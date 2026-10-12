深圳朱古力店推介｜一豆三吃：黑巧排塊/酒糟木姜子gelato/bonbon

深圳朱古力地圖。



什麼是Bean to bar？

由精品巧克力設計師們手工製作的單一產地巧克力，即「原豆精製」。從生可可豆變成巧克力排塊，需經歷採摘、發酵、晾曬、去殼、研磨、調溫、注模一系列過程。

因為選擇可可豆品質更高、製作過程更精細，也能更好還原可可豆的風味。這意味着，Bean to bar 的價格不會太便宜。

深圳朱古力推薦：

1. BUONO沐瓏

去年七月開到南頭古城裏的「獨棟巧克力磚房」，有自己精品巧克力工廠以及衍生的巧克力製品。不少遊客都愛來這購買一份甜蜜的禮物送人。

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巧克力的購買方式有兩種：按斤賣＆按顆賣。把巧克力錘製成薄片，以散裝稱重的方式購買，體驗很是特別。店內的杜拜巧克力是近期的熱門款。

BUONO沐瓏

營業時間：周一至周日 10:00-22:00

地址：南山區南頭古城中山南街94號1樓



2. 叁言咖啡巧克力

有着12年咖啡經驗的老王，開的深圳第一家Bean To Bar巧克力店。這裏有巧克力的N種打開方式，不同吃法，可以不同程度地感受巧克力的香氣和質地。

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吃的巧克力，可以嘗試到巴斯克＆生巧，而巧克力排塊客人更愛打包帶走。大部分客人則是衝着巧克力來的：熱巧柔和，冰巧清爽，還有由可可殼沖泡的熱茶。

叁言咖啡巧克力

營業時間：周一、周三、周四、周五 10:00-19:00；周六至周日 11:00-19:00

地址：福田區紅嶺中路園嶺新村112棟一單元101室



3. ECHOCOLATE一棵巧克力

從園嶺搬到紅嶺北的「ECHOCOLATE」，由喜歡喝酒的Max先生經營了5年。店內主打bean to bonbon，五彩的夾心巧克力陳列在玻璃櫃上，每顆需耗費3小時左右才能做出，價格在16-22元人民幣不等。

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嘗試了「秘魯春丘巧克力套餐」，以自家烘焙研磨的秘魯春丘可可豆延展出的3個甜品，一豆三吃：黑巧排塊／bonbon／酒糟木姜子gelato，一次品嚐。

ECHOCOLATE一棵巧克力

營業時間：周一、周三、周四、周日 13:00 - 23:00，周五至周六13:00-次日1:00

地址：羅湖區梅園路123號藝貿中心頂層H008



4. ALLYouWant

藏在華僑城社區的老住宅樓下的精品可可店，英倫復古的黑色門頭，讓人像誤入了上海某個老洋房。

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第1次來可以試試看由木桶發酵的坦桑尼亞80%可可，口感細膩絲滑，尾調有着濃郁果香。邊喝咖啡，還可以邊近距離看到巧克力製作過程，順便向老闆娘學習學習「BEAN TO BAR」~

ALLYouWant Cacao＆Coffee

營業時間：周一至周日 10:00 - 19:00

地址：南山區中新街2號中新街住宅區12棟3單元1層106



5. 不巧．巧克力專門店

開在蛇口太子路的「Bean To Bar」專門店。飲品可選擇不同產區的可可豆巧克力製作，推薦「氮氣冷萃可可茶」。

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「焦糖香草布丁．巧克力雪糕」，雪糕中放入了生巧碎片，吃起來增添了苦澀感，以雪糕代替大部分焦糖，很意外卻好吃的搭配。

不巧．巧克力專門店

營業時間：周二至周日 13:30-21:00

地址：南山區蛇口工業一路順發商廈103鋪



6. VENTTI巧克力

深圳本土巧克力品牌「VENTTI巧克力」，最近經常出沒於深圳的咖啡展上，五顏六色的包裝總讓人記憶深刻。開在黃貝嶺文華花園的門店，安靜舒適，適合午後的下午茶時光。

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點單前可以先試吃巧克力，根據口味選擇飲品所用的巧克力產地，做成熱巧或冰巧。

VENTTI巧克力

營業時間：周二至周日 13:00 - 19:00

地址：羅湖區北斗路18號行知綜合樓18-4鋪



每顆巧克力，都有治癒的使命。