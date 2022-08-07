沙田好去處｜5大打卡好去處　體育館有日系feel　粉紅天橋超可愛

較早前小編為大家介紹屯門的打卡位和寵物好去處，今回就想介紹一下沙田打卡好去處，好好發掘沙田的美好！



作為新界區的一分子，沙田旺中帶靜，要風景有風景，要好西有好西，喜歡沙田的朋友就要留意這篇文章了！

沙田好去處有邊啲？看看你認識的地方有沒上榜！👇👇👇

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1. 文青純白建築 – 車公廟體育館

展現現代設計風格的車公廟體育館於2020年初落成，主要採用白，灰及木色作主要顏色，令人感覺這是一個與別不同的體育館。體育館位於車公廟站附近，可達度高，方便家庭和情侶前往打卡！空間使用玻璃的採光，空間感和光線都相當充足！因為體育館靠向山的緣故，大家還可以看到山景，真的以為自己身處的不是體育館，是藝術館～

打卡點詳情:

地址：沙田沙田頭路10號

交通：車公廟港鐵站B出口步行4分鐘；乘巴士到秦石巴士總站下車

開放時間：每日7:00至23:00（定期保養日除外）



2. 城門河

歷史悠久的城門河長達7公里，旁邊有不同的住宅樓宇，在日落時可以一睹它的美貌。電影《逆流大叔》都以城門河作場景，展現香港人堅毅不屈的獅子山精神，相當熱血～ 而且城門河每日都吸引不少人跑步，踩單車和欣賞美景，也不失為一個打卡的好地方呢！

打卡點詳情:

地址：城門河道

交通：由車公廟港鐵站步行約5分鐘；沙田港鐵站步行約7分鐘



3. 禾輋邨

禾輋邨是沙田區其中一個有名和歷史悠久的公共屋邨，而且採用舊有的井字型建築設計，有懷舊味道。喜歡香港特色建築的朋友可以到禾輋邨不同角落拍照喔！有關禾輋邨的歷史背景，以前有特色冬菇亭（大牌檔），不過近年已經進行清拆工程，變成有冷氣的新式冬菇亭。情懷還在不在，相信要問一下禾輋邨的居民了。而本地著名電影「點五步」都曾在此地拍攝外景！

打卡點詳情:

地址：沙田禾輋協欣街1－9號／德厚街2號／禾輋街7－9號／豐禾里6號／豐順街2、6、8號

交通：乘搭巴士280X或72或72M；港鐵東鐵綫沙田站下車



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4. 大圍粉紅天橋

這條位於大圍的粉紅天橋坐立在民居之中，附近不會有太多人走來走去，而且商店也不多。前往的人可以感受一下社區的寧靜。天橋是少女都喜愛的粉紅色～

打卡點詳情:

地址及交通：沙田大圍站D出口走100米



5. 沙田道風山

以石斜路和石樓梯為主的沙田道風山是新手級的行山路線，只需約30分鐘就可以完成！而且沿途會經過不同的香港二級建築，例如白色十字架、明陣、道風山基督教叢林。大家可以一邊打卡的同時，一邊呼吸新鮮空氣，享受大自然的美好。

沿道風山路上行，走過有輕微斜度的石樓梯，走到寫著「昇天屋」的指示牌後，即可登上山路。上山路後，繼續步行，見到分岔路按指示牌繼續向昇天屋方向走，步行約10分鐘，便會見到白色大十字架，進入位於道風山山頂位置的「道風山基督教叢林」。

道風山內也有多個打卡點，例如感恩亭、生命門、聖殿、圓覺草場和明陣等，各有特色。雖然有多個可供拍攝的地方，但大家都要注意聲量，始終都是一個靜修的地方。

而參觀完畢的人可沿路返回沙田市中心，都可選行百樂徑，經過曉翠山莊，從美田路樓梯到橋下城樓下山。沿鐵路方向會經過城門河，見到香港文化博物館，在繼續在沙田玩樂打卡享受假期。

打卡點詳情:

地址：沙田道風山

交通：由沙田站B出口出發／巴士49X、86K、88K、170等在沙田市中心站下車出發



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