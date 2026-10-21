深圳新商場羅山谷開幕！開在荔枝林與山野自然共存　30+品牌進駐

深圳公園商業新地標——羅山谷。



深圳羅山谷開山了

深圳首個「善意商業實驗場」

9月29日，華潤深圳首個非標公園商業——深圳「羅山谷」正式營業。選址龍崗區平湖街道，這裏不是傳統意義上的商場，更像一個「山野裏的商業群落」。

定位為「善意實驗公社」——善意是羅山谷的底色，以相擁的姿態與品牌、創作者、到訪者並肩同行；實驗是敢於突破傳統商業框架，探索多元內容；公社是把理念相投、興趣相近的人聚到一起，讓共生這件事可持續，讓來的人有歸屬感。

假期不趕路，就來這裏逛逛。

長在11.4萬㎡的公園裏

羅山谷佔地11.4萬㎡，林地3.8萬㎡，水域1800㎡，商業空間只有6400㎡，整片山野的原生荔枝林被完整留着——這也意味着，你從任何一棟樓走出來，抬頭看到的大概率是自然和綠地。

遊走在這裏，腳步起落之間，眼前景緻不斷變換。沒有室內動線的束縛，商業的存在感被壓得很低，低到你不覺得在逛商場，但想喝杯咖啡、找個地方坐坐，它又剛好都在。

20棟獨棟建築也開在山野邊

跳出了固有的範式，羅山谷的商業群落以獨棟的形態呈現。20棟獨棟建築，沒有統一標準化的模板，而是依從自然的樣貌，大量運用山石肌理、原生大地色打造自然系的建築體，像是從坡上自己長出來的。

錯落排布的建築，和溪流、荔枝林、草坪串在一起，各有各的氣質，入駐的也都是別的商場少見的品牌。

入駐谷民全是「非標」選手

引入超80%的主理人品牌和首店品牌

羅山谷不「招商」，只選「谷民」。超80%為主理人品牌與各級首店——3家全國首店、5家華南首店、4家深圳首店，30+獨立原創品牌齊聚。

品牌涵蓋了潮流設計、藝文空間、山野風物、藏地文化……每一家都是自己「長」出來的。一邊承接外來新銳品牌落地大灣區，一邊為本土原創提供成長舞台，羅山谷做的就是留一塊地，和品牌一起慢慢生長。

山谷裏的石頭們：首批入駐品牌

1. AMZSELECT×OFFNOSE 全國首店

由氣味上海與AMZSELECT聯合搭起來的香氛空間，每一支放在這裏的香水，都會經走過氣味上海的展台，和世界各地的香氛一起被反覆靠近、辨認、記住。能被選到這裏的，都是被驗證過的、值得留下痕跡的氣味。

2. 島嶼心情 全國首店

島嶼心情，中國好去處旗下風物零售+咖啡空間。它不只是一間咖啡館，更像一座漂來的小島，裝着各地的風物、本土的文化、策展式的靈感。

你可以喝到溯源的特調，也可以坐下來參加一場私宴或沙龍，不趕時間，只講鬆弛。

3. 珂夢島Kreadoo 全國首店

珂夢島Kreadoo，出身拼豆供應鏈，坐擁最全的色號和靠譜的安全認證，環保材質讓人放心。它不只賣成品，更歡迎你坐下來親手拼一幅來自你的創意。

親子可以一起動手，朋友可以一起解壓，IP潮玩和文創周邊散落在旁邊，像一個可以隨意發揮的創意樂園。

4. DOOGHOOD 華南首店

野狗商店是一間策展型藝術書店，專注獨立插畫、設計、攝影和出版物。

這次來羅山谷，它換了一個名字叫野狗商店．休息日 DOOGHOOD DOG DAY，在小山頂被荔枝林環抱着，像一個以旅行和自然為主題的放空站——從閲讀出發，抵達每一個可以停下來喘口氣的休息日。

5. 知喜空間 華南首店

知喜2014年從青海西寧出發，帶着一家叫「天堂時光旅行書店」的小店，一路走到拉薩、大理、果洛，這裏它把華南首店開進羅山谷，用書搭起骨架，把唐卡、手工藝品和生活美學嵌進縫隙裏。可以在這裏讀一本書，看一幅唐卡，坐下來聽一段高原的日常。

6. 一十七 華南首店

源自重慶安安的一呎，來到深圳以「一十七」品牌再度出發，它在羅山谷打造了一處沉浸式主題空間，圍繞主題篩選、整合藝術品與文創產品，沉浸、統一、有記憶點。

7. BADMARKET 深圳首店

BADMARKET這次從廣州東山口帶來了一整座「潮流雜貨鋪」——衣服、家居、文創、盲盒、咖啡，混在一起，隨性又自在。

深圳首店裏還帶來了廣州OPENDOG的一杯咖啡，它是寵物友好品牌，主理人自己挑豆、自己烘、自己沖，氣氛很鬆弛。

8. 超級植物 深圳首店

超級植物是國內極具影響力的本土自然創意文化標杆品牌，2018年發源於北京，開創「情緒綠植+生活美學」創新消費賽道。

深圳首店以荔枝為主題，它賣衣服、背包和一切能帶人去野外的物件——露營、野餐、爬山，或者只是下樓透口氣。

9. VINYLHOUSE黑膠房子

它是國內第一家把黑膠文化與Listening Bar、Bistro融合在一起的空間。黑膠唱片、DJ、現場音樂、咖啡和餐酒統統被它揉進日常裏，讓音樂重新回到人和社區的連接中。

10. Ooonato 開心冰淇凌商店

創始人遠赴意大利學回來的GELATO手藝，不堆甜膩，只尊重食材本味。每一勺雪糕都跟着自然時序走——經典款安心，驚喜款隨季換新。

11. 花樣勇士 叢林穿越

由谷登體育製造，用標準化鋼柱結構撐起整片空中路線。園區一期規劃6條梯度挑戰線路，完整覆蓋親子初階、青少年進階、成人高階三大難度層級，滿足了不同人群的戶外探險需求。持證教練，目光鎖着每一個過繩索的人。五點式全身護具扣得嚴嚴實實，滑輪系統順滑流暢，每一步都有人兜底。

12. 深水衝浪體驗（籌備中）

羅山谷還藏着一道11米長的浪道，深水駐波造浪技術把大海的質感1:1搬進城市。浪高、浪型可以智能調節，需基礎的人站得穩，進階的人玩得開，專業選手也能完成技巧動作。恆温的水，恆定的浪，不受天氣和季節的打擾。

更多品牌👇👇👇

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這次，一起在羅山谷相見吧~

深圳羅山谷

地址：廣東省深圳市龍崗區平湖街道惠華路5號

開放時間：10:00-22:00

交通：

地鐵出行：10號線平湖站C口出站 → 打車約9分鐘抵達

公交出行：平湖第二實驗學校(公交站)下車 → 步行約5分鐘抵達

打車／自駕：導航搜索「深圳羅山谷」

