台灣親子遊｜高雄屏東墾丁自由行懶人包：景點、酒店、美食推薦

相信各位愛孩子的爸爸媽媽深知，旅行時帶孩子到戶外野放，孩子們才能完整放電啊！因此接下來要帶你去親子農牧場看梅花鹿，推坑你去墾丁的潛水秘境，一起喝咖啡吃美食看飛機起降。當然啦，擁有百坪室內遊戲空間的親子酒店、親子餐廳更是必備，多達 35 種主題親子套房讓你選擇，才能輕鬆的把小孩丟在邊邊玩，讓你紓壓到不想結束這假期！一次幫你搞定親子旅遊，景點住宿美食通通有，現在就跟著我們一起玩台南！



高雄屏東親子景點推薦

1. 淨園農場機場咖啡｜餵食可愛小動物！一起喝咖啡吃美食看飛機升降

首先要來介紹的是淨園農場，因為位於高雄小港機場旁，他最大的賣點就如名字所說，可以在這裡喝咖啡吃美食看飛機起降！此外，這裡還有沙坑樂園、兒童遊戲區以及超多可愛的小動物，像是羊駝、河馬、鸚鵡、獅子與浣熊等等。就連這裡的美食也有超多選擇，除了位於南洋風用餐區的泰式餐廳、位於觀機坪的星光餐廳也有日式定食、火鍋、意式料理、創意飲品與點心讓你一邊看著飛機起降一邊享受美食，超豐富的親子設施和異國料理，保證讓大人小孩都滿意！

+ 3

地址：高雄市小港區明聖街135巷10弄12號

營業時間：09:30 - 21:00

門票費用：成人：300 台幣、兒童：200 台幣（2 歲 - 140 公分）

（成人平日折100，兒童平日折50，假日不折抵）



2. 鈴鹿賽道樂園｜駕駛賽車挑戰髮夾彎！還有小小城市＋歐式電車

鈴鹿賽道樂園位於高雄大魯閣草衙道購物中心，除了擁有日本授權的鈴鹿賽車場之外，還有一系列駕駛主題的遊樂設施，像是可以駕駛賽車挑戰連續 S 彎、髮夾彎等著名賽道的迷你鈴鹿賽道，適合小朋友的小小城市，擁有眾多遊樂設施的技能培訓村，還能搭乘歐式電車暢遊園區！在樂園玩累了，就可以到草衙道購物中心內吃美食逛街，這裡非常適合安排整個下午跟孩子一起玩樂喔。

+ 3

地址：高雄市前鎮區中安路1-1號

營業時間：週一到週五 11:00 - 20:30；週六、週日 10:30 - 20:30

門票費用: 採取免費入園，遊樂設施每人逐項收費

（另外也有販賣一日暢遊票：全票980元；兒童票890元-6歲~未滿12歲）



3. 高雄哈瑪星溜滑梯｜ 全長79 公尺溜滑梯！邊溜邊看風景巡禮

高雄哈瑪星溜滑梯位於高雄西子灣捷運站附近，全長約 79 公尺，從上溜下來只要 40 秒，特別的是這裡擁有台灣第一個現代化整齊街道，是高雄最早使用自來水、電燈、電信、電力的社區，溜下來的途中會經古道、水道、防空壕等歷史現場，邊溜邊看風景歷史巡禮，也是很特別的體驗哦！結束之後不妨在附近街頭逛逛，看看日治與清朝時期的遺跡吧。

編按：因疫情關係，官方指活動暫停，開放時間將另行公告。



+ 2

地址：高雄市鼓山區登山街60巷48-1號

營業時間：週二到週五只開放團體導覽預約，每週六、日開放時間為08:30 - 12:00、13:30 - 17:30

門票費用：每人每次 50 台幣



4. 紅頂穀創穀物文創樂園｜90 坪藝文廣場＋ DIY 你的隨身沖泡包

紅頂穀創穀物文創樂園結合了生產參觀、藝文展覽、 DIY 體驗與咖啡餐飲。這裡除了可以讓小朋友看見平常喝的穀物沖泡隨身包是怎麼製作的，還能 DIY 屬於自己的隨身穀飲沖泡包＆鳳梨酥。此外還有超過 90 坪由國內外頂尖新銳藝術家打造而成的藝文展場，超多可愛的插畫與人物們絕對讓小朋友超興奮，而在各個參觀區蓋完章之後，最後還可以到櫃檯領取小禮物。很推薦親子一起來這裡拍照餐觀 DIY 哦！

