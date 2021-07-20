親子Staycation酒店10間推介　兒童帳幕VR遊戲尋寶任務任君選擇

眨吓眼又到暑假了，可惜暫時還未能夠外出旅行……還未計劃好帶小朋友去哪處「放電」? KKday為你貼心準備10大親子Staycation酒店！包含主題房間、遊戲房、小朋友禮物或玩樂設施，必定能為你一家人留下美好回憶，大小朋友都滿載而歸！一起來看看！



點圖看看有邊10間酒店最適合一家大細staycation？▼▼▼

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1. 唯港薈 Hotel ICON

交通方便而出售食物有保證的唯港薈 Hotel ICON推出「繽紛家庭住宿優惠」，可以一家人（最多2大2小；11歲或以下小童）入住Club 65套房，套房內設置特色兒童帳幕，小朋友更可享一套小童尊屬用品，包括浴袍、拖鞋、洗漱用品、小童坐廁板和玩具，而且可以免費使用Timeless Lounge及室外池畔平台，酒店提供PlayStation 4電子遊戲機、PlayStation VR、桌球及足球機等玩樂，大人、小朋友都可以享受無憂的假期！

入住除了自助早餐外，更可享HKD1300餐飲優惠券，小編建議可以自行訂座The Market自助晚餐或到天外天中菜廳品嚐點心或晚餐！

地址：尖沙咀廣東道13號



2. 香港港麗酒店 Conrad Hong Kong

香港港麗酒店聯乘童裝品牌Momonittu帶來童趣繽紛主題套房！房間以鮮艷色彩和惹人喜愛的小動物為設計主調，把原來的行政山景套房化成孩子的童真國度。除了餐飲優惠，入住套房可獲贈Momonittu禮物組（砌圖、玩偶及手挽袋；價值港幣360元）及港幣400元Momonittu現金購物券，絕對可以讓樂而忘返的賓客把童趣快樂帶回家中。

地址：金鐘金鐘道88號



3. 香港尖沙咀港威酒店 Gateway Hotel

尖沙咀港威酒店推出全新15間PICCOLO反斗活動室玩盡緊張刺激的潮流玩意，包括極盡視聽娛樂的V-Owl Station VR虛擬實境遊戲、任天堂Switch電玩、跳舞墊、飛鏢等，玩得盡興時更可安坐OSIM按摩椅，頓時為你消除疲勞。2位成人連同小朋友入住，享免費客房升級，送房內迷你吧，星期日至星期四入住可保證延遲退房至下午3時！小朋友可以於酒店玩足兩日，名副其實是放電之選！

地址：尖沙咀廣東道13號



4. 香港金域假日酒店 Holiday Inn Golden Mile

香港金域假日酒店推出星級夢想家親子住宿計劃，入住一晚可免費升級至「夢幻粉紅獨角獸」主題或 「星空戰士」主題優尚豪華客房。兩位成人及最多兩位兒童（12歲或以下）顧客可免費使用行政會所（包括免費使用行政會所設施、早餐和晚間雞尾酒），計劃還包括港幣500元餐飲消費額，額外贈送精美主題蛋糕一個。必定可以讓您遠離鬧市中的煩囂，適合一家大小共享天倫。

地址：尖沙咀彌敦道50號



5. 港青 YMCA

港青所提供的客房和套房均設計時尚和美觀實用，入住可享用免費早餐、迷你吧飲料、迎賓果籃。而且特別設有「尋寶任務」供小朋友參與，只要集齊藏於房內的寶藏，退房時就可以領取額外禮物。當然還可以選擇加購香港樂高探索中心入場門票，和小朋友一起探索無限樂趣。

地址：尖沙咀梳士巴利道41號



📝同場加映：住酒店前必問checklist📝

Staycation好易中伏？會不會是你未了解住宿細節？如果入住之前問清楚酒店安排，會大大減少因錯誤期望造成的落差！👇👇👇帶貓到寵物友善酒店可能會被拒入住？按圖看9條必問問題👇👇👇

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還有更多方法可以保障自己！想知消委會的6個Staycation貼士請按➡️【Staycation前必問酒店9條問題免踩陷阱！附消委會6個精明訂房貼士】⬅️觀看全文

６. 香港愉景灣酒店 Auberge Discovery Bay Hong Kong

想感受歐陸度假風情，有如置身外國般，離開繁囂都市，享受一個恬靜寫意的假期？那麼選擇香港愉景灣酒店就不會錯了！香港愉景灣酒店指定Staycation套票包括自助晚餐及自助早餐，酒店內更設兒童天地，賓客可以與小童一同免費使用兒童設施。坐擁一望無際的海景，定必倍感身心舒泰。

地址：愉景灣海澄湖畔路88號



７. 九龍海逸君綽酒店 Harbour Grand Kowloon

想staycation又對美食有要求的你，不妨考慮九龍海逸君綽酒店推出的「五星維港美食之旅」套票，入住當晚可享用海雲天出品之鮑魚花膠八道饗宴晚餐，還包括The Promenade自助早餐、貴賓閣享用下午茶及無限量享用紅白酒。一定會讓你回味無窮！

地址：黃埔花園德豐街20號



８. 都會海逸酒店 Harbour Plaza Metropolis

性價比之選當然不得不提都會海逸酒店啦，設施先進，裝潢豪華且含蓄，深受住客青睞。現時入住高級客房或高級套房已經可享有餐飲優惠，高達港幣$750酒店餐廳餐飲消費額，更可獲贈紅酒一瓶。賓客可盡情免享用酒店設施，例如室外游泳池、健身室及桑拿。

地址：紅磡都會道7號



９. 馬哥孛羅香港酒店 Marco Polo Hongkong Hotel

馬哥孛羅香港酒店推出住宿Staycation優惠，保證升級豪華客房及30小時入住。入住海景客房更可眺望世界著名的維多利亞海港景色，指定房型更會獲贈美酒、迎賓果盤及生日送蛋糕。絕對適合一家大小，一起享用酒店的設施，享受假期。優惠開放至8月31日前入住，復活節假期、勞動節、佛誕假期、母親節均可預訂。

地址：尖沙咀廣東道3號



10. 馬灣太陽村莊 Novotel Century Hong Kong

想感受大自然靜謐之悠閒慢活生活？不妨選擇馬灣太陽村莊！獨棟舒適的客房散落於村莊中，每間房間均設有獨立浴室及個人儲物櫃。為不同的旅客提供一個舒適愜意的住宿空間，還可以向酒店租借單車，進行環島單車遊。於馬灣，你可登上大嶺頭，近距離俯瞰青馬大橋的壯觀景致，在芒草叢林打卡，又可探索別具特色的馬灣舊漁村，或到附近的紅樹林了解生態環境 ，更可以欣賞日落晚霞，十分適合一家大小去渡假。

地址：馬灣體育路14號



🛁同場加映2：浴缸防菌消毒必學🛁

到酒店Staycation時，如果擔心浴缸不夠潔淨，可以怎樣做？是否一定要自帶器具用品清潔一次？👇👇👇有個超級「懶人辦法」！按圖看建議👇👇👇

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想知最懶而又能防止酒店浴缸不潔的方法？全部7個貼士請按➡️【女子浸浴染惡菌須斷腳保命！酒店Staycation浴缸7個方法消毒防菌】⬅️觀看全文

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