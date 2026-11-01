上海景點｜必行14條馬路賞秋日紅葉　打卡名人故居/老洋房/博物館

本期介紹不需要文旅宣傳也是頂流的——上海。



10月-12月中旬正是上海梧桐區最舒適的時間，氣溫合適，葉片由綠轉黃，層層疊疊的樹冠灑下斑駁光影。而且像武康路、思南路、湖南路等46條景觀道會還保留落葉，金黃的落葉與紅磚牆、老洋房相映，隨手拍都是「法式電影感」畫面。

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先介紹一下什麼是梧桐區，其實就是以「衡復歷史文化風貌區」為核心的區域。

上海規劃和自然資源局對「衡復歷史文化風貌區」是有明確認定的。

衡山路一復興路歷史文化風貌區由重慶南路、太倉路、黃陂南路、合肥路、重慶南路、建國中路、建國西路、嘉善路、肇嘉浜路、天平路、廣元路、華山路、江蘇路、昭化東路、鎮寧路、延安中路、陝西南路、長樂路所圍合的區域，總面積為775公頃。

上海衡復歷史文化風貌區（嬉遊旅行指南提供）

但其實擁有老洋房、梧桐樹的不只衡復，附近的愚園路、新華路、南京西路也都是老洋房住宅密集區域。

有一些「非遊客式」的細節，真的需要反覆去逛去走才能夠觸達的。這裏的每棵樹、每棟樓都承載着故事，是城市歷史的「活檔案」、是沒有圍牆的美術館。

不管你是第幾次去上海，都很值得去這裏轉一轉。

上海底藴濃縮

聚集大量歷史保護建築、名人故居及百年梧桐，適合深度感受城市文脈。

1. 武康路

濃縮的建築博物館

武康路說自己是上海網紅第二，大概沒人敢稱第一。武康路作為上海「梧桐區」的靈魂街道，濃縮了百年海派風情。不過很有趣的一點是，大名鼎鼎的上海網紅地標武康大樓是不在武康路的，在淮海中路上。

最值得一逛的自然是可以進去參觀的名人故居：宋慶齡故居、黃興舊居、巴金故居、柯靈故居、張樂平故居。

武康路的烘焙和咖啡也是可圈可點的存在。

2. 陝西北路

申城第一古董街

陝西北路作為全國歷史文化名街，我們卻直到今年6月才第一次去，可想而知其非常低調。

但是陝西北路來頭可不小，這裏被稱為「申城第一古董街」，2公里左右的馬路可是串聯起了21處歷史建築和17家中華老字號。

這裏的榮宅、何東公館、西摩別墅、平安大樓都是非常經典的花園洋房。

比如已經被PRADA買下的榮宅，復古透亮的彩色玻璃，圖案紛繁的拼花地板……堪稱一絕，現在定期會舉辦一些藝術展覽。

匈牙利建築設計師鄔達克的早期代表作何東公館，目前居民遊客可以直接進入參觀園林。而西摩別墅街角的朱麗葉陽台雕塑牆則是陝西北路的必拍地標。

3. 汾陽路

上海音樂學院所在地

汾陽路也是上海衡復歷史文化風貌區的核心道路之一，以其濃厚的藝術氛圍、百年歷史建築和音樂文化底藴聞名。上海音樂學院、上海工藝美術博物館就在這裏。

要是真喜歡音樂，大家還可以把汾陽路、衡山路、寶慶路串聯起來形成一條「音樂人文線路」。

上海音樂學院的校園裏有六棟百年歷史建築（如音樂城堡、東方樂器博物館），紅磚與琉璃瓦交織的法式風格極具辨識度。

涉及到的東方樂器博物館、上音歌劇院、上海交響音樂博物館、上海音樂會客廳都非常好拍。附近還有M+黑石音樂主題街區可以去打卡。

其中上海交響樂博物館有「上海最難約的博物館之一」的稱號。每天僅開放80個名額，大家一定要提前預約哦～

4. 思南路

百年歷史建築聚集

我對思南路的第一印象來源於《小時代》裏提到過的思南公館，作為上海衡復歷史文化風貌區的「核心脈絡」，它不算是喧囂的網紅打卡地，但真的給人一種「一腳踏進百年」的驚喜感。