+ 3

地址：高雄市左營區民族一路709號

營業時間：週二到週日 09:00 - 17:00，每週一休館

門票費用：100 台幣



5. 高雄市立兒童美術館｜完全免費！看展覽玩沙坑逛迷宮花園

另外一個推薦的室內景點就是首座為兒童所設置的高雄市立兒童美術館，這裡除了不定時更換的展覽外，還有每週三、日的說故事時間，手作兒藝工坊等等，在展場外也有許多有趣的互動遊樂設施以及長約五十公尺的大沙坑與迷宮花園，讓孩子們可以盡情放電。重點這裡完全免費！安全、免費又超好玩的特色，絕對是 CP 值破表的親子景點！

+ 4

地址：高雄市鼓山區美術館路80號（位於內惟埤文化園區內）

營業時間：

週二至週五 09:30 - 17:30，週一、除夕休館

門票費用：免費



6. 鹿境生態梅花鹿園區｜台灣版小奈良！一起餵食超 Q 小鹿斑比

有著墾丁小奈良稱號的鹿境絕對是墾丁最夯的景點之一，大家都是為了園區內趴趴走超可愛的梅花鹿而來，當你手上拿著紅蘿蔔時，看著成群的梅花鹿往你湊過來，絕對瞬間融化！推薦大家可以試著輕輕摸摸斑比們的頭和背，不過要小心不能抱住鹿，也不能碰觸他們四肢哦，鹿境非常適合親子一起來體驗餵食可愛的梅花鹿哦！

+ 4

地址：屏東縣恆春鎮恆公路1097-1號

營業時間：週一至週日 10:00 – 16:30

門票費用：全票 200 台幣，6~12歲／65歲以上的長者 50 台幣，6 歲以下兒童免費



7. 後壁湖星砂灣｜前進墾丁秘境！踏浪浮潛探索海洋世界

再來要介紹一個墾丁秘境景點，「星沙灣」位於後壁湖漁港附近，透明清澈的海水，呈現出從綠到淺藍到深藍的漸層，非常適合來這裡踏踏浪哦！而附近的後壁湖因為擁有清澈水質、沿岸的礁岩風光、以及豐富多樣的海洋生態，長年吸引了許多遊客來到這裡浮潛，小編也很推薦全家一起到後壁湖探索海底世界美景哦！

+ 4

地址：屏東縣恆春鎮大光路123號

營業時間：24 小時開放



高雄屏東親子酒店推薦

1. 鈞怡大飯店 Harbour 10 HOTEL

鈞怡大飯店擁有整整 100 坪的室內親子遊戲空間， VR 虛擬實境、電動賽車道、小朋友最愛的樂高、球池、趣味洞洞牆、有挑戰性的攀岩牆與辦家家酒等等多種設施可以讓小朋友盡情玩樂！此外這裡每間房間都有對外窗，入住河景房更可以俯瞰整個愛河風光！

+ 2

地址：高雄市前金區河東路10號

GOOGLE 評價：4.2 顆星



2. 宮賞藝術大飯店

宮賞藝術大飯店最推薦的就是他擁有許多不同主題的親子套房，像是房間裡有印地安三角遊戲帳篷的探險露營親子房，擺放了許多小車車跟法拉利賽車造型床的親子賽車房，擁有超大型大富翁遊戲和各種道具的大富翁家庭房，大人最愛的麻將桌、拉霸機、SWITCH 通通有的歡樂派對親子房等等，讓人每個房間都想住一次！此外酒店也設有室內親子遊樂區和大沙坑哦！

+ 2

地址：高雄市新興區林森一路237號

GOOGLE 評價：4.1 顆星



3. 華園大飯店草衙館

華園大飯店草衙館位於草衙道購物中心、鈴鹿賽道樂園附近，酒店裝潢也是以賽車為主題，酒店貼心的設置了室內及室外的親子遊戲空間，提供親子圖書、親子節目與爆米花的休閒室，機場設計主題的球池遊戲室，有滑梯和翹翹板的戶外遊戲場。另外也有多種主題的親子套房，很適合計劃去草衙道購物中心、鈴鹿賽道樂園的家庭入住哦！

