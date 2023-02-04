泰國自由行｜旅客入境需付300泰銖旅遊稅　計劃6月開始徵收

泰國旅遊與體育部長皮帕(Phiphat Ratchakitprakarn)早前表示，計劃自6月1日起向每名入境旅客徵收300泰銖旅遊費。費用將用於旅遊景點的發展與維護，以及提供外國旅客意外事故協助，最終定案日期仍待內閣批准。



持工作證、邊境通行證者免收旅遊費

根據泰媒報導，皮帕表示，旅遊費雖然預計6月開徵，但不會向持有工作證、邊境通行證的外國人士收費。持有邊境通行證人士多是與緬甸、寮國等鄰國有跨境貿易者。

泰國早在去年1月就提出要徵收旅遊費，但因為疫情重創觀光，當局為刺激旅遊業復甦才一延再延。皮帕未詳細說明未來將如何徵收旅遊費，目前看來很有可能與機票預訂系統結合，在旅客下訂時直接收取。

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替入境旅客保險 政府盼減少相關赤字

根據政府先前規畫，徵收到的旅遊費部分會用在景點維護、基礎設施及永續發展；部分則會納入外國旅客的保險基金，未來若有外國旅客發生意外、罹患疾病或身故，就會動用到這筆基金。

過去許多未保險外國旅客在泰國接受醫療，離開後卻一毛錢也沒付，導致泰國政府在2017至2019年期間賠償了約7億泰銖給公共衛生部。

向外國旅客收取旅遊費或旅遊稅，其他國家早有先例。例如日本會在旅客離開時收取1000日圓(約7.5美元)的「出境稅(Sayonara Tax)」、紐西蘭也向遊客收取每人35紐幣(約22美元)的旅遊稅。另外瑞士、法國、德國、峇里島等地都以不同形式向旅客收取旅遊稅。

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【本文獲「VISION THAI 看見泰國」授權轉載。】