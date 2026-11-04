深圳甜品｜5大人氣「小房子蛋糕」　慕斯屋頂+巴斯克基底口感豐富

「小房子蛋糕」在深圳火了，「屋頂+主體+地板」蛋糕3大部分解構使用不同甜品工藝：沙布列曲奇、巴斯克、慕斯、海綿蛋糕。



每家小店都有自己的巧思，本期，帶你「一口氣拿下5套房」。

1. 真與士多啤梨：檸檬巴斯克小房子

巴斯克蛋糕主體，以檸檬慕斯為屋頂

經典巴斯克蛋糕做房子的基底，味道很濃郁，吃起來不會很膩。屋頂是檸檬慕斯，酸甜度剛剛好，口感很細膩。

點睛之筆是撒上了一些柚子小爆珠做點綴，咬開汁水在口中噴發，層次豐富。搭配一杯柚子冰沙冷萃，清爽解膩。

想在工業園裏，開一家讓這裏温暖的小店

小店開在龍崗中浩工業城其中一幢樓下，空間不算很大，但是佈置的很温馨，給周邊的冰冷的工業感增添一絲暖意。他們家每天蛋糕款式出品都不同，想吃可以提前電話預定一下。

真與士多啤梨

地址：龍崗區坂田街道象角塘社區中浩工業城7A棟106

營業時間：11:30-20:00

人均：38元（人民幣，下同）

*小房子蛋糕不是每天都做，去之前務必電聯供應情況以及是否售罄，別撲空



2. VERCI：檸檬紅茶小房子

沙布列曲奇為底

檸檬紅茶芝士和檸檬凝乳做的房子主體，入口茶味濃郁，檸檬的香味濃。中間夾心是一塊檸檬庫利果凍，酸度很足，和包裹的紅茶芝士融合的很恰當。

個人最喜歡的是沙佈列曲奇做的餅底，還融入了糯米胚，吃起來軟糯香酥。最佳搭配是一杯話梅氣泡蘇打，清爽解膩。

南法下午茶小館

VERCI主打定製蛋糕，去年他們把門店開到了僑新路，空間更大更舒適，簡約南法風的設計，喝下午茶很舒適。

VERCI

地址：南山區僑新路28-5

營業時間：11:00-19:00（周一店休）

人均：56元

*小房子蛋糕不是每天都做，去之前務必電聯供應情況以及是否售罄，別撲空



3. MUNMUN Cake：士多啤梨巧芒小房子

以巧克力海綿蛋糕為骨架

房子主體是用楊梅慕斯做的，甜度不高，入口淡淡的楊梅清香，骨架是巧克力海綿蛋糕，鬆軟綿密。夾心是三塊新鮮的芒果果肉，清甜多汁，頂層還有一朵奶油裱花，整體造型精緻可愛。

入店抬頭，倒吊蛋糕餐桌的天花板

這家手作蛋糕店，開在景田翠葉道一角，一進門就看到標誌性的倒掛懸空餐桌，桌上的麪包、蛋糕、餐具都是1:1建模的，惟妙惟肖，很適合拍照打卡。

他們家還能預定多款不同尺寸款式的蛋糕，各種節日或者紀念日都很合適。

MUNMUN Cake

地址：福田區蓮花街道商報東路49號

營業時間：11:00-19:00

人均：42元

*小房子蛋糕每日供應，去之前可電聯供是否售罄，別撲空



4. LAZY CAFE：香蕉巧克力小房子

榛子奶油包裹鮮香香蕉果肉

本次打卡小房子蛋糕裏分量最大的一家，提拉米蘇做的房頂，絲滑濃郁，房子主體是榛子奶油包裹着兩大塊新鮮香蕉果肉，整體甜度適中，骨架是兩層厚實的巧克力蛋糕，兩個人吃一份都很飽腹了。

藏在社區裏的慵懶咖啡小館

這家咖啡小館開在寶安的高發西岸小區裏，門口很不起眼，走過幾次才發現，到店認準門口的小熊就好。

店裏佈置的很舒適，木質的桌椅和地板，暖黃的燈光和點綴各個角落的星星人擺件，一如店面LAZY CAFE，讓人很像在這裏慵懶的呆一個下午。

LAZY CAFE

地址：寶安區寶源南路201號高發西岸花園三期2棟商鋪N113

營業時間：10:30-19:30

人均：42元

*小房子蛋糕不是每天都做，去之前務必電聯供應情況以及是否售罄，別撲空



5. 窩夫Waffle Cafe：開心果奶油小房子

奶油開心果「綠色屋頂」

綠色的房頂是開心果奶油，帶着很濃郁的堅果香，房身是白色的酸奶慕斯入口很絲滑，夾在其中的青提，清爽爆汁。底層是鬆軟的千層酥皮黃油餅乾，整體吃起來比較輕盈，不會很甜膩。

地鐵站下的雙層咖啡館

從紅山地鐵站B口下來就能看到這家小店，店名「窩夫」是英語Waffle的音譯，也是他們家主打的招牌，此外也能吃到多款經典的甜品。

店裏的裝潢以原木為主，暖色調的燈光，周末來吃個下午茶很舒適。

窩夫Waffle Cafe

地址：龍華區民治街道龍光玖鑽1樓商鋪

營業時間：09:00-20:00

人均：56元

*小房子蛋糕僅限周六日供應，去之前可電聯供是否售罄，別撲空



可愛的小房子，要一口一口吃。

深圳小房子蛋糕地圖

TIPS：

1. 以上蛋糕小店都是樸實小店，不必預期過高特意前往。

2. 小房子蛋糕每天產能有限，都是當天做當天賣，很容易出現沽清情況，打卡前可在點評網搜索聯繫方式，提前致電，避免跑空。