+ 1

地址：高雄市前鎮區中安路1號

GOOGLE 評價：4.1 顆星



4. 墾丁悠活渡假村 YOHO Beach Resort

墾丁悠活渡假村坐落於墾丁國家公園內，渡假村內不但有大小朋友都喜歡的水陸遊樂設施，像是滑水道、海景池、飄飄河、沙灘等等，還有期間限定的豐富活動，從動感唱跳表演、天才小廚師到午後音樂會一次滿足，甚至還有 35 個不同主題套房讓你選擇入住！豐富的設施和活動讓你不用計劃也能玩好玩滿！很適合全家來個南洋風度假！

+ 2

地址：屏東縣恆春鎮萬里路27-8號

GOOGLE 評價： 4.4 顆星



5. 夏都沙灘酒店

夏都沙灘酒店為之前台灣電影「海角七號」的拍攝場景，但其實他也擁有許多豐富設施，非常適合親子去度假遊玩哦！從陸上的沙灘排球、射擊體驗到海上的帆船體驗、趴板衝浪、SUP ＆獨木舟體驗，還有親子 DIY 及夜訪沙蟹等等活動，各式各樣的活動設施絕對讓大人小孩玩到欲罷不能，就算三天兩夜也玩不夠！此外因為擁有酒店內的獨立沙灘，一走出房間就可以奔向海洋盡情踏浪觀賞海景，絕對是度假最佳選擇之一！

+ 4

地址：屏東縣恆春鎮墾丁路451號

GOOGLE 評價：4.3 顆星



高雄屏東親子餐廳推薦

1. 瑪莉桃桃親子生活餐廳

瑪莉桃桃親子餐廳提供了多種餐點選擇，從早午餐、火鍋、牛排、兒童餐、意大利麵到鬆餅雪糕飲料通通有，讓你一路從早吃到晚也沒問題！另外這裡也貼心地設有兒童遊戲室和哺乳室，提供各種童書雜誌和桌遊，不管大人或小孩一定都能玩得開心也吃得高興！

+ 1

地址：高雄市三民區明仁路51號2樓

營業時間：

周一到周五 11:00 - 15:00，17:00 - 21:00

週六、週日 11:00 - 21:00

電話：07 350 6857



2. 孟菲斯美式親子餐廳

這間親子餐廳有趣的是他提供了各種好吃的美式早午餐、兒童餐及手工漢堡，店裡卻設計了超多台式古早味的夜市遊戲！像是古早釣魚池、傳統的打彈珠機台還有各種夜市會出現的遊戲機台這裡通通有！當然也少不了必備的大型積木區、溜滑梯、扮家家酒等大型玩具，一旁也貼心的提供洗手間跟尿布床，不管大人小孩來到這裡，一定都能玩的超過癮！

+ 4

地址：高雄市三民區文濱路45號

營業時間：

周二到周五 11:00 - 15:00，17:00 - 21:00

週六、週日 10:30 - 21:00，周一公休

電話：07 777 7200



3. 阿達一族主題餐廳

阿達一族主題餐廳是少見以飛機、空軍為主題的親子餐廳，一來到門口就可以看見一台足足一層樓高的飛機溜滑梯，一旁也有溜滑梯、小鞦韆跟沙坑，最特別的是這裡竟然還有戲水池！整個超適合炎熱的天氣阿，一旁更貼心的設有免費洗腳區與淋浴間，讓小孩玩完之後可以乾乾淨淨地享用美食。另外這裡每個月會舉辦各種親子活動，像是 DIY 體驗、玩水飄飄河等，最近更有親子水彈槍，超豐富的活動小編都想跑去屏東報名參加了！

+ 3

地址：屏東縣萬巒鄉東興路50-1號

營業時間：

只有營業週六、週日 11:00 - 15:00，17:00 - 20:30

電話：0952 892 864



看完高雄屏東親子景點推薦，是不是才發現原來台灣南部有那麼多可愛的親子景點！心動不如馬上行動，馬上跟公司請假，帶著寶貝們來個豪華的旅遊吧！

更多旅遊情報：

【週間豪華旅遊】2020 台南高屏親子踩點推薦（上）

天文迷看過來！ 2020 下半年天文現象總匯

【文章授權轉載自《Tripresso旅遊咖》，原文刊於「【週間豪華旅遊】2020 台南高屏親子踩點推薦，爸媽們看這篇就對了（下）！（附上親子酒店 & 親子餐廳）」】