深圳抹茶甜品9款必吃：提拉米蘇/可麗餅/甜甜圈　入口微苦茶香濃

深圳抹茶地圖。



深圳的抹茶已經進階：濃抹、厚抹、苦抹，形式多變、產地講究、濃度區分。本期9款抹茶單品。

1. 鹿兔山 luutosa：抹茶提拉米蘇

這家藏在南山寫字樓的咖啡店，就算是工作日也是坐滿了人，大家都是為了這一塊「抹茶提拉米蘇」來的。

海綿蛋糕浸滿現打的抹茶液，口感微苦，抹茶的香氣撲鼻，搭配焦糖味的馬斯卡彭能中和苦澀的味道，搭配了一圈新鮮士多啤梨，酸甜解膩。

鹿兔山

抹茶提拉米蘇：49元（人民幣，下同）/份

地址：南山區蓮花廣場B棟14樓1406（肯德基旁邊門進去，雙層電梯直達14樓）



2. 禮厚茶肆：閩南觀音抹茶粉圓

這家新來深圳的奶茶品牌，是現在熱度最高的店之一，工作日常常爆單，他家主打閩南特色的茶飲，「禮厚」就是閩南語的「你好」。

他家的招牌之一就是這杯抹茶，一杯用到了兩款茶，分別是茶底的閩南大葉觀音，還有頂部的AAAA級抹茶，拼湊出非常富有層次的茶香。搭配鮮牛乳，化解了茶的澀味，口感濃郁順滑，底部的黑糖粉圓Q彈軟糯，因為有了本身就自帶甜味的粉圓，所以這杯完全可以點「不另外加糖」。

除此之外，我們還嚐了他家的新品「台式手打豆漿觀音抹茶」，通用是抹茶配觀音茶底，不同的是頂部的豆漿頂，口感非常新奇。

禮厚茶肆

閩南觀音抹茶黑糖粉圓：26元/杯

地址：

南山區深圳灣萬象城店

福田區卓悦中心店



3. 山丘酵室 Bakery Hills：苦抹甜品專門店

這家是在社交媒體平台上很火的「苦抹專門店」，雖然抹茶產品只是他家產品的一部分，但是是很多抹茶愛好者的寶藏小店。

「四重抹茶鹼水米堡」這款是最近一直被刷屏的，很多人是為了這個「抹茶漢堡」專程來一趟，鹼水米麵包個頭非常大，麵糰也是加入了抹茶的，韌勁十足，包裹抹茶馬斯卡彭奶酪、苦抹甘納許、苦抹奶酪，3種不同質地和不同苦味的抹茶，一口吃進去是「爆炸抹茶」的口感。除此之外，我們還嚐了抹茶酵液吐司、柚子抹茶巴斯克，抹茶愛好者都值得來一試。

山丘酵室：

四重抹茶鹼水米堡/36.8元

抹茶酵液流心吐司/24元

四重抹茶柚子巴斯克/48元

地址：南山區後海大道濱海之窗1棟1層104F



4. koukoo：銅仁抹茶脆脆可麗餅

koukoo，一家米其林星級甜點師主理的小眾甜品品牌，主打雪糕+可麗餅，除了很出圈的「小羊雪糕」，他家的可麗餅也非常抗打，每個都是現點現做。

選用銅仁抹茶，特調抹茶巧克力奶油，餅皮加入低糖紅豆，抹茶的微苦，帶着絲滑的醇香。

koukoo

抹茶可麗餅：36元/單球

地址：

南山區深圳灣萬象城店

寶安區懷德萬象匯店



5. 小叢山：中式抹茶專門店

主打中式抹茶「小叢山」，以雪糕、茶飲與生巧為形式，把來自「中國抹茶之都」的貴州銅仁抹茶的獨有風味展現出來。

雪糕則依據濃度劃分號數，由青翠到蒼綠，從淡到濃，數字越大越苦，到點單時可以先試吃後選擇鐘意的濃度。除了雪糕，還有各種抹茶飲品。

小叢山

雪糕35元上下，飲品25元上下

地址：

南山區萬象前海店

南山區南頭古城店

羅湖區布吉萬象匯店

寶安區懷德萬象匯店



6. pLeace：抹茶熱香餅

pLeace主打之一就是熱香餅系列，點評上人氣最高的口味是抹茶熔岩熱香餅。

清爽抹茶和雪糕的組合，將熱香餅熱乎乎的口感襯托得剛剛好。除此之外，店裏還能吃到牛奶巧克力熱香餅，莓多多口味熱香餅等限定口味。

pLeace

抹茶熱香餅：78元/份

地址：

南山區深圳灣萬象城店、海上世界店、華僑城店

福田區卓悦中心店、COCO Park店、印力中心店、深業上城店

羅湖區萬象店

龍崗區萬科廣場店



7. Cycle&Cycl：抹茶鹼水吐司

Cycle&Cycle的抹茶鹼水生吐司，會在每天下午13:30後出爐，想吃的不要跑空啦。

抹茶鹼水吐司的麵糰加入御茶村一級抹茶揉制，茶味正且濃，添加蜜漬黑豆中和茶澀，吃起來還有淡淡的甜與茶香交織，富有層次。

Cycle&Cycle

抹茶鹼水吐司：28元/個

地址：

南山區萬象天地店、萬象前海店

福田區COCO Park店



8. BebeDonut：抹茶脆皮甜甜圈

BebeDonut熱呼呼的甜甜圈主打手工現做的甜甜圈，工作日也有很多排隊付款的港客。

北川半兵衛抹茶脆皮巧克力是店裏的點單top，外層是一層抹茶味的脆皮巧克力，帶有微苦的抹茶香氣和甜美的巧克力，咬一口甜甜圈，鬆軟有彈性。

BebeDonut

抹茶脆皮甜甜圈：13.9元/個

地址：

福田區卓悦中心店

南山區萬象天地店、深圳灣萬象城店

羅湖區萬象城店



9. 紅樓 HONGLOU：抹茶茉莉花茶Gelato

在深圳「閃」了很久的紅樓，終於開店了，還在萬象天地。他家的Gelato的質地適中，不軟也不硬，化得很快，拍完要趕緊吃，不然就會像我一樣。

顏色非常翠綠，看起來很舒服，吃起來是很濃的抹茶味，微微發苦帶着淡淡花香，不會太甜。

紅樓

抹茶茉莉花茶Gelato：40元/單球

地址：

南山區-華潤萬象天地L4層（冰場門口）

龍崗區-大運天地連橋廣場（快閃店）



文中價格僅供參考，撰寫順序不代表排名

