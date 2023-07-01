JR PASS全國版購買使用懶人包　香港入手較便宜　10月加價貴七成

日本全國占地遼闊，有各式各樣的交通票券，其中JR日本鐵路通票（Japan Rail Pass），俗稱「全國版JR PASS」，分成了7日、14日、21日三個版本，根據購買地和車廂不同也有不同價格，一起來看看吧！



按圖看看JR PASS全國版的購買和預約重點👇👇👇

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JR Pass日本鐵路通票購買資格

想要購買JR日本鐵路通票的話，必須是持有「短期逗留」資格（印章或貼紙）入境，且為持有非日本國護照的訪日外籍旅客。

購買時必須提供護照正本以及有效資格證明才能購買，所以如果是要購買JR日本鐵路通票的話，入境日本時建議走人工查核通道，避免因為自動通關無法取得上述印章或貼紙。

JR Pass日本鐵路通票價格與購買方式

最新的JR日本鐵路通票，分成了7日、14日、21日三種類型，可以指定日期使用，價格分為海外購買與日本境內購買，以及豪華綠色車廂與普通車廂而有所不同，購買完成後，再拿著護照與兌換券前往日本境內兌換正式票券就可以了。

JR Pass全國版在海外代理通路購買和日本境內窗口購買的價格，還有10月加價後的新票價👇👇👇

購買方式一：向指定海外代理通路購買，詳細請參考JR指定銷售與代理店

購買方式二：在「日本鐵路通票網路訂票系統」購買（價格相當於日本境內窗口購買）

購買方式三：在日本境內各大車站購買，詳細地點請參考日本境內購買



JR Pass日本鐵路通票可搭乘範圍、車種

至於JR日本鐵路通票可搭乘的範圍，簡單說就是全國的JR全線及新幹線、特急列車、急行列車、快速列車、普通列車及BRT、JR巴士、JR西日本宮島渡輪〔宮島－宮島口〕都可以搭乘，也可以搭乘東京單軌鐵路。

不過要注意的是JR日本鐵路通票一般票券只能搭乘普通車廂（二等席），若要搭乘豪華綠色車廂（一等席），則需要購買綠色車廂票券。

還有部分路線是特別指定列車，像是東海道、山陽、九州新幹線的「希望（Nozomi）」號、「瑞穗（Mizuho）」號的非預定座位及預定座位，這些都是需要指定票券才能搭乘的。

JR Pass日本鐵路通票指定席預約方式

此外，若想要搭乘普通列車指定席的話，透過官網購票的旅客，可以事先透過網站預約指定席後，再到JR車站的預約座位售票機或綠色窗口（售票處）領取座位預定券。

若是在海外或日本當地購票的話，可以抵達後再到JR全國綠色窗口或指定座位自動售票機預約指定席。

如果怕語言不通或不會操作自動售票機的話，可以參閱官方提供的JR日本鐵路通票指定席步驟，以及票券範例，到時候就不會手忙腳亂了！

◼️ 窗口受理時間：4:30～23:30（日本時間 UTC+09:00）

◼️ 預約座位售票機受理時間：4:30～23:30（日本時間 UTC+09:00）

◼️ 以上為服務基本時間表，詳情依各車站窗口公布時間為準



JR Pass全國版日本鐵路通票即將漲價

不過JR官方在4月宣布，因應未來將延伸搭配更多新幹線區域，以及專用網站規劃、自動改札機、指定席預約等調整，JR日本鐵路通票即將在2023年10月調整價格，漲幅大約為七成，成人票價格將調整，小孩票價將調整為圖表價格的一半。

JR日本鐵路通票內容也有所調整，原本JR日本鐵路通票不能搭乘東海道、山陽、九州新幹線的「希望（Nozomi）」號、「瑞穗（Mizuho）」號，未來只要在出發前加購專用票券就可以搭乘。

用JR Pass全國版日本鐵路通票玩遍全國

準備好要去日本全國各地玩了嗎？雖然JR日本鐵路通票即將漲價，但相對上購買與使用方法都變得更加方便，就是要讓大家可以好好使用JR日本鐵路通票玩遍全國啦！

【本文獲「Japaholic」授權轉載。】