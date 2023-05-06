京都嵐山小火車攻略：路線、購票、交通方式、站內設施一文看清

來到京都嵐山絕對要去的行程就是搭乘「嵯峨野遊覽小火車」觀賞沿途溪谷美麗風景。乘坐緩慢優雅的小火車，感受著風、看著京都的美麗自然風景，渡過一個美好又奢侈的時光。LIVE JAPAN這次就把所有嵯峨野遊覽小火車的乘坐方式及須知事項整理好。從預約方式、搭車地點到買票的方法、時間等，一項一項介紹給各位！



嵐山嵯峨野觀光小火車（嵐山小火車）的小簡介

原本像這類的小火車都是用來運送物資的小型貨物列車。許多來到現代則是作為觀光小火車來運行，嵐山的嵯峨野小火車也就是其中之一。

「嵯峨野觀光小火車」（香港人喜歡稱它為嵐山小火車，以下皆以此簡稱）最大特徵就是沿著保津川的線路，靠近懸崖峭壁邊行駛，可以近距離欣賞四季不同的溪谷之美。

按圖看看嵐山小火車的列車、路線、班次等資訊，不同季節都各有特色啊👇👇👇

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另外古典的配色也是嵐山小火車的特徵之一，裝飾藝術風格的五節車廂加上木製椅子和燈飾，好像穿越時空般的感覺。而第五節車廂是沒有車窗的開放型車廂「富貴號」，可以直接感受到陽光、風和氣候的變化，在旅客中大受歡迎。

嵐山小火車的路線「小火車嵯峨站」到「小火車龜岡站」單趟約7.3公里、25分鐘。途中有「小火車嵐山站」和「小火車保津站」，在此乘車或下車都沒問題（價錢相同）。特別是「小火車保津站」周邊更被指定爲京都府立保津峽自然公園，風光明媚的景色值得一遊。

嵐山小火車的乘車地點在哪裡？交通方式＆所在地

嵐山小火車的起終點站「小火車嵯峨野」，就位在JR「嵯峨嵐山站」的隔壁，非常好找並且在此上下車的旅客也是最多。從JR「京都站」前往最爲方便。

【前往「嵯峨嵐山站」的主要交通方法】

■由JR「京都站」前往：搭乘JR嵯峨野線於JR「嵯峨嵐山站」下車，從南出口出去馬上就可以看到。（大約17分鐘；單趟240日圓）

■由京都四条或烏丸前往：搭乘京都市營地下鐵從「四条站」前往「京都站」。轉搭JR嵯峨野線於JR「嵯峨嵐山站」下車，從南出口出去馬上就可以看到。（大約20分鐘；單趟470日圓）

■由JR「大阪站」前往：搭乘JR東海道線・新快速前往JR「京都站」。轉搭JR嵯峨野線於JR「嵯峨嵐山站」下車，從南出口出去馬上就可以看到。（大約46分鐘；單趟990日圓）



嵐山小火車乘車券的購買＆預約方法

嵐山小火車乘車券爲全指定席，且不能中途下車。而票分為當日票和事先購票兩種。

事先購票可以在京都站、龜岡站、二条站、嵯峨嵐山站、稻荷站、新大阪站、大阪站、鶴橋站、京橋站、新今宮站、JR難波站、天王寺站、奈良站、關西機場站、三之宮站的「綠色窗口」、「綠色自動販賣機plus」購買，另外在日本全國的旅行公司也可以買到。乘車票在一個月前的早上10點開始販賣。

當日票可以在小火車站的服務窗口購買。

其他在JR西日本官方網頁的預約系統「e5489」上也可購買到票卷，但是只有對應日文服務，並且事先還要登錄J-WEST的網路會員，只限於居住在日本國內的旅客。

當天購票只限用現金、ICOCA或SUICA等IC卡購買。

■可以使用的IC卡：

ICOCA、Suica、toica、PARUMO等

■不可使用的IC卡：

PiTaPa、各種信用卡、Japan rail pass、青春18



嵐山小火車的列車時間＆費用

列車於9點～16點運行，大約每一小時一班，有時候17點、18點會臨時增班運行（增加班次請確認官方網站）單趟費用為大人880日圓、小朋友440日圓。

嵐山小火車的「小火車嵯峨站」內有些什麼呢？

除了購票之外，可以充分利用等車的時間在站內，可以用餐和購買手信。京都的氣候夏天又熱又悶，冬天又非常的寒冷，因此可以來到這裡稍作休息。

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小火車嵯峨站的裡面還有販賣抹茶甜點、京都的手信、小火車相關原創物品等賣店。想買點簡單的伴手禮這裡也是個不錯的選擇。

賣店的旁邊有個叫做「SL ROMAN CAFE」的咖啡廳。可以邊看著蒸汽火車邊喝著咖啡、紅茶等各種軟性飲料跟酒精飲料。其他還有些簡餐甜點像咖喱飯、三文治、雪糕新地等，若是肚子有點餓了還可來此休息充電一下。

賣店再往裡面一點，有個展示西日本最大的鐵路立體透視模型「立體模型京都JAPAN（ジオラマ京都JAPAN）」。不光是只有模型，還有手信店、拉麵及其他輕食的店家，在這裡也可以好好的休息一下。

小火車嵯峨站內還有準備英文、中文觸碰螢幕的觀光嚮導，外幣兌換機等。讓外國旅客可以安心的到此遊玩。

從嵐山小火車上所看的沿途風光＆四季景色

沿著保津川沿途25分鐘的旅程，近距離的感受美麗大自然彷彿伸手就能接觸到，不禁讓人心情愉悅了起來。若是剛好看到正在保津川上的游船，可以朝著他們揮揮手打招呼，想必對方也會揮手回應的。

路途中，共會經過8個隧道。穿過黑暗的隧道，眼前是廣闊美麗的自然風景，令人耳目一新。

可以近距離感受到大自然因季節而呈現不同表情的嵐山，這就是嵐山小火車最大的魅力之一，有機會一定要在各個季節都來旅遊一回，實際感受不同的風情。

每年大約3月底～4月下旬是櫻花季節，而紅葉則是11月中旬～12月上旬。最近因為暖冬的關係，很少有機會積很厚的雪，若是來到京都旅遊時遇到下雪，推薦來搭乘小火車親眼看一下冬天美麗的雪景。

現因為新型冠狀病毒的關係，乘車時需要帶口罩、並且禁止飲食（除了預防中暑的水分補給之外）、也儘量不許大聲談話。另外隨時保持空氣流通，工作人員也隨時帶著口罩。站內及出入口設置消毒液等，防止感染。

搭乘嵐山小火車悠閒地欣賞沿途自然美景吧！

從前原來是作為日本皇室的別墅地而受到矚目的嵐山。豐富的自然景觀直到今天仍保存的非常完整景色依舊，搭乘嵐山小火車就能悠遊在這美麗的大自然之中，欣賞沿途的自然美景。來到嵐山觀光時，記得來搭乘復古又有特色可以接觸大自然的嵐山小火車。

嵯峨野觀光小火車（嵐山小火車）｜嵯峨野トロッコ列車

地址：京都府京都市右京区嵯峨天竜寺車道町(トロッコ嵯峨駅)

電話號碼：075-861-7444(8:40〜16:40)※自動答錄

營業時間：8:35〜最後一班

費用（無論區間價錢相同）：大人880日圓（12歲以上） 小孩440日圓 (6歲以上未滿12歳)

※未滿6歲但需要座位仍需付費



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