【東北櫻花．上】青森弘前、岩手北上盛岡賞櫻名所　四月都未遲！

日本每年春天最令人期待的，肯定是櫻花季！本文集結東北賞櫻聖地：青森、秋田、岩手，加上歷年花期預測。由於東北地理位置的關係，櫻花期多落在4月～5月的時候。錯過3月賞櫻季也別擔心！你還可以到東北邊玩邊賞櫻！

喜歡櫻花滿開，令人感到療癒至極、心曠神怡的粉紅愛心大爆發的時刻嗎？（Instagram@atelier.yuki）

說到日本的櫻花，千萬別以為錯過三月櫻花期，這一年就跟櫻花絕緣了！當你的這扇窗被關起來了，一定還有另一扇窗會打開（勵志）！來，先把墨鏡戴起來，因為另一扇窗打開後，你可能會有點不適應那充滿希望的光線。那道光，就叫做「日本東北到五月初還有賞櫻名所可以去」（閃亮）！

四、五月的賞櫻首選，當推東北。只要安排行程時，將住宿、交通規劃好，善用JR東日本鐵路周遊券、搭乘新幹線暢遊東北許多賞櫻名所不會是問題。推薦給您的賞花景點後，還特別附上當地美食推薦連結。喜歡櫻花滿開，令人感到療癒至極、心曠神怡的粉紅愛心大爆發的時刻嗎？快確定好機票日期、去東北賞櫻吧！

一、老爺夫人～東北賞櫻名所都幫您一個一個標記好了！

二、到青森一邊吃蘋果一邊看櫻花

青森｜弘前公園

提到東北賞櫻，幾乎大家都會反射性的說出「弘前公園」。做為賞櫻名所百選的弘前公園，佔地面積超過49萬平方公尺，共有52種種類、2600株櫻花樹，其中還有四百株以上樹齡超過百年的染井吉野櫻。入夜後在日本百大名城之一的「弘前城天守閣」前欣賞夜櫻，是許多賞櫻客最喜歡的行程。

如果突然心血來潮想要在櫻花樹下像日本上班族一樣把領帶套在頭上、喝得開心到胡言亂語，但卻什麼都沒有帶的話，「弘前櫻花祭」還特別推出「手ぶらで観桜会」（兩手空空賞櫻會），意思就是：人跟錢到就好，賞櫻該有的便當、飲料和地墊，全部都幫你傳便便，還不用事後清掃！到時候還會有穿著忍者服裝的員工指引你方向，別想太多，你並沒有穿超時空。

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地址：青森県弘前市下白銀町1-1 歷年開花預測：4月下旬 ～ 5月上旬 門票：大人(高校生以上)310日元、(小・中學生)100日元。 交通方式：JR「弘前」車站搭弘南巴士約15分、「市役所前公園入口」下車徒歩1分

鶴田町｜鶴之舞橋

以超過300公尺、日本第一長的木造橋「鶴之舞橋」為主角的「鶴之舞橋櫻花祭」，約於每年四月下旬開始，賞櫻時節常常有許多外來觀光客造訪。「鶴之舞橋」就在「富士見湖公園」內，橫跨「津輕富士見湖」，公園內種植約2000株以上的櫻花樹，不管什麼季節造訪，隨著時間推移變化，各有不同的美。漫步於「鶴之舞橋」之上，可遠眺「岩本山」，與附近的「丹頂鶴自然公園」同為青森縣鶴田町的著名觀光地。鶴田町是個非常可愛的小鎮，除了「津輕富士見湖櫻花祭」之外，還有馬拉松大賽、釣魚大賽、卡拉OK大賽⋯⋯等等有趣的活動。

+ 9 + 8 + 7

地址： 青森県北津軽郡鶴田町廻堰大沢81-150（富士見湖パーク） 歷年開花預測：約四月下旬～五月上旬 門票：免費 交通方式：ＪＲ五能線「陸奥鶴田」車站開車約15分鐘

三、到秋田一邊看美女一邊賞美櫻

秋田｜檜木內川堤

想到「檜木內川堤」賞櫻的朋友們，可以從角館車站做為起點，首先別忘了到仙北市觀光情報中心「角館駅前蔵」拿張地圖。往「檜木內川堤」的路上會經過「武家屋敷通り」，沿路上兩排約400株的枝垂櫻，當中有162株枝垂櫻被被指定為國家天然紀念物。而被稱做「陸奧小京都」的角館，在櫻花盛開的時期，總是有許多來自各地的觀光客造訪。

