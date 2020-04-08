【金澤兼六園】朝聖日本三名園之一！9處必拍園林景致、詳細交通

位於日本北陸金澤的兼六園，與水戶偕樂園、岡山後樂園並列為日本三大名園，米芝蓮旅遊指南更給予3星評價。這裡曾是加賀藩前田家的榮耀之地，更有加賀百萬石的美稱。 與平常寺廟、宮殿的座觀式庭園不同，兼六園屬於迴游式庭園，來者必須穿梭其中，才能一覽園中美景，體會其中奧義。究竟兼六園這個名字是怎麼來的呢？身為日本三大名園又有甚麼特別的呢？讓我們一起看下去。

金澤兼六園，與岡山後樂園、水戶偕樂園比肩，並稱「日本三大名園」：

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金澤兼六園在哪裡?

金澤位於日本本州北陸石川縣，自戰國時代以來，作為強大的加賀藩領地而被熟知，更有加賀百萬石的美名。鄰近於富山及岐阜高山，是進入白川鄉、高山市等中部地區，重要的交通樞紐。

兼六園位於金澤市繁華地帶的中心，周圍的金澤城公園、金澤21世紀美術館、東茶街屋及近江町市場，都是著名的金澤觀光景點。

金澤位於日本本州北陸石川縣，自戰國時代以來，作為強大的加賀藩領地而被熟知，更有加賀百萬石的美名，圖為金澤城（IG@ohayoko.03.18）

金澤兼六園交通

要到達兼六園必須先到達北陸的金澤市，目前從桃園機場有虎航可直接飛抵北陸的小松機場，再搭乘巴士或電車前往金澤市。

小松機場-金澤巴士（小松空港リムジンバス官網）

小松機場-金澤巴士時刻表：按此

以下介紹從東京、大阪京都及名古屋到達金澤的交通方式

1. 電車：

東京出發（搭配JR北陸拱型鐵路周遊券)：於東京車站搭乘新幹線光輝號（かがやき）車程2.5小時，白鷹號（はくたか）車程3小時，可直達金澤車站。

大阪、京都出發（搭配關西&北路地區鐵路周遊券或高山、北陸地區周遊券）：於大阪站或京都站搭乘JR特急雷鳥號（サンダーバード），大阪出發車程2小時40分，京都出發2小時10分，可直達金澤車站。

名古屋出發：名古屋車站搭乘JR特急白鷺號（しらさぎ），車程3小時可直達金澤車站。

（＊目前沒有JR pass可全部包含這條線路，使用高山、北陸地區周遊券只能包含敦賀至金澤路段，前面名古屋至敦賀需另外買票。）

2. 巴士：

東京出發：可於東京車站八重洲口鍛治橋駐車場、新宿巴士站搭乘，由於行車時間要8小時以上，班車幾乎都是夜間巴士，票價依日期預定約2000-7000日幣不等。

大阪、京都出發：大阪依巴士公司不同，於大阪站JR高速巴士中心、阪急三番街搭車，而京都則在京都車站搭車，車程約4-6小時，票價日期預定約2300-6000日幣不等。

名古屋出發：於名鐵巴士中心搭車，車程約4小時，票價4500日幣。

金澤車站至兼六園：在車站前的巴士站，可直接搭乘兼六園Shuttle Bus、城下町金澤周遊巴士右迴/左迴，都可以快速到達兼六園。

金澤車站至兼六園車資搭一次200日幣，可以500日幣購買北鐵巴士1日券（hokutetsu.co.jp）

車資：搭一次200日幣，可以購買北鐵巴士1日券500日幣。

兼六園Shuttle Bus時刻表：按此

城下町金澤周遊巴士右迴/左迴時刻表：按此

＊北鐵巴士一日券在車內不販售，需在巴士案內所購買，或是在金澤市內有貼紙的商家或飯店都會有販售。另外在景點或商家出示可以享有些許折扣。（北鐵巴士一日券折扣店家：按此）

金澤兼六園

營業時間：

全年無休，3月1日-10月15日 7：00-18：00，10月16日-2月底 8：00-17：00

票價：成人（18歲以上）310日幣 ，兒童（6-18歲）100日幣

兼六園佔地11.7公頃，為迴游式庭園，主要在庭中挖出大池塘，將挖出的土堆作成假山，並建立茶室、橋、亭台等。來訪者必須在庭園中來回走動，才能一覽整個庭園的全景，與寺廟或宮殿的座觀式庭園不同。

加賀藩初代藩主前田利家在1583年入城後，一直到明治時代廢藩，共經歷前田一族14代，繁榮的加賀藩更獲得加賀百萬石的美稱。

前田利家像（窩日本授權使用）

兼六園最早可追溯至5代的前田紀綱開始，1676年他在金澤城的傾斜地興建別墅，並在周圍修築庭園，此為兼六園的前身。當時稱此處為蓮池亭，深受歷代藩主及家臣們的喜愛，但在1759年的大火中燒毀，直到1774年由第11代藩主治脩重建，並增設了翠瀧、夕顏亭及內亭橋。

蓮池亭之上的平台當時被稱為千歲台，11代的治脩在此設立藩校，但12代的齊廣將藩校遷出，並在1822年興建了自己的隱居所竹澤御殿。此時白河藩主松平定信受邀來此，並賦予兼六園的名號。

白河藩主松平定信認為，此處與宋朝詩人李格非在洛陽名園記中描述的六勝：宏大、幽邃、人力、蒼古、水泉、眺望等完全吻合，因此稱其為兼六園。

兼六園的林道之美：

宏大、幽邃

「宏大」與「幽邃」意思相反，寬敞就會顯得明亮開放；而幽邃則帶有寂靜清幽與深邃。身處於兼六園時，會讓人覺得四周寬廣明亮，但同時又感到處在深山之中的幽靜。

人力、蒼古

「人力」與「蒼古」也存在著矛盾，有了人工雕琢，就會喪失自然之美。而兼六園明明是個人工庭園，卻仍然巨樹參天，青苔遍地，讓人能感受到其中自然古璞的意境。

水泉、眺望

「水泉」，指的是池溏或瀑布等水景。通常水流經之處，多是位於山間或谷底等低漥地，很難兼顧戲水與眺望遠景。但在兼六園中，不僅可以欣賞近在身邊的水景，同時還能遠眺卯辰山、白山及能登半島，使「水泉」與「眺望」共存。綜合以上就是兼六園最主要的特徵，是其他庭園所無法比擬的。

齊廣過世後，13代的齊泰拆毀這占地4000坪的御殿，將此地修築成為庭園。明治時代廢藩後，在1874年，這個原藩主的庭園開放給一般民眾參觀，並在1922年指定為國家名勝，1985年升格為國家特別名勝。

兼六園地圖（兼六園官方網站）

遊金澤兼六園不可錯過的九處園林景致：

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有人稱金澤是小京都，但金澤人會跟你說：我們是金澤，充滿的是武家文化氣氛，與京都的文官文化氣氛截然不同。由於北陸新幹線的開通，帶來許多海內外的遊客，使得近幾年到金澤旅遊成為一件很夯的事。下次來日本，不妨也排個一兩天造訪金澤，一睹加賀百萬石的魅力吧。

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