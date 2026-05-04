深圳美食｜5家朱古力香蕉蛋糕　口感外脆裏糯超醇厚　甜品控必收

深圳巧克力香蕉蛋糕地圖。



深圳蛋糕界又出新爆款了。「巧克力香蕉蛋糕」，醇厚巧克力+新鮮香蕉段，這罪惡的組合，讓甜品控忍不住嘗試。本期蒐集深圳5家在售小店分享給大家。

巧克力香蕉蛋糕，為什麼這麼多人打卡：

1. 新鮮切段的香蕉，軟糯香甜，搭配微苦醇厚的巧克力，入口層次豐富；

2. 各家店都有自己的表達：戚風蛋糕、巧克力撻、巧克奶油夾心、千層卷蛋糕，各種格式結構，有趣而多變。

3. 最後，巧克力香蕉蛋糕的切面真的太好拍了！



1. 超厚香蕉巧克力蛋糕

開在南光花園的「oeuf oeuf」，是一家主打手作蛋糕的小店，和別家最大的不同的是，他們家的這款香蕉巧克力蛋糕是方形的，兩層厚厚的巧克力蛋糕胚，夾着三塊新鮮香蕉，頂層是3片現烤的焦糖香蕉片和巧克力脆脆。夾層奶油比重不多，所以吃起來雖然很紮實，但是不會很甜膩。

「oeuf」是法語「蛋」的意思，店面也就取了諧音「誕旦蛋糕店」。小店由3位女生主理，除了手作蛋糕，也供應經典的意式咖啡和特調咖啡。

店名：oeufoeuf誕旦蛋糕店

香蕉巧克力蛋糕丨46元（人民幣，下同）/件

地址：南山區南光花園8棟106號

營業時間：10:00-19:00



2. 焦糖香蕉千層杏仁撻

主打定製蛋糕的「VERCI」，個人最喜歡的是他們家的杏仁+巧克力曲奇雙重撻底，烤得脆香可口，巧克力淋面比較薄，夾層除了香蕉還有3塊千層蛋糕卷，非常鬆軟。頂層點綴的樹莓，既是裝飾，也增加一點點酸，整體口感很豐富。

去年他們把門店開到了僑新路，空間更大更舒適，簡約南法風的設計，喝下午茶很舒適。

店名：VERCI 精緻蛋糕·下午茶

焦糖香蕉千層杏仁撻丨46元/件

地址：南山區僑新路28-5

營業時間：10:00-19:00



3. 65%可可甘納許香蕉巧克力千層卷

開在蛇口四海市場樓下的「Circle Coffee」，他們家的蛋糕的淋面是65%的可可甘納許，味道比較綿密，夾層是可可千層奶油卷，藏在裏面的法芙娜巧克力脆，增強了奶油卷的口感。明治淡奶油清新不膩，底層是可可戚風蛋糕，一口吃下，是四重巧克力風味包裹着甜甜的香蕉。

店名「Circle」是「蛇口」的諧音，可以喝到多款不同氛圍豆子的意式咖啡，也供應每天新鮮收手作的烘焙。

店名：CircleCoffee圈圈咖啡

香蕉巧克力千層卷丨45元/件

地址：南山區工業八路四海綜合樓一樓

營業時間：09:00-18:00



4. 巧克力香蕉撻

「Nord Nord Cafe北羽咖啡」，他們家的「香蕉巧克力撻」，是這次打卡的店裏，巧克力含量最高的一款，用的是70%濃度的巧克力，味道非常醇厚，頂層的巧克力淋面、夾層的巧克力奶油和巧克力餅乾碎，底層的巧克力曲奇撻底，一口咬下滿嘴是巧克力的濃香。

這家法甜咖啡館開在南水路上，清新的門面，面街巷而擺置的露營桌椅，路過格外醒目。主打傳統法式甜品與精品咖啡，每天新鮮製作，賣完即止。

Nord Nord Cafe 北羽咖啡

巧克力香蕉撻丨48元/件

地址：南山區南水路步行街275號

營業時間：08:00-19:00



5. 本期口感最輕盈：香蕉可可切件

相比其他家的口味，「白嶼秋 Bychoo」的香蕉可可切件，吃起來比較輕盈一點，兩層巧克力戚風，夾着香蕉和千層蛋糕卷，填入加了巧克力碎的奶油，整體不會太厚重。

清新低飽和的藍粉門頭，讓他們家最近成為園嶺人氣最高的一家甜品店，店裏主打創意手作甜品，都是用時令水果每天新鮮製作。

白嶼秋 Bychoo 咖啡

香蕉可可切件丨39元/件

地址：福田區園嶺四路圓領新村94棟樓下

營業時間：13:00-18:00（周三至周日）



巧克力香蕉蛋糕地圖TIPS：

1. 文中店家排名不分先後；

2. 大部份是小店，產能有限，去之前務必電話聯繫確認，別撲空；

3. 僅代表個人口味，不必帶着過高期望專程前往，平常心體驗。

