，但真正讓人記住的，是那些把功夫藏在煙火裏的地方。繁禧，這家廣式大排檔，用料講究，價格親切，開業即上榜南山廣州菜熱門榜第1。為了這6道獨門招牌，也值得專程跑一趟。

1. 沙蟲撈飯

每天新鮮到店，個頭比一般的更肥更長

市面上的海腸撈飯很多，但做沙蟲撈飯的卻很少見。好多店覺得沙蟲處理太費功夫，所以乾脆不做了，但這裏偏偏把它當招牌來認真對待。

沙蟲每天新鮮到店，個頭比一般的更肥更長。熱騰騰的米飯打底，把沙蟲一撈一拌，米粒瞬間裹滿海味的鮮甜。入口先是輕微彈脆，隨後是海鮮的鮮甜，層次乾淨，沒有多餘調味干擾。

2. 簸箕香油雞老粉

很多老廣從小吃到大的味道

香油雞撈粉，一上桌就很「老廣」的味道。雞選得好，現做的白切雞，皮滑肉嫩，帶着淡淡雞油香。

米粉是爽滑掛汁的那種，淋上自家炸的香油和醬汁，再把雞肉一拌，粉吸滿雞汁之後，每一口都很潤很順。沒有太多花哨，就是舒服、耐吃。

3. 紙包雞翅

雞翅每天現醃，「紙包」做法封香

紙包雞翅屬於經典的傳統粵菜技法，「紙包」做法封香。雞翅提前醃入味，用油紙一隻隻包好再下鍋。上桌時撕開油紙的那一刻，熱氣裹着香味一下衝出來，很有儀式感。

雞翅表面微焦帶點脆，裏面卻依舊嫩滑多汁，醬香帶一點點甜口，味道是那種很傳統的廣式風味，不會膩。

4. 剪刀脆皮大腸

外皮酥脆，一口爆汁

脆皮大腸，是一道很考驗功底的菜，他們家做的很乾淨。大腸先滷再炸，外層脆，咬下去是「咔嚓」的聲音，裏面卻是軟糯的。油脂被逼出來後反而不膩，越嚼越香。

5. 海參小炒肉

明火爆炒，鍋氣十足

海參提前發制到位，口感軟糯中帶一點彈性，再與五花肉同炒。整體不是重油重醬，而是用鍋氣把味道收緊，入口既有肉香，也有海參的膠質感，層次比想象中更豐富。

6. 石鍋海膽台州豆腐

台州豆腐×海膽

台州豆腐本身質地細滑，海膽則有着濃郁的海洋鮮味和油脂感。石鍋上桌持續加熱，豆腐吸滿海膽的鮮甜後，每一口都很綿密順滑，同時又帶一點鍋氣的焦香。

平價小海鮮、吊爐燒臘、廣式熱炒

1. 脆皮燒鵝

繁禧的廣式燒臘都是每天現烤，尤其是脆皮燒鵝，從選鵝、風乾到掛爐火候都很講究。出爐時外皮已經收緊起脆，肉質卻依然飽滿多汁。

建議選偏肥的下莊，蘸一點酸梅醬，酸甜剛好把油脂托起來，味道更立體。

2. 生醃蝦/蟹/三文魚、撈汁花甲

生醃這一塊，走的是很地道的潮汕路子。生醃蝦、蟹，都是現處理，入口鮮甜，帶着酒香和醬香的複合味道；三文魚油脂更足，口感更滑，層次也更厚一點；撈汁花甲則完全是另一種風格，酸、辣、鮮一起上來，很開胃。整體不會一味重口，而是鮮味打底，吃起來乾淨又上癮。

3. 椰香乳鴿

炸椰香乳鴿，是在傳統乳鴿基礎上的風味延展。乳鴿本身先醃後風乾，再下鍋炸至表皮金黃酥脆，鎖住內部汁水。

入口先是熟悉的酥脆與肉香，隨後才有一絲椰香慢慢出來，外皮薄脆不厚重，裏面肉質緊實但不柴，多吃幾塊也不會膩。

4. 平價海鮮，蒸沙蟲、九肚魚、魷魚筒

蒜蓉粉絲蒸沙蟲，把沙蟲的鮮味再往上提一層。粉絲吸滿蒜蓉和汁水，底味很足。九肚魚本身含水量高、肉質細嫩，處理不好容易散。這道幹炸九肚魚，入口外層輕脆，裏面幾乎是入口即化的細嫩感。黃燈籠椒配魷魚筒整隻蒸制，蒸出來的湯汁混着辣椒的鮮辣與魷魚的本味，帶一點微微酸感，很開胃，也很送飯。

5. 大排檔必點海鮮砂鍋粥

現點現滾，生米入鍋，小火慢慢熬開，再把自選的新鮮海鮮按順序下鍋。上桌時還在微微翻滾，每一口都很濃很香，是那種越喝越有味道的粥。

全深圳僅1家，開在南山

繁禧．廣式大排檔，沒有刻意設計的空間，也沒有多餘的包裝，就是很直接的大排檔氛圍。深圳第一家店，就開在南山。選料、火候、出品節奏，都在線，人均不高，卻能吃到紮實的粵菜基本功。

明檔大排檔

開在歐記對面，保利文化廣場2樓。做的是明檔大排檔，把後廚直接搬到台前。食材處理、切配、烹製到出菜，全程看得見：海鮮在冰台上現挑現做，燒臘在爐邊現斬，熱炒一鍋接一鍋，火候和鍋氣都在眼前展開。

+ 1

適合聚會、聚餐

同時也很適合朋友聚餐、同事小聚這種場景。一桌人可以從燒臘、小炒點到海鮮、砂鍋粥，選擇多、口味覆蓋廣，很容易照顧到每個人的喜好。上菜節奏是熱鬧的，一道接一道，邊吃邊聊，更放鬆、更有氛圍。

吃大排檔就是要有鍋氣啊~

繁禧．廣式大排檔

點評人均：￥81

地址：南山區文心六路4號保利文化廣場2樓B2-N209（歐記大排檔對面）

交通：地鐵後海站E2口步行180m

營業時間：11:00-14:00、17:00-22:00

電話：18938910719