這裏的思南公館、周公館、孫中山故居，每一棟建築都是一段濃縮的歷史。

比如佔據半條街的思南公館，51棟花園洋房囊括了法式、西班牙式、Art Deco等10種風格。喜歡研究這些洋房設計的朋友一定別錯過思南路。

5. 新華路

上海第一花園馬路

新華路原名「安和寺路」，曾為外籍僑民聚居區，因此這裏的花園洋房特別多，聽說是藏了101座風格各異的老洋房，還有「上海第一花園馬路」之稱。

如果說把交大徐匯區作為起點，多數人都往衡復走去，而新華路則需要反方向走。

因為離熱門的小馬路有點距離，沒什麼遊客，所以這條路有種不一樣的安靜鬆弛。裏面的弄堂裏的花園洋房設計各不相同，拍照挺好看的。

這裏有安靜的洋房咖啡、煙火氣十足的美食餐廳，適合避開人群感受上海風情的朋友。

6. 武夷路

長寧區的百年建築秘境

武夷路和新華路類似，離衡復區不遠，但是卻安靜很多，非常容易忽略。這裏不是喧囂的網紅打卡地，但是卻也藏着好多歷史建築。

這裏的生活氣息很濃郁，所以在我看來武夷路最動人的不是某棟「地標洋房」，而是那些活着的老細節。

目前的武夷路正在發生着很不一樣的變化，比如社區衛生中心改造過來的潮流地標武夷路mix320；從以前普通的農貿市場改造過來的「我家菜場」，現在則是集顏值+煙火氣+數字便民化於一體的特色菜場。

我來這裏也經常感嘆「原來上海還有這樣舒服的馬路」。

年輕力與慢生活碰撞

網紅店鋪、獨立設計師品牌、咖啡館與藝術空間密集，適合打卡與慢逛。

1. 鉅富長

梧桐區的頂流小馬路

如果說梧桐區有一個「潮流心臟」，那一定是「鉅富長」——鉅鹿路、富民路、長樂路這三條相互連通的小馬路。

這裏的店鋪更新極快，上個月還是咖啡館，這個月可能就變成了小眾買手店或獨立畫廊，永遠有新鮮感。

2. 永嘉路

鬆弛感小馬路

永嘉路原本是叫「西愛鹹斯路」，相比隔壁的武康路和安福路確實低調很多，但這裏卻好逛的不行！這裏是年輕人的聚集地之一，短短1.5公里聚集鐵手咖啡、思遠舊書店、Melt Season香氛店等文藝地標。

沿着一條路走到頭，鱗次櫛比很多網紅咖啡廳，裝修風格都還挺有特色的。比如洋房咖啡館「麵包咖啡好天氣」，裏面招牌的海鹽卷是需要現烤的！要是能搶到窗邊的位置就可以坐一個下午。

