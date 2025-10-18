深圳抹茶美食必試3店：奶酪貝果/柚子大福/抹茶維也納　入口淪陷

好吃的抹茶來了！重度抹茶腦袋請進！



1. Silver Spoon銀勺

第一家店「Silver Spoon」，藏在香蜜湖的一個小區裏，店面不大，門頭也有點難找，隱身在一眾小店之間，不跟着導航根本找不到。裝飾風格很鮮明，是很火的中古侘寂風，打卡拍照倒是很出片。

已經開了很長一段時間，但還是火的一塌糊塗。工作日來都得排隊等位，想吃到更多款式的蛋糕那就早點去吧。

抹茶維也納

說起抹茶維也納，沒人不推薦銀勺，作為店內必點單品，掃了一圈基本人手一杯。飽和度超高的白綠漸變分層賺足了視線，剛上桌都忍不住要先拍張照。

建議第一口要先吃頂上的兩抹奶油，抹茶粉微苦拌着奶油化在舌尖；下面的部分攪勻後再吸，綿密的抹茶奶油越喝越香。

抹茶柚子

它的味道就跟名字一樣直白，下層是酸酸甜甜的柚子果汁，頂上鋪了厚厚一層手打抹茶；在喝之前輕輕攪拌，抹茶含量濃郁得直冒泡泡；不過個人覺得抹茶味有所被掩蓋，喝到最後只留下柚子的清香。

最佳食用搭配：無花果蜜瓜三明治

銀勺的主打單品之一就是這盤顏值超高的水果三明治，根據不同季節，銀勺不間斷調換三明治的搭配，在水果的鋪墊下，這份三明治一點不甜膩，搭配上好喝的抹茶飲品，胃口得到大大的滿足。

Silver Spoon銀勺

地址：福田區香蜜湖街道特發小區11棟1號1樓

交通：地鐵2/8號線香梅北站B1口步行910m

營業時間：周二至周日 10:00-18:00（每周一店休）



價格參考：

抹茶維也納（人民幣38元）

抹茶柚子（人民幣38元）



2. 山丘酵室BakeryHills

第一次在線下遇到一家抹茶、焙茶品類這麼齊全的烘焙店，開業不到一年，山丘便榮登深圳麪包熱門榜單，其中焙茶、抹茶款尤受大家喜愛。

拍攝當天特地問了下大家關心的原料問題，小山園五十鈴、青嵐、箬竹抹茶粉都是老闆日本親採，用的都是頂頂好的品牌，老闆開玩笑說每次撒抹茶粉就跟灑金粉一樣，不捨得浪費一點。

雙重抹茶：苦抹奶酪貝果

貝果外殼光滑，看着平平無奇，但裏面大有乾坤；切開後能看到厚厚一圈苦抹奶酪，內餡紮實，拎起來蠻有分量；表皮很有韌性，鹼水味淡淡的，是可以輕鬆接受的程度。

大大一口連餡帶皮，呼之欲出的先是抹茶的酸苦味，茶香隨後，個人覺得這款苦抹黨可無腦衝！

入門苦抹：加濃奶酪脆墩墩

依舊是濃濃濃濃到心慌！上下兩層黑巧燕麥是酥脆偏硬的口感，有點類似於曲奇，輕輕一碰燕麥碎就噼裏啪啦的掉落。

中間的苦抹奶酪是這塊脆墩墩的靈魂所在，加濃苦抹的威力不容小覷，小小一口就能立馬苦到精神，抹茶奶酪空口吃微澀有回甘，好吃我喜歡！

四重抹茶罐子

罐子剛從冰箱裏拿出來，涼涼的很適合天氣熱的時候吃，口感像在吃冰淇淋。

開蓋的瞬間要小心，頂上的抹茶酥粒滿滿鋪了一層，稍不留神就會抖落；底下幾層分別是日本柚子庫里、抹茶甘納許、抹茶奶凍，抹茶濃度逐漸攀升的同時清苦感也明顯起來，搭配上酸甜開胃的柚子，吃起來清爽解膩。

三重濃抹茶白脱餅乾

「白脱」音譯自英文「butter」，所以製作白脱餅乾的核心就在於牛油的加持，外層的曲奇餅乾酥酥脆脆、茶香四溢，內裏的夾心把苦抹貫徹到底，加濃抹茶+抹茶甘納許的搭配恐怕是抹茶黨的天菜，建議大吃一口，三重風味一次性吃到才好。

此外推薦一種新吃法：冷凍後直接「生啃」，中間的夾層呈現冰淇淋質地，餅乾依舊酥脆，此時食用口感更加清爽~



這組抹茶CP同樣好吃：推薦

抹茶流心虎皮卷搭配抹茶椰子水，椰子水的清甜沖淡濃抹的苦澀。

山丘酵室BakeryHills

地址：南山區後海大道濱海之窗1棟1層104F

交通：地鐵2/8號線後海站E口步行812m

營業時間：周一至周日 09:00-21:00



價格參考：

雙重抹茶奶酪貝果（人民幣19元）

入門苦抹：加濃奶酪脆墩墩（人民幣22元）

四重抹茶罐子（人民幣42元）



3. 一二山甜品手作

開在新洲小學對面的一二山，應該是附近學生們放學後不想離開學校的唯一誘因吧；店面不大，主打日式原木風，微暖的燈光給這個小空間更添一份温馨愜意。

抹茶柚子大福

軟糯Q彈的外皮，咬一口直接拉絲，下一秒濃郁的抹茶奶油在嘴裏化開，淡淡的苦澀與奶油的適配度拉滿，再加上中間的柚子醬夾心，酸甜之餘加了些柚子的微苦，清爽不膩。

茉莉抹茶巴斯克

芝士奶香融合了抹茶的微苦，外焦裏嫩，中間的流心濕潤細膩，一口下去彌留些微鹹在舌尖，茉莉的風味我個人沒太吃得出來，但芝士風味十足，不膩好吃。

一二山甜品手作

地址：福田區新洲中心村64棟13號商鋪（新洲小學正對面）

交通：地鐵3號線石廈C口步行971m

營業時間：周一至周日 12:30-21:30



價格參考：

抹茶柚子大福（人民幣26元）

抹茶茉莉巴斯克（人民幣38元）



【本文獲「ShenzhenWeekly」授權轉載，微信公眾號：hkmaimaijun】