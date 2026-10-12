深圳朱古力店推介｜一豆三吃：黑巧排塊/酒糟木姜子gelato/bonbon

撰文：深圳吃貨小分隊
出版：更新：

深圳朱古力地圖。

什麼是Bean to bar？

由精品巧克力設計師們手工製作的單一產地巧克力，即「原豆精製」。從生可可豆變成巧克力排塊，需經歷採摘、發酵、晾曬、去殼、研磨、調溫、注模一系列過程。

因為選擇可可豆品質更高、製作過程更精細，也能更好還原可可豆的風味。這意味着，Bean to bar 的價格不會太便宜。

深圳朱古力推薦：

1. BUONO沐瓏

去年七月開到南頭古城裏的「獨棟巧克力磚房」，有自己精品巧克力工廠以及衍生的巧克力製品。不少遊客都愛來這購買一份甜蜜的禮物送人。

+1

巧克力的購買方式有兩種：按斤賣＆按顆賣。把巧克力錘製成薄片，以散裝稱重的方式購買，體驗很是特別。店內的杜拜巧克力是近期的熱門款。

BUONO沐瓏
營業時間：周一至周日 10:00-22:00
地址：南山區南頭古城中山南街94號1樓

深圳美食｜5家朱古力香蕉蛋糕　口感外脆裏糯超醇厚　甜品控必收深圳抹茶甜品9款必吃：提拉米蘇/可麗餅/甜甜圈　入口微苦茶香濃

2. 叁言咖啡巧克力

有着12年咖啡經驗的老王，開的深圳第一家Bean To Bar巧克力店。這裏有巧克力的N種打開方式，不同吃法，可以不同程度地感受巧克力的香氣和質地。

+1

吃的巧克力，可以嘗試到巴斯克＆生巧，而巧克力排塊客人更愛打包帶走。大部分客人則是衝着巧克力來的：熱巧柔和，冰巧清爽，還有由可可殼沖泡的熱茶。

叁言咖啡巧克力
營業時間：周一、周三、周四、周五 10:00-19:00；周六至周日 11:00-19:00
地址：福田區紅嶺中路園嶺新村112棟一單元101室

3. ECHOCOLATE一棵巧克力

從園嶺搬到紅嶺北的「ECHOCOLATE」，由喜歡喝酒的Max先生經營了5年。店內主打bean to bonbon，五彩的夾心巧克力陳列在玻璃櫃上，每顆需耗費3小時左右才能做出，價格在16-22元人民幣不等。

+1

嘗試了「秘魯春丘巧克力套餐」，以自家烘焙研磨的秘魯春丘可可豆延展出的3個甜品，一豆三吃：黑巧排塊／bonbon／酒糟木姜子gelato，一次品嚐。

ECHOCOLATE一棵巧克力
營業時間：周一、周三、周四、周日 13:00 - 23:00，周五至周六13:00-次日1:00
地址：羅湖區梅園路123號藝貿中心頂層H008

蓮塘咖啡7間推介｜Dirty/話梅美式 /草莓Combo　甜品必試麻糬布甸深圳福田cafe｜景田翠葉道咖啡街4間新店　9小店特調蛋糕小食推薦

4. ALLYouWant

藏在華僑城社區的老住宅樓下的精品可可店，英倫復古的黑色門頭，讓人像誤入了上海某個老洋房。

+1

第1次來可以試試看由木桶發酵的坦桑尼亞80%可可，口感細膩絲滑，尾調有着濃郁果香。邊喝咖啡，還可以邊近距離看到巧克力製作過程，順便向老闆娘學習學習「BEAN TO BAR」~

ALLYouWant Cacao＆Coffee
營業時間：周一至周日 10:00 - 19:00
地址：南山區中新街2號中新街住宅區12棟3單元1層106

5. 不巧．巧克力專門店

開在蛇口太子路的「Bean To Bar」專門店。飲品可選擇不同產區的可可豆巧克力製作，推薦「氮氣冷萃可可茶」。

+1

「焦糖香草布丁．巧克力雪糕」，雪糕中放入了生巧碎片，吃起來增添了苦澀感，以雪糕代替大部分焦糖，很意外卻好吃的搭配。

不巧．巧克力專門店
營業時間：周二至周日 13:30-21:00
地址：南山區蛇口工業一路順發商廈103鋪

6. VENTTI巧克力

深圳本土巧克力品牌「VENTTI巧克力」，最近經常出沒於深圳的咖啡展上，五顏六色的包裝總讓人記憶深刻。開在黃貝嶺文華花園的門店，安靜舒適，適合午後的下午茶時光。

+1

點單前可以先試吃巧克力，根據口味選擇飲品所用的巧克力產地，做成熱巧或冰巧。

VENTTI巧克力
營業時間：周二至周日 13:00 - 19:00
地址：羅湖區北斗路18號行知綜合樓18-4鋪

每顆巧克力，都有治癒的使命。

寶安美食｜日售1000+顆的冰心麻糬　必試斑斕榴蓮口感絲滑如雪糕深圳抹茶美食必試3店：奶酪貝果/柚子大福/抹茶維也納　入口淪陷蛇口Cafe｜5間藏在街巷海邊的咖啡店　享受愜意時光　附人氣單品福田Cafe｜園嶺4間寶藏小店嘆下午茶　布蕾蛋糕/玫瑰美式/蜜瓜冰Chiikawa深圳首店登陸南山！廣東限定周邊限量購＋海岸城吃逛攻略深圳巧克力博物館免費逛　朱古力打造40+件展品　散發濃郁可可香
羅湖區
南山區
福田區
深圳
旅行搵食
搵食推介
美食
深圳美食
打卡
朱古力
甜品
北上消費
深圳好去處
大灣區
大灣區旅遊
深圳吃貨小分隊
大灣區生活
HK01 Space Promotion