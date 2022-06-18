「世界最危險酒店」爛蓉蓉如噩夢？1.2萬一晚極偏僻卻預約爆滿

疫情期間又想出門旅遊，把自己隔絕在哪個景點最安全？其實，有時候最危險的地方往往是最安全的地方，例如這家號稱「世界最危險」的酒店，主要特色就是，四周都是大海，一個人影兒都看不到。



這家酒店名叫「煎鍋塔（Frying Pan Tower）」，是一座廢棄的燈塔，住房只有一層，但高度距離海面有27米，差不多9層樓那麼高。所以雖然從遠處它看起來不大，但和人相比其實它是一個巨無霸。

酒店身處海中，距離陸地幾十公里，遠離人類世界。

（狂丸研究所提供）

想要從陸地去這家酒店，要麼坐船，要麼坐20分鐘的直升機，那叫一個遠，這設定聽着就耳熟，如同柯南裡的密室，災難求生片中的最常見的故事背景。

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這麼一看，「隔離」感確實拉滿了。那麼問題來了，除了偏僻，這座酒店的危險在哪？

身處大海中，最大的威脅肯定是自然氣候，它的位置會讓它經常直面惡劣的天氣，頻繁地經歷大風大浪。所以如果天氣不好，風大浪急，海里還有鯊魚，如果掉下去，感覺會游泳也救不了自己。

有很多探店達人來到這裏探險體驗，運氣不好遇到大風，關門都費勁。

（JStu@youtube）

而且偏僻本身就挺可怕的了。想回到陸地只能靠船和直升機，同時交通工具又沒法在惡劣天氣出動。

除了這些自然原因外，還有一些危險因素來自燈塔本身，畢竟廢棄燈塔中的廢棄兩個字，可不是亂説的。這座燈塔在20世紀60年代被改造成現在的結構，算算時間年齡最少也有五六十年了，主要是它在2004年就停止運營了，也就沒有了維護。又過了6年，也就是在2010年被它現在的所有者購買了下來，重新維修後才改成了酒店。

於是，這家酒店的特色觀光點之一，就是參觀這座燈塔到底有多陳舊。走出房間，腳下是幾十米的高空，踩着感覺快要碎裂的地板，看着很刺激。

同時建築確實沒法給遊客多少安全感，畢竟一摳就掉渣：

（Jiggin' With Jordan@youtube）

酒店的「紀念品」隨手可得，全是古董：

（Jiggin' With Jordan@youtube）

這個欄杆像是新加的，然而扶着它依然能夠感覺它在晃悠。

（Jiggin' With Jordan@youtube）

雖然經過翻修，鋪設過新的護欄鐵板，但一些通道還是斷開的。

當然，如果你沒有對海洋的恐懼，也不恐高，那這座酒店還是很有特色的。基礎設施雖然簡單，但也能保證正常生活。客廳有一些簡單的娛樂設施，上廁所和洗澡也不是問題，有專用的房間，據説儲水罐裏的水，都來自平時的暴風雨。

飲食方面除了酒店自備的飯菜，還可以考慮自己釣魚，有身兼多職的廚師幫忙料理。剩菜剩飯直接餵魚，「回饋」海洋了屬於是。

重點是，這裏還能上網，在一個無人打擾的環境裏悠閒看電視，感覺也不錯。

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加班？加班是不可能的，電腦忘帶了，也沒法游回公司。

娛樂活動也有不少，像是這幾個老哥就在房頂玩起來橄欖球，也是不怕球掉到海裏。有時候海風能把高爾夫球吹回來。

不過最刺激的還是這個「燈塔鞦韆」。説實話，這就像是人類cos魚餌，自己坐在一個簡單的木板上，用一套簡單的安全繩固定住自己，然後從幾十米的高空逐漸把人放置於海面上：

（JStu@youtube）

風平浪靜的時候倒是還好，但微風一起，海面看起來就嚇人了。別説盪鞦韆，光是吹海風就挺讓人害怕的。本來以為距離海面還有點距離，結果還是被海浪打濕了屁股：

（JStu@youtube）

下面這個小哥還看水裏看到了大魚，嚇得嗷嗷直叫。

（Jeremy Hutchins@youtube）

到了夜晚，這家酒店還能提供煙花服務。

（狂丸研究所提供）

原本海面一片黑色，但煙花照亮了四周，有點浪漫氣息。

（狂丸研究所提供）

膽子更大的小夥還在選擇在晚上挑戰「鞦韆」，好消息是不用害怕，四周都是黑的，什麼也看不見。壞消息是如果掉到海裏了，估計也看不見什麼。

據介紹，整修這座廢棄的燈塔花了兩年的時間，包括修復供水供電，把燈塔裝修成酒店等等。現在的酒店有備用的發電機，不過90%的時間是靠太陽能發電的。另外直到目前酒店的主人也在招募志願者持續維護與翻新，試圖讓這座燈塔能再存活更久。

對不少人來説，這樣的環境如同噩夢。

（狂丸研究所提供）

但也有人就是喜歡這種與世隔絕的感覺，用網友的話説，就算是喪屍爆發了也有安全感，哪怕海風大了一些。

（狂丸研究所提供）

當然，它的價格也不便宜，住一個週末的價格是1550美元，也就是超過1萬元。

嗯，我還是老實地在家蹲着吧。

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