東京車站手信2026｜10大人氣伴手禮＋車站限定推介　附購買地址

撰文：張雨靜
出版：更新：

東京車站手信2026｜東京車站是東京的重要交通樞紐，是不少人到訪東京的必經之處。大家在車站裡，可以購買到不少香港鮮見的包裝食品，適合帶回香港作手信送贈親友。以下10大手信推介，味道佳，造型精緻，即睇東京車站10大必買手信的購買位置！

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（圖片來源︰photo AC）

東京車站手信【1】AUDREY士多啤梨花束餅乾

「AUDREY」是一個專門售賣士多啤梨甜品的商店，最知名的手信就是花束餅乾。把餅乾捲成甜筒狀，裏面擠滿香甜的忌廉，上面再伴有一顆士多啤梨乾，脆脆的餅乾搭配甜甜酸酸的味道，而且餅乾的外型看起來像極花束，非常適合用來送禮。

購買地點：東京駅 AUDREY東京店
購買地址：東京都千代田區丸之內1-9-1 JR東日本東京站構內地下 改札內

東京車站手信【2】boB半熟可麗露

「boB」是由一位來自銀座意式餐廳主廚開發的可麗露專門店。店舖每日早上都會新鮮出爐，口感外脆內軟，並帶有半熟的順滑口感的可麗露。而且每間店都有特別口味，外形看起來像一朵花，打開包裝盒時就好像收到一束花，是送禮極佳的選擇。

購買地點：boB GRANSTA東京店
購買地址：東京都千代田区丸の内1-9-1 東京駅 グランスタ

東京車站手信【3】BRULEE MERIZE焦糖燉蛋布甸撻

「BRULEE MERIZE」在2023年於東京站開業，開業第一星期已經創下出售20,000份的佳績，是近期炙手可熱的手信！BRULEE的人氣焦糖燉蛋布甸撻，有著燉蛋布甸的口感柔軟、順滑，散發著濃郁的蛋香，搭配甜甜的焦糖，還有香草和Rum酒的香氣，令人一試難忘！

購買地點：BRULEE MERIZE 東京ギフトパレット（東京GIFT PALETTE）店
購買地址：東京都千代田区丸の内1-9-1 JR東京駅(改札外) 八重洲北口「東京ギフトパレット」内

東京車站手信【4】COCORIS夾心餅乾

COCORIS榛子紅莓夾心餅乾的外層有濃郁香甜的西班牙朱古力，包覆著內層酸甜清新的紅莓醬，餅乾混合榛果粉製作而成，一枚小小的餅乾帶著多重口感及滋味，而且每片餅乾都有獨立包裝，最適合帶回公司做手信。同店的費南雪蛋糕禮盒都是大受歡迎的好物。

購買地點：東京駅COCORIS GRANSTA東京店
購買地址：東京都千代田区丸の内1-9-1JR東京駅1階改札内

東京車站手信【5】「Sugar Butter Tree」砂糖奶油樹

「Sugar Butter Tree」是當地知名的奶油夾心餅品牌。每塊夾心餅的外層由多種不同的麥所製成，充滿麥香；餅乾的夾心層則為砂糖奶油，甜度重，伴麥餅吃給人香脆的口感。除了原味，當地更於今個夏季推出開心果與焦糖味，適合追求新口味的朋友。

購買地點：東京駅 HANAGATAYA 東京店
購買地址：東京都千代田區丸の内１－９－１ＪＲ東京駅１Ｆ在来線改札内　新幹線南のりかえ口前

東京車站手信【6】「N.Y.C. SAND」焦糖杏仁餅

除了「Sugar Butter Tree」，「N.Y.C. SAND」的夾心餅也相當受歡迎。「N.Y.C. SAND」的夾心餅夾雜焦糖、杏仁與朱古力。朱古力的甘苦味與焦糖的甜味構成強烈的對比，刺激味蕾。把餅咬開後，焦糖更會呈流心狀態，令人有甜絲絲的感覺。

購買地點：N.Y.C.SAND大丸東京店
購買地址： 東京都千代田區丸の内1-9-1 大丸東京店1F

東京車站手信【7】「My Captain Cheese Tokyo」芝士朱古力漢堡

「My Captain Cheese Tokyo」芝士朱古力漢堡（圖片來源：CAPTAIN CHEESE TOKYO）

「My Captain Cheese Tokyo」別開生面，將甜點化成漢堡包的形態。每個甜味的「漢堡包」由朱古力、鹹芝士與餅乾構成。品嚐時，鹹、甜味道交雜，「芝」味無窮。

購買地點：My Captain Cheese Tokyo專門店
購買地址：東京都千代田區丸の内1-9-1JR東京駅 1F在来線改札内 南通路沿い

東京車站手信【8】香蕉芭娜娜

專門販售香蕉蛋糕的品牌——「香蕉芭娜娜」是東京知名的手信，每個蛋糕的造型如香蕉一樣，生動有趣，部份款式更繪上了動物的面孔，十分可愛。在東京車站的店舖更出售香蕉味KitKat朱古力、香蕉酥等美食。此外，東京車站的分店會賣其他分店沒有的商品，例如是有香蕉果醬作內餡的瑪德蓮蛋糕。

購買地點：東京ばな奈s；トーキョーバナナーズ
購買地址：東京都千代田區丸の内1－9－1JR東京駅一番街 八重洲地下中央改札口

東京車站手信【9】東京「Gianduja」朱古力批

東京「Gianduja」朱古力批是東京車站的限定手信之一，在別處買不到。是由1826年成立的食品公司Caffarel為紀念公司誕生150週年而製作的產品。「Gianduja」除朱古力外，批裡還揉合了榛果醬，香氣濃厚。

購買地點：GRANSTA東京·GRANSTA丸之內
購買地址：東京都千代田區丸之內1-9-1 JR東京站地下1樓

東京車站手信【10】「Giant Dream Pocky」東京限定版

「Giant Dream Pocky」東京限定版（圖片來源：japancandystore）

喜歡吃固力果百力滋的朋友，不要錯過「Giant Dream Pocky」！該百力滋套裝包含5種不同味道的百力滋，包括朱古力、士多啤梨果肉、宇治抹茶、夕張哈密瓜及信州巨峰，一次過滿足喜歡不同口味的朋友。而東京限定版，盒上更印上了東京都內知名大橋的圖片，相當具收藏價值！

購買地點：GRANSTA東京·GRANSTA丸之內
購買地址：東京都千代田區丸之內1-9-1 JR東京站地下1樓

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