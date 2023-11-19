深圳好去處｜南山前海石公園　無邊際海景丶海上日落丶花海打卡

想在深圳市區看海看日落，除了人迫人的深圳灣公園和需要爬山的大南山公園，似乎沒有什麼選擇。



但隨著深圳地鐵5號線南延線開通，一個曾經不那麼容易抵達丶不為人知的絕美海濱公園終於重回視野！地處「特區中的特區」，佔地90000㎡，深圳市區屈指可數看海的公園，人少丶無邊框海景丶海上日落，你想要的壯闊與浪漫，這裏統統都有！

在深圳看海：前海石公園

想在深圳市區看海的朋友，可以去位於前海的前海石公園！公園雖然不算大，但它的海景真的要用驚艷來形容。向著海的方向不用走多久，一覽無遺的海景將呈現在眼前！延伸到視野盡頭的跨海大橋，對岸成群生長的城市高樓，壯闊的景色宛如畫卷般在我眼前鋪展開來～

雖然地處深圳市區南山前海，但可能是在地鐵開通前交通並不算便利的原因，這座絕美的海濱公園長期被人忽略，遊人不多，漫步其中時常會有一人承包整座公園的錯覺～超適合帶著家人、朋友前來打卡逛逛。

前海地標：前海石

要說公園的中心位可不是大海，而是這塊高2.8米、寬2.1米，前海的地標「前海石」。來這的每一位遊人都會上前合影。可不要小看這塊「前海石」，它可是前海精神的重要象徵。這塊見證了前海翻天覆地的石頭，就像它的造型一般「揚帆出海」「一石激起千層浪」。

無邊海景 + 海上日落觀賞聖地

和深圳灣公園的海景不一樣，這裏的大海感覺更加寬廣，視野不自覺的沿著跨海大橋一直延伸到看不到的盡頭，而夢幻的海上日落則每天都在醞釀發酵。

和深圳灣公園的海景不一樣，這裏的大海感覺更加寬廣，而夢幻的海上日落則每天都在醞釀發酵。（深圳微時光授權使用）

無邊觀海平台

公園最美的一段是沿海無邊的觀海平台，眼前沒有任何阻擋，大海與我似乎沒有了邊界，壯闊的海景毫無保留地呈現在每一人的眼前。依著欄桿看著大海、聽著海風，時間就這樣慢了下來，這一刻生活和工作上的煩惱似乎都已隨風飄散～

浪漫的海上日落

我發現這裏真的是觀賞海上日落的絕佳聖地！就在跨海大橋的方向，眼前沒有任何的遮擋，可以一睹日落的全過程，十分的浪漫～（聽說在日落時表白，成功率會大增啊～）

臨近日落時分，天邊的顏色開始翻動，藍天逐漸變為了金黃，吹拂而來的海風變得舒適了起來。太陽緩緩地沉下，飛機不時地從頭頂飛過，就在恍惚間跨海大橋將太陽的身影完全遮擋。而此時的天空則開始從金黃幻化為火燒紅，染紅了整片天際。當紅色逐漸褪去，天空變成了紫色，月亮與星辰浮現。城市的燈光亮起，太陽終於完成了一天的使命。

而這夢幻的體驗只需一個天晴的日子，來到前海石公園靜靜地坐上半個小時就可以實現～如此浪漫至極的場景，不帶上她／他一起嗎？

+ 3

親子打卡必備的花海

南山前海石公園除了壯闊的海景，還有五顏六色的花草海洋，超級適合帶著孩子零距離領略大自然的美好～

a. 唯美粉黛草

公園裏有好幾片粉黛草群就像是粉紅色的雲朵一般，漂浮在公園的綠坪之上。最為密集的一片，在前海石旁的草坪上恰好迎著夕陽的金光，畫面一度十分唯美，真的是怎麼拍都好看！

b. 網紅狼尾草

公園裏還有網紅狼尾草！白色和紫色狼尾草成片地隨風搖曳，樣子十分可愛！可受小朋友喜歡了呢！

大家在拍美照的同時一定要記得呵護花草，千萬不要踩踏和採摘！把這份美好分享給更多的人～

趁著天氣好，快帶上家人、朋友一起來前海石公園獨享這份美麗吧～

前海石公園

開放時間：全天

門票：免費

交通：深圳地鐵5號線前灣站C出口，步行約1公里；附近公交站：前海嘉裏、法制大廈、前海灣地鐵站北

自駕：導航至「前海石公園」，有停車位



注意事項：

1、踩單車入園時，請按道騎行，禁止隨意停放

2、注意安全，請勿下海游泳

3、愛護花草，請不要採摘



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