每個路過的人都會打卡的網綠大樓也在這邊，導航永嘉路／太原路路口，就能看到了。

除此之外這條路上官方認證的老建築層出不窮，「禽蛋大王」阮雯衷、羅玉君、孔祥熙、宋子文、宋靄齡、榮智勳、田漢等20多個名人曾居住在此，也留下了不少故居。

3. 番禺路

鬆弛感小馬路

番禺路這裏原來是哥倫比亞鄉村俱樂部的生活圈核心，孫科別墅、鄔達克設計的海軍俱樂部泳池（現活動展覽空間）與蔦屋書店上海首店都在這裏。

番禺路還有一個舊廠房裏的文藝聚落——幸福里，原橡膠研究所改造的創意園區，200米長的步行街上聚集了30多家小店。

然後中段還是烘焙愛好者的天堂，比如周休七日、小肉栗LittleRoLi、糰子tuanzi等。

本地人日常生活縮影

這些特色小馬路擁有傳統菜市場、老字號小吃與社區商業密集，適合感受真實上海生活。

1. 烏魯木齊中路

魔都最具鬆弛感馬路

既有經營30年的裁縫鋪、糧油店，也有%Arabica、Fine系列餐廳等網紅店，市井與精緻無縫融合，感覺是最像「上海人家門口」的馬路。

復古菜市場、小小水果攤、鮮花店、咖啡店、涮肉館、Gelato店、設計師品牌……交錯出現，時髦與煙火氣的混搭風我太愛了。

早上的烏魯木齊中路，是街坊們的「補給站」，很多阿姨叔叔在採購食材。

烏魯木齊中路沒有「必打卡清單」，只有「剛好遇見的舒服」——可能是清晨的一碗熱豆漿，可能是午後的一杯手衝咖啡，也可能是傍晚燒臘的香味。

2. 定西路

長寧「夜宵江湖」

我願稱定西路為藏在城區裏的「生活補給線」，白天是菜場、麵館的煙火，入夜就變身為飄着烤串香的夜宵江湖。

這條街道給我的感覺，更像是每個城市都會有的市井小街，平時感覺不起眼，但卻是不可缺少的存在。

哈靈面館、網紅燒烤攤與大排檔並存，從麻辣小龍蝦到本幫炒粉，滿足深夜味蕾。

定西路從不用「打卡點」吸引人，卻靠這份「不裝腔、很實在」的煙火氣，留住了人心。白天來這兒吃碗熱麵、買把青菜，深夜來這兒嗦串、喝碗餛飩，它就像上海城裏一個「温暖的小角落」。

3. 進賢路

本幫菜的隱秘食堂

這條不足500米的小路，完全就是一條迷你美食街。

進賢路憑着一口「老上海家常味」，成了本地食客的私藏地。它像條熱鬧的「美食里弄」，走在其中連空氣裏都飄着紅燒肉的甜香和蔥油的鮮氣。

老上海熟悉的海金滋、蘭心餐廳、春餐廳和茂隆餐廳都開在這，其中有兩家還是米芝蓮指南「必比登推介」餐廳。招牌紅燒肉、蔥烤大排吸引本地人排隊。

除了老館子，進賢路的煙火氣還藏在細節裏：弄堂口的修鞋攤和老店隔着兩步路。

連街角新開的小眾咖啡館，都沒破壞這份自在——玻璃門推開是手衝咖啡香，洋氣和市井融得超級自然。

4. 膠州路

一頭煙火一頭繁華

膠州路南起愚園路北至長壽路，由上海公共租界工部局修築於1913年，是上海開埠以來租界內歷史最久遠且未曾更過名的馬路之一。

其中北段（愚園路-北京西路）曾是上海最大農副產品市場，現保留傳統菜市場與老字號，南段則聚集靜安寺商圈輻射的商業綜合體，非常反差。

這裏的住宅區曾經名人聚集：主演了中國第一部有聲電影《歌女紅牡丹》的演員胡蝶、著名電影演員宣景琳、同仁堂國藥號的後人、胡雪巖的後人等等等。

而現在20來分鐘就能走完的路上，擠滿了特立獨行的小店們：只賣雲南豆的咖啡館、白敬亭也愛打卡的藝術園區、來自香港的亞洲top1酒吧、藤原浩參與設計的餐廳...

5. 永康路

生活感很重的小路

在梧桐區的馬路裏，永康路不算最長，也沒有震撼的老洋房，卻憑着「一步一店、店店有温度」的小巧思，成了讓人想反覆晃悠的地方。

這裏的阿婆豆漿攤、老周修表鋪、BATHE澡堂咖啡，是讀懂永康路的關鍵。

從「酒吧街」轉型為「日咖夜酒」社區，保留石庫門肌理，適合體驗「樓上住人、樓下開店」的煙火氣。

上海city walk路線推薦▼▼▼

建築控一日遊：武康路（武康大樓-巴金故居）-湖南路（枕流公寓）-新華路（211弄洋房群）-思南路（思南公館）。

文藝青年打卡線：安福路·話劇中心-愚園路-番禺路（上生新所-蔦屋書店）。

人文歷史漫步：南昌路（《新青年》舊址）-皋蘭路-陝西北路（榮宗敬故居）-愚園路（愚谷邨）。

夜間風情體驗：衡山路-鉅鹿路（五原路酒吧街）-思南路（思南公館夜市）



不管第幾次去，梧桐區的節奏總能對沖上海其他區域的快節奏。

雖然這裏因為「網紅」多少有點變味，但我依然很喜歡上海這片區域，哪怕不做任何事，只是看陽光透過樹葉灑在紅牆上，也很舒服。

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