深圳好去處｜深圳塞納河南山大沙河生態長廊　親子情侶打卡近地鐵

大沙河生態長廊被譽為「深圳塞納河」，最初2公里的示範段除了超高的顏值，還可以划船、看書、賞夜景，已吸引了無數人前去打卡。現在全段運行，全深圳，又要羨慕南山人了！



深圳最大、最美的生態長廊

大沙河生態長廊全長13.7公里，總面積95萬平方米，從深圳灣一直到大學城，深圳最美「城市項鍊」稱號非他莫屬。👇👇👇

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串聯數十個公園，九祥嶺濕地公園、玖祥公園、大沙河公園、深圳灣公園等數十個公園，順著大沙河生態長廊步行直達。

花開四季，日夜不同，宮粉紫荊、鳳凰木、紫花風鈴木、藍花楹……這是花開四季的浪漫河濱。白天，兩岸繁花似錦、綠意盎然；夜晚，城市燈光倒映河面、五光十色。它的美，每分每秒皆不相同。

三大主題、各有千秋

大沙河生態長廊貫穿南山，根據河道兩岸的不同特點，大沙河被劃分為了上中下三段，每一段都有屬於自己獨特主題。

上游：學院之道

中游：城市森林

下游：活力水岸



每一段的美，各不相同。話不多說，就讓我帶你先去一探究竟吧！

上游：寓教於樂，親子出行首選👇👇👇

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大沙河的上游從深圳大學城中穿城而過，這一段因此被賦予了文學氣十足的名字：學院之道。

大沙河串聯起了南科大、清華科研院、哈工大深圳等一眾高校，除了美麗的自然風光外，沿著學院之道，可以順帶參觀各大高校的校區，感受深圳最濃郁的文化氛圍。

強烈建議家長帶著小朋友來這裡走走看看，感受高校獨有的青春與知識相碰撞的魅力，激發小朋友們努力拼搏的精神。

最具文藝氣息，螢火蟲森林、嬉遊草坪、研理平台、閱讀花園、河畔劇場……單單名字便已經文藝十足。這裡的一草一木、落花流水，似乎都沾染了高校獨有的氛圍，顯得格外青春與充滿活力。

咖啡廳和五顏六色的花圃，點綴在學院之道的河畔旁，與校園的優美風景和諧的融為了一體，想感受／重溫大學校園的小伙伴們，絕對不能錯過！

中游：見證深圳華麗蛻變👇👇👇

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如果將視野拉高，你會發現大沙河與周邊的綠地如今無縫地串聯了起來，成為了名副其實的——城市森林。

大沙河的「華麗變身」，如今清澈見底的大沙河，誰能想到，就在幾年前還是一條臭味撲鼻的黑水河。家在附近的居民告訴我，曾經這裡的河水臭味難聞，靠河的窗戶從來不敢打開。

但現在我眼前的大沙河，岸邊遊人來來往往，空氣飽含清新的味道，所有人都在盡情享受著眼前的這片詩情畫意。

最具生活氣息，離開大學城區域，河畔兩邊大多是居民區，一路上有人在這戲水，有人在這跑步、騎單車，顯然已經成為附近居民健身散步溜娃好去處~

森林舞台、山地森林、水岸森林等一處處特色景點，鑲嵌在河畔沿岸，每一處都成為了四周居民如今日常生活中的一部分。小編表示，實名羨慕南山人一秒！

下游：傾城之美浪漫首選👇👇👇

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大沙河在流過深南大道後，河面終於變得寬闊平靜了起來，各種水上活動在這得以舉行。這一段被稱為：活力水岸。

最浪漫約會表白聖地，不知為何，這裏的氣氛相比上游和中游似乎多了一份優雅和浪漫。

尤其是當夕陽西下，華燈初上之時，配合著公園自帶的輕音樂，一切都是那麼的羅曼蒂克，簡直專為情侶們所打造！

夜色愈發的深沉，燈光愈發的明亮，不知不覺，我已被五光十色壯闊的城市夜景所包圍，聽說在此時此景，成功表白機率會大幅增加喲~

除了一路絕美的自然風景，在大沙河生態長廊公園裡裏，幾乎每一處都體現了為遊人著想的細心。

乾淨自帶香薰的衛生間，都設有母嬰室和殘疾人衛生間，有些甚至自帶淋浴房。遊客服務中心、茶室、書吧、直飲水、遮陰廊架、休閒座椅、WIFI……便民人性化的服務設施，一樣都不少。

大沙河作為南山的母親河，從曾經的黑臭淤塞，到如今的波光槳影、滿眼綠翠，在羨慕南山人的同時，真的忍不住要讚一句，深圳，你越來越好看了~

大沙河生態長廊

交通指引：

大沙河生態長廊下游段：地鐵1號線，高新園站，A/D口，步行約300米

大沙河生態長廊中游段：地鐵7號線，茶光站，C/D口，出站便是

大沙河生態長廊上游段：地鐵5號線，塘朗站，C口，步行約100米，進入南方科技大學-1號門

注意事項：

1、週末、法定節假日禁止單車通行

2、騎車入園時，請按道騎行，禁止隨意停放

3、遊客離園時，請將單車騎出公園，禁止將自行車滯留園內



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