美好的時節加上美景，忍不住會幻想是不是會在下一個轉角遇到愛，但在那之前，有可能被拉人力車的小哥撞上也說不定，千萬要小心（人力車小哥其實也很吸引人）。到了「檜木內川堤」，綿延兩公里的染井吉野櫻彷若一條櫻花隧道，在櫻花落下時期，彷若踩在櫻花紅毯上一樣，超級浪漫。都講完了，好像不用到觀光情報中心拿地圖了。

+ 7 + 6 + 5

地址：秋田県仙北市角館町 歷年開花預測：4月下旬 ～ 5月上旬 門票：免費 交通方式：JR「角館」車站徒歩20分

秋田｜千秋公園

17世紀時，「千秋公園」原為久保田藩主所建的「久保田城」，19世紀時因為一場大火而燒毀怠盡，後來才整頓成公園。「千秋公園」被選入「日本都市公園百選」、「日本歷史公園百選」，同時也被選入「賞櫻名所百選」，是秋田縣內首屈一指的賞櫻景點。

園內擁有枝垂櫻、八重櫻、大村櫻等等許多種類，包含樹齡約110年以上的染井吉野櫻在內，共約800株的櫻花樹在櫻花季時，等候您的到來。另外，「千秋公園」同時也開放夜間賞櫻，想要體驗櫻花白天夜晚不同姿態的朋友，「千秋公園」是一個不錯的選擇。

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地址：秋田県秋田市千秋公園 歷年開花預測：4月中旬 ～ 4月下旬 門票：免費 交通方式：JR「秋田」車站徒步10分鐘

四、到岩手一邊假文青的讀宮澤賢治一邊賞櫻

岩手｜北上展勝地

「展勝地」的名字由來據說是：從「陣ヶ丘」的山丘上看下去的景色非常美，是展望、視野極好的名勝、勝地，因此稱為「展勝地」。此地也被選入「賞櫻名所百選」、「陸奧三大櫻花名所」，從珊瑚橋開始，河川沿岸約有150種種類的櫻花樹約一萬株。

在櫻花祭期間，北上川的上空會飄著許多色彩鮮艷的鯉魚旗、河上也運行著賞櫻的遊覽船、還可以全家一起乘著觀光馬車在櫻花隧道中，感受漫天飛舞的浪漫櫻吹雪、最特別的是能欣賞到日本重要民族無形文化財－「鬼劍舞」的表演，而到了夜晚，在特別設計的照明之下，可以欣賞不同於白天、具有神秘感的夜櫻。賞櫻層次之豐富，不愧是陸奧三大櫻花名所。

+ 6 + 5 + 4

地址： 岩手県北上市立花１２地割 立花１０地割 歷年開花預測：4月中旬 ～ 4月下旬 門票：免費 交通方式：JR「北上」車站徒歩約20分鐘

盛岡｜盛岡城跡公園

說到盛岡的賞櫻名所，當地人一定都會告訴你是「盛岡城跡公園」！盛岡城跡公園入選了「日本百大名城」、「日本歷史公園百選」之一，園內還有人氣文學家、當地出身的「宮澤賢治」的詩碑。每年盛岡城跡公園與「高松公園」定期舉辦的「盛岡賞櫻祭」，約在四月下旬到五月的「黃金週」之間熱鬧展開，夜櫻也是許多人造訪這裡的主要原因之一。據說東北的地堡，多半是以泥土來建城，不過名列東北三大名城的「盛岡城」卻是當中少見的、以白色花岡岩堆疊而成的石垣來建城。這裡除了春天的櫻花之外，秋天的楓葉也是一絕，四季各有不同的祭典與景色，喜歡的話，不如親身來體驗一下？

+ 9 + 8 + 7

地址：岩手県盛岡市内丸1-37 歷年開花預測：4月下旬 ～ 5月上旬 門票：免費 交通方式：JR「盛岡」車站徒步20分鐘

【本文獲「Compathy Magazine」授權轉載，繼續閱讀原文：【東北櫻花】2019想去東北賞櫻的朋友 賞櫻攻略不藏私推薦給你！