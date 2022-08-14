酒店應提供手機充電線？祖母級旅客揚言「不借就出Po」網友怒轟

暑假期間，不少家庭計劃旅行，不過一名帶著孫女出遊的阿嬤卻在Facebook臉書發文抱怨，自己入住三星級酒店，業者卻沒有提供充電器，最後在告知櫃檯人員，要到臉書社團爆料後，才順利解決，並直言「第一次遇到不肯幫忙充電的旅館櫃檯，老年人好打發嗎？」，貼文曝光後，引來網友一面倒砲轟。



住飯店借充電線被拒絕！阿嬤揚言「不借就到臉書發文」

一位阿嬤在臉書社團「好想住飯店。好康.踩雷不藏私」發文表示，自己帶著孫女到台灣礁溪的三星級旅館住一晚，因為是臨時起意，所以沒有帶到手機充電器，於是向櫃檯商量是否可以借用充電器，「櫃檯兩位工作人員一口回絕，說他們沒有可以借用的物品」，於是這名阿嬤又接著詢問，是否可以借用櫃檯人員私人的充電線使用，但櫃檯人員以手機品牌不同婉拒，「一個3星級飯店居然沒有提供給客人這種服務，也讓我太吃驚了」。

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這名阿嬤指出，自己帶著不到5歲的孩子，若跟家人失聯會令人擔心，所以立刻帶著孫女前往手機行詢問是否可以借充電線，但手機行也同樣回覆不提供，於是她又帶著孫女到便利店詢問租借行動電源，但不巧的是行動電源剛好全數借出，最後只好購買充電線後，回到旅館借充電頭，「我知道他們可能又有些理由不借用變電頭，於是我直接了當說我已經買了充電線」，並以自己有加入臉書社團，要發文爆料做威脅，「他終於從抽屜拿出變電頭給我了，可能他們倆看我滿頭白髮，應該無法告訴別人我的遭遇吧！第一次遇到不肯幫忙充電的旅館櫃檯，老年人好打發嗎？」

貼文曝光後，立即引發網友熱議，而網友的回覆幾乎一面倒，不認同她的作法，「可以理解老人家需要幫忙的心情，但飯店確實沒有義務需要提供這項服務的」、「要反省一下，沒有應該的，借到了要感恩，沒借到也是正常的」、「自己的物品自己準備是正常的吧！跟櫃檯說參加分享文擺明也是情緒勒索」、「櫃檯借妳了（不懂得感恩），還上來抱怨客訴，還要造成這店家無法營業，真是惡劣行為態度」、「我住過一個晚上6千元（台幣）的飯店，也借不到蘋果線啊！這本來就是私人物品跟內褲一樣，要自己帶！不管幾歲好嗎？」

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不過，也有網友表示，「人都會老，也會有急需的時候，她也是商家講才知道便利店有賣。我住過礁溪的輕旅，也是遇到這個情況，很感恩櫃檯小姐借我充電頭，一個服務讓旅客覺得貼心，也大大增加再訪的意願。」

【本文經《風傳媒》授權轉載，原文：住飯店借充電線被拒絕！阿嬤揚言「不借就PO臉書」，2千名網友怒轟：根本倚老賣老】