日本流行「天然冰刨冰」　製冰需時兩三週　入口鬆軟如雲不會頭痛

夏天是不是令你食欲不振、什麼都吃不下，但唯獨冰可以一次嗑掉一大盤沒問題？到了夏天，日本的餐廳也會開始推冰品、冷飲，近年則是流行吃「天然冰」做的刨冰。

天然冰和一般冰塊刨出來的有什麼不一樣？為什麼特別好吃呢？然後再讓小編推薦幾家東京與近郊的人氣天然冰刨冰店吧！



天然冰的製作

比起裝了很多料和水果，日本的刨冰店注重的是冰質和削冰的方式。所謂的「天然冰」不是直接拿湧泉或天然水去冰箱把它結冰就算了，而是像釀酒一樣，有專門的「藏元」負責製冰，要在山林裡的自然環境下，在專用池子中引進優良水質的湧泉水，讓它慢慢地結凍。

等到成冰必需花上至少要2週至20天的時間。有時候天候不佳，可能還會中途融化。而且為了怕有落葉或灰塵，每天都要仔細地清理打掃冰的表面。所以用天然冰刨出來的冰，價格會比一般冰還要貴一些。

天然冰為什麼好吃？

而為什麼天然冰會比平常的冰感覺還要鬆軟好吃呢？這可是有科學根據的！

一是天然冰所含的不純物質較低。通常我們的飲用水中會包含許多礦物質，如果直接拿去冰箱快速冷凍，這些雜質仍會留在冰裡。但天然冰則是在慢慢等待結冰的過程中，雜質就能自然地被排出。

這樣的差別使得天然冰不易融化，只要保存在負4度左右就好，但一般冰卻必需要被保存在至少零下10度的環境。所以天然冰可以細細削出鬆軟的口感，但一般冰就不行了。

吃冰會感覺到頭痛的原因也在此！因為一般冰的溫度太低，一下子體內外溫度差太多所以容易頭痛，天然冰就比較不會。

接下來推薦幾間人氣自然冰刨冰店，下次到日本不妨試試吧！（點圖放大閱讀）▼▼▼

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東京與近郊人氣天然冰店推薦

1. 志むら（shimura）

在和菓子老店志むら二樓併設的喫茶店，是夏天東京人必排的刨冰名店。

這裡的刨冰被稱為「斷崖」（絕壁），因為每一碗刨冰的形狀就好像懸崖切面，海裡裝的則是滿滿的餡料。招牌的「冰白玉」（紅豆湯圓）口味，在其它的冰店並不常見，白玉非常地軟Q，紅豆餡也很飽滿卻不膩。人氣的生草莓冰，則是滿滿的新鮮草莓，和果醬做的草莓冰完全不一樣。

冰店一年四季都有營業，也會隨著季節推出限定口味。例如夏天就有美麗的紫陽花、佐藤錦櫻桃冰。只是訂位方式非常地奇特，要在前一天6:00~19:00間用IG私訊方式預約，時間也不能指定幾點幾分，而是二小時左右的時間範圍內，店家會依照預約順序來排。

地址：東京都豊島区目白3-13-3

營業時間：（平日）10:00～19:00（假日）10:00～18:00/周日休息

預約方式：請參考IG中「ご予約について」限時動態

志むら（shimura）IG: https://www.instagram.com/ysms_yatto/



2. ひみつ堂 （秘密堂）

秘密堂是在知名食評網站食べログ中蟬連2017至2020年百名店的超級人氣冰店，排五個小時都還算是稀鬆平常。

秘密堂使用了日光的天然冰，以及使用當季現採的完熟水果，百分之百自家做的糖蜜，削冰的機器也是從舊時就傳下來，能夠削出綿密鬆軟的感覺。如此地講究，難怪能讓人甘心排隊。除了冰品之外，店裡的焗烤也很有名唷！

地址：東京都台東区谷中3-11-18

營業時間：10:00(六日9:00)～19:00/周一休息



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3. 松月冰室

很多天然冰都來自於栃木県的日光，那麼何不直接到日光吃冰呢？松月冰室就是我們前面提的製冰「藏元」所經營的冰店，所以他的冰一定是品質最好的。使用的食材除了當地有名的草莓，還有其它嚴選的水果，四季都有不同的冰品可以選擇。

地址：栃木県日光市今市379

營業時間：11:00～17:00



4. 阿左美冷蔵

在阿左美，能夠真正品嚐到冰本身的美味。不同於其它店家的冰，端上桌時已經淋好糖水、倒滿料，阿左美則是清冰上桌，客人再自己倒糖水。糖水也不是泛泛之輩，而是完全無添加物、由水果熬的糖漿。阿左美的冰已經是秩父旅遊必吃美食，據說夏天還得排上2至3小時呢！

（寶登山道店）地址：埼玉県秩父郡長瀞町大字長瀞781-4

營業時間：10:00～16:30（12月至3月休業）/周二休息



5. 三日月氷菓店

想知道雲吃起來是什麼口感嗎？據說三日月的冰就有讓你好像在吃雲的感覺，因為實在太鬆太綿密了。三日月的果實冰則是搭配了自家製的糖水（不過草莓冰卻是使用市售的糖水，還很老實地寫在菜單上），乍吃是清淡的口感，但越吃會覺得越剛好。如果喜歡濃厚感的話，也可以花100日圓追加煉奶。

夏季有推出限定的芒果、梅子口味，店裡的鬆餅是刨冰之外的人氣美食。

地址：千葉県柏市柏1-5-5 谷澤ビル2F

營業時間：11:00～18:00/周二、周三休息



如果你沒有試過天然冰，到日本一定要試試，包準會一試成主顧，再也回不去吃普通冰了。

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