日本澡堂文化｜9個錢湯禮儀學懂免失禮　毛巾絕不能接觸池水？

在早期日本還存在階級制度時，大眾澡堂便是一個無關階級，不論是平民還是武士皆能入浴的場所，同時也是話家常與交換訊息的場所。時至今日，大眾澡堂依然是冬天時人們驅寒的最佳選擇，



但你知道嗎？入澡堂前的基本禮儀可是大有學問喔！疫情鬆綁，大家飛去日本玩前，來預習（或者是惡補）一下去日本大眾澡堂時必須要知道的禮儀與潛規則吧！

大眾澡堂新手必學！有什麼應該做？有什麼不應做呢？👇👇👇

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1. 入門前需脫鞋

歐美國家或許沒有脫鞋進門的習慣，但在日本進入澡堂時為避免造成髒污，須脫下外出鞋換上澡堂準備的拖鞋才是正確的禮儀喔！

2. 番台結帳、售票機買入浴券

比較傳統的錢湯在入口處會有個番台，通常都會在顯眼的地方，要進來大眾澡堂的話必須先結帳。

通常比較傳統的大眾澡堂沐浴乳、洗髮精等都是要再額外花錢添購的，如果要來體驗大眾澡堂的話，建議自己帶好個人的沐浴用品。

另外很多人會好奇紋身的人能不能入場，其實是因錢湯而異的，因為禁止紋身的人入場泡湯原本是為了禁止黑道相關人士進入，但隨著時代改變，很多人會為了流行跟紀念，身上有著紋身，一般來說大眾澡堂不會禁止外國人身上的設計紋身，但也是有聽說被拒絕進入的例子，如果身上有大面積紋身又想體驗大眾澡堂的人，事前可能要先查詢一下澡堂的接受程度才避免撲空不愉快。

3. 置物櫃避免硬塞大型行李

來到日本體驗澡堂常常是觀光客排進行程的選項之一，但可千萬別大包小包進澡堂，可以先將行李放在車站的置物櫃，不要把行李也拖進去。建議只攜帶簡便衣物與盥洗用品及毛巾，將攜帶物精簡化也是很重要的喔！

4. 入澡堂前請脫光

是不是超級害羞！對於澡堂初體驗者的人來說，一開始知道必須脫個精光才能入澡堂想必內心糾結了吧！但成為澡堂愛好者後，就會發現其實也沒有什麼好害臊的，因為其實大家都一樣，所以不會到處亂看別人的裸體。但若是真的感到非常不自在，建議可以在更衣間圍好浴巾再入內，減少坦誠相見的尷尬感。

5. 洗淨身體後再入浴泡澡

進入澡堂可別太興奮直接跳進浴池裡喔！完全是大大NG的行為呢！一進入通常會有兩個區域，開放的個人衛浴空間與大眾浴湯，請記得先將身體充分洗淨後再進入浴場，另外使用完衛浴設備後也須將凳子和臉盆等用具歸位，才是有禮貌的行為喔！

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6. 不可洗衣服與貼身衣褲

大眾澡堂雖然奔放又自在，但可千萬別做出當成自己家浴室的舉動喔！換洗與貼身衣物切忌不可帶進浴場甚至在裡面做刷洗動作，這可是非常失禮的行為呢！

7. 不可將毛巾與浴巾放入浴湯中

這點對香港人來說滿重要，因為很多人都會犯。洗淨身體後，全身浸在溫暖熱水之中堪稱一大享受！但用來擦拭因熱氣代謝出汗水的毛巾在使用完畢後，可以放在頭上，但要避免毛巾接觸池水，不然會有不衛生的狀況喔！

8. 回更衣室前須先擦乾身體

獲得通體舒暢的一陣放鬆後，先將身體擦乾之後再進更衣間，保持室內乾爽的空間禮儀也不能少！

9. 泡澡後定番！來罐咖啡牛奶！

常看日本動畫一定對圍著浴巾大口喝牛奶的畫面不陌生吧！結束泡湯先別急著走，在大眾澡堂裡會販賣各類飲品，絕對必喝咖啡牛奶才能心滿意足的回家去！

提供給新手們關於公共澡堂的小小提醒，希望大家未來到日本旅遊觀光時，都能有個愉快的澡堂體驗與文化交流喔！

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