福田美食｜潮汕薏米湯自選肉料蔬菜　豬骨老母雞熬湯頭暖胃又鮮甜

藏在福田八卦嶺的潮汕薏米湯。



今天去吃潮汕手作「Omakase」。

關於這家店，網友這樣說：

「很地道的潮汕味，喝一口很暖胃」

「不知道吃什麼，就來這裏吃一碗」

「每次吃完，都要打包一份回家」

「老闆林叔很愛聊，總愛跟熟客閒聊幾句」



進店先填表，再喝湯

深圳少見的汕頭薏米湯，我們在八卦嶺找到了一家，只賣這一種湯。落座先填表，薏米是必選項，主食、肉料、蔬菜可以根據自己喜好選擇，對於不愛吃內臟的人來說實在友好。林叔看着單子煮湯，不會遺漏出錯。一口下去鮮甜落胃，在碳水發達的大潮汕，屬於被嚴重低估的那一味。

「薏米煮湯，在汕頭是很常見的」

「這個薏米湯在我們老家很常見啊，從小喝到大。」

薏米每天要提前備好，温潤如珠的薏米燜到微微爆開，客人下單時舀起一整勺放到豬筒骨湯裏煮沸。「湯水使用豬筒骨和老母雞熬的，我們中午自己也喝這個，沒有科技。」

珍珠草、益母草、枸杞葉、竹瓜、西紅柿，隨意搭配

有5種蔬菜可以搭配。珍珠草、益母草、枸杞葉、竹瓜&西紅柿，都是汕頭地區湯飯面粿裏最受青睞的幾位選手。青菜清洗乾淨放在盆裏，在桌面一字排開，隨時煮隨拿。

深圳少見的薏米湯（百搭款）

1. 益母草豬雜薏米湯

薏米湯分為三種份量，分別是18元（人民幣，下同）、22元和25元。我們點了一份益母草「大滿貫」，主打什麼肉料都加。瘦肉用的是豬板筋，吃起來很有嚼勁，湯頭非常清甜。

2. 西紅柿瘦肉肉餅湯，加魚餅&蝦棗

「肉餅、粿肉、蝦棗、魚餅這些我們都單獨賣的，很多人不喝湯也會過來買份回家自己煮，都是汕頭老家寄來的。」帶點兒酸甜口的湯底，很開胃。蝦棗裏面是真的能吃到Q彈的蝦肉。

3. 珍珠草豬雜粿條湯

奶白的薏米湯配粿條、米粉、蛋面和蟹黃面也很不錯，有碳水的時候外加一勺老闆自己做的蒜頭朥更香。

退休的潮汕老兩口撐起這家小店

小店藏在八卦嶺的小區裏，老闆夫妻二人剛退休，自己做些小生意，於是有了這家温馨的店。如同自家般乾淨的開放式廚房，讓他多了不少回頭客，附近潮汕鄰居都愛幫襯。

林記潮汕薏米湯

地址：福田區八卦一路37號

交通方式：地鐵9號線園嶺站A口（約步行220米）

*普通小店，環境一般，特別介意環境可勿前往

