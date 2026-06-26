深圳美食｜31年老字號滷水火鍋涮汕頭獅頭鵝　必點鵝粉肝軟糯甘香

汕頭31年老字號開來寶安了。



主打汕頭澄海獅頭鵝，鵝肉精細分割，9大部位，涮招牌滷水鍋。

鵝腸、粉肝、鵝掌翼、潮汕牛肉。

潮汕滷水涮澄海獅頭鵝，9大部位，精細分割

今年很火的「王沛欣滷水火鍋」，源自潮汕31年老字號，創始人是滷鵝世家第3代傳人王沛欣，招牌是每年能賣40萬鍋的潮汕滷水火鍋，搭配自家鵝場養殖的獅頭鵝。

新店開來寶安懷德萬象匯，還能吃到新上線的鵝肉碟頭飯和白滷牛珍匯。

1. 獅頭鵝鵝腸：涮8秒

如果要從一個部位認識潮汕滷水火鍋，那必定是獅頭鵝新鮮大條的鵝腸。涮煮8秒至微卷曲即可，裹滿滷水的鵝腸口感爽脆香濃，配辣滷鍋底吃起來會更過癮。

2. 獅頭鵝招牌粉肝：涮4-6分鐘

還有必點的獅頭鵝粉肝，是原只取自自家養殖的獅頭鵝，切成薄片上桌，滷水鍋中涮煮4-6分鐘，滷汁香氣息沁入粉肝當中，入口帶有獨特的甘香，軟糯可口。

3. 獅頭鵝招牌鵝肉：涮10-15秒

招牌的獅頭鵝肉，只取鵝腿與鵝胸部分，師傅用細膩的刀工切絲，再淋上一層鵝油浸潤。滷水鍋開涮煮15秒，鵝肉入口紮實帶嚼勁，肉香口中縈繞。

4. 獅頭鵝鵝掌鵝翅：涮40分鐘

想吃鵝掌和鵝翅的話，就要趁早下鍋，要煮大概40分鐘才夠軟糯入味，外皮一嗦入口，膠質感滿滿，滷香濃郁。

5. 潮汕牛肉系列：現點現切，專屬養殖場直供黃牛

除了鵝肉，店裏還有多款潮汕肉可選，五花、三花、吊龍、肥牛、胸口油，食肉獸不要錯過了。

6. 滷水海鮮系列：每日新鮮到貨

喜歡吃海鮮的朋友，也可以嚐嚐這裏的滷水海鮮系列，鮑魚、海螺片、海瓜子，每天新鮮到到店，滷水涮煮也是備有一番風味。

7. 招牌滷水+貴州酸湯鍋：季節限定鍋底

貴州酸湯鍋底，湯頭酸辣温潤，潮汕滷水+貴州酸湯的鴛鴦鍋底，能同時吃到兩種不同地域的風味。

8. 蟹黃麵：滷水火鍋完美收尾

煮過鵝的滷水鍋底，滿是鵝的鮮香，放一包蟹黃面，把滷湯全部吸收過來，吸溜一口，湯汁飽滿，麵條筋道。

白滷水牛雜拼盤

潮汕白滷．五嶽牛珍匯，主廚秘製白滷湯熬製，每天新鮮現熬。搭配滷水火鍋涮煮，味道更濃郁，口味層次豐富。

+ 3

秘製白滷熬煮，現點現切

五款部位現點現切，牛肚、牛板腱、牛心、牛頭皮、牛蹄筋，滷湯涮煮出鍋，能嚐到牛肉不同部位獨特的鮮香。

滷水碟頭飯＆潮汕小吃系列

1. 鵝肉拼金錢肚套餐

如果覺得平時吃滷水火鍋太重的話，他們家現在還能吃到鵝肉飯套餐，有多種搭配可選，推薦人氣最高的「滷鵝肉拼金錢肚」，滷鵝肉香氣厚實，金錢肚的鮮香Q彈，午間吃一份很滿足。

+ 5

2. 鵝肉拼滷牛肉套餐

滷牛肉也是很多朋友的送飯菜，牛肉入口辛香，一口肉一口飯停不下來。鵝肉還可以選鵝腿，吃起來更紮實。

3. 鵝肉拼滷腸頭套餐

口味重的朋友可以搭配他們家的滷腸頭，新鮮腸頭層層纏繞，放入滷湯中過滷，油脂和滷汁完美融合在一起。

4. 黑虎蝦蠔仔烙

在傳統蠔仔烙做法的基礎上，加入了黑虎蝦，多了一分Q彈的口感，外殼煎制金黃色，香脆可口。

5. 鵝肝炒飯

鵝肝切成小丁，與豐富的配菜炒出滿滿鑊氣，吃完滷水火鍋，可以點一份來墊墊肚。

6. 潮汕滷味拼盤

很多人吃火鍋都會點上一份潮汕滷味拼盤，一次性吃到多款滷味，直接吃或者下鍋涮煮都可以。

7. 地道潮汕小吃

手工蝦餅、炸粿肉、炸豆乾、綠豆馬蹄爽，這些地道的潮汕小吃，這裏都能吃到。

寶安首店開來懷德萬象匯

王沛欣滷水火鍋，寶安首店開在懷德萬象匯4樓，整體空間寬敞舒適，落座不覺擁擠，卡座間隔分明，約上朋友涮涮鵝肉很不錯。店裏的小料台選擇多樣，還有免費白粥供應。

王沛欣潮汕獅頭鵝滷水火鍋

點評網人均：120元人民幣/人

懷德萬象匯店店 · 寶安

地址：寶安區福永街道懷德萬象匯A館4樓412號鋪

交通：地鐵12號線懷德站B1口

營業時間：11:00-次日22:00

電話：19926588882

總店 · 南山

地址：南山區荔芳社區南山大道20009號億萬利達8棟-105號鋪

交通：地鐵11號線南山站G口）

營業時間：11:00-22:00

電話：1536156737

華強北店 · 福田

地址：福田區深南大道航空大廈1棟東側

交通：地鐵1號線華強路站B口

營業時間：11:00-24:00

電話：19006671588

