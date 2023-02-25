櫻花海滿山綻放中！深圳鹽田小三洲「粉色夢幻花海」本地人紛朝聖

深圳春天最迷人的主題色是什麼？我投粉紅色一票。梅花剛謝，櫻花就開了！

今年，深圳最大的一片櫻花花海就在小三洲水庫，相當於幾十個仙湖植物園的櫻花規模。



白色的公路搭配粉色的櫻花、絕美的綠道搭配上湖綠色的水庫，實在是愜意極了。

春日浪漫，站在粉色花海裏隨便一拍都是大片。👇👇👇

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小三洲限定花海 漫山櫻花齊綻放

小三洲櫻花林位於深圳市鹽田區小三洲盆地，靠近深圳第三高峯梅沙尖，而天然的地理優勢使小三洲成為了櫻花的聚集地，山體環繞，綠水縈迴，讓人心曠神怡。

現在櫻花迎來盛花期，遠望去白茫茫一片，仿若雲霞。走，跟着我們好好逛逛深圳這片「賞櫻勝地」。

到了「粉色花海」，滿山櫻花的粉搭配上遠處梅沙尖的綠，「唰」地一下把我們的眼睛都照亮了。順着「櫻緣坡」往前走，一簇簇櫻花爭先恐後地迎向我們，盡情的釋放着自己的生命力。

我們走在林蔭道上，看着身旁的櫻花一團團地向上生長，有些花朵還會延伸到行人面前，擠擠挨挨的，好像一羣調皮的小孩子，正好奇地探出腦袋觀察着我們這些不速之客。

春風送來了櫻花淡淡的清香，還帶着陽光的融融暖意，簡直美妙極了。

一路上我們還邂逅了別樣的櫻花。要知道，大部分櫻花沒盛開時，是嫩粉色，盛開時是粉色的，而深玫紅色就意味着凋零，顏色也是這樣豐富多彩。

中國紅、廣州櫻、寒緋櫻、小喬、富貴櫻等不同品種的櫻花都在這裏為春日繪上粉色浪漫。雖然花苞看起來觸感不錯，很想摸摸看，但得好好呵護它們，才會有更多遊客能看到這樣絢爛的它們。

亭台樓閣 邂逅粉色花境 百種角度拍大片

往上走會遇見「櫻漾薈台」「醉櫻亭」，古香古色的亭台樓閣和富有生命力的花海碰撞，讓這裏成為最佳拍照聚集地。亭子旁的櫻花開得正勁，有風吹過，便會上演花瓣雨，像是古風劇集裏的花瓣特效，美到驚歎。

我們發現了幾個拍攝的好角度，攝影新手都能拍出佳作。👇👇👇

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漫步環湖綠道 俯瞰山林裏的櫻花林

「粉色花海」可不止一處，我們沿着水庫繼續往前走，前去第二個賞花點「櫻樂花谷」。一路上蜿蜒曲折的公路和櫻花疏落有致，風景宜人，相映成趣。

不一會我們就到達了「櫻樂花谷」，視線放遠，如雲霧般的粉色，藏匿在山海之中，看起來十分壯觀。

眼前風景絕美，腳下是爬滿山頭的櫻花，向遠方眺望能看到整個水庫——陽光下，它像一面白色的大鏡子。

耳邊是風聲和小鳥的嬉戲聲，成片的櫻花像一條精緻華美的毛毯，輕飄飄的點綴在山野之間。感覺在這裏，能無限地親近大自然，盡情擁抱春天的迷人和喜悦。

移步換景樂趣多 探險多重景色

小三洲塘水庫環湖綠道沿湖而建，串聯起了周邊多個景點節點，像是森林裏的一條珍珠項鍊，以獨特的城市觀景體驗。

行走在綠道上，一幅詩意十足的「鹽田春景圖」映入眼簾。湖水碧波盪漾、蜂蝶輕飛曼舞，櫻花隨風搖曳……

置身此間，不僅可以邂逅櫻花林，沿着樹蔭向前走，下山則可達東部華僑城茶溪谷景區，儼然又是一片移步換景的出遊新天地。

一路向前，從小三洲到梅沙尖是最快登頂，也是體驗感最好的一條登山路線。

小三洲櫻花林

門票：免費

交通指南：

①自駕or的士：導航至孫中山庚子首義雕塑園，沿主路開至3號崗亭（如果前面車輛較多，建議停至路邊後步行），停車步行約3km至櫻花林

②公共交通：地鐵8號線（鹽田路站E口出）轉乘公交358、B927（永安北山路口站）

乘坐公交到東部華僑城大俠谷站，然後在大俠谷停車場那裡轉乘旅遊5號線(東部華僑城原909巴士)上山，在孫中山庚子首義雕塑園下車，沿盤山公路步行，步行2公里到達3號崗亭。

PS：從3號崗亭進去後步行約15分鐘至「深圳抽水蓄能電站」標誌，往左走20米即可到達小三洲的第一片櫻花林。第二片櫻花林位於水庫的南面大壩下，路線稍遠。



打卡Tips：

①2月至3月，單株櫻花花期約4~10天，有謝有開，現在正值盛放期，建議週末就出發

②兒童單車和滑板不能帶進去，只能放門口

③節假日建議上午去，下午車輛都在馬路兩邊停滿

④帶齊乾糧和水，周圍沒有便利店，山上有洗手間



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