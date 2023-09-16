深圳好去處｜南山區一日遊6大景點　點只世界之窗｜附交通地址

深圳好去處！想要在深圳玩得開心，又不用跑太遠，南山絕對是你的好選擇！



按圖看看南山區有哪些好玩景點，好友、情侶、親子一家人都適合👇👇👇

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1. 世界之窗 中國微縮景觀區

在這裏不出國都可以周遊世界呢，深圳景點必須安排~

聖彼得堡大教堂、悉尼歌劇院、泰姬陵……小姐姐們最愛的拍照打卡地，不知道的還真以為你出國了呢。

單純閒逛有點無聊，約個朋友一起漂流、滑雪、溜冰，晚上吃個晚餐再看看表演，Very good！

全球5大洲集聚，共有8大景區，去之前最好做一下攻略規劃路線噢，每個洲「雨露均沾」才好嘛~

世界之窗

地址：深圳市南山區華僑城深南大道9037號

交通：地鐵1/2號線世界之窗站H2出口步行390米

開放時間：日場：09:00-22:30（21:00停止入場）；夜場：19:30-22:30（21:00停止入場）

門票價格：210元人民幣／人（僅供參考）



2. 荷蘭花卉小鎮 休閒＋商業的花卉世界

異國風情小房子超漂亮呢，一不留神，真以為自己去了荷蘭。

説這裏是花的海洋一點不誇張呢，花卉展廳、花的主題公園，就連咖啡廳、零售店都擺設花！零售價格不錯噢，走的時候捧一束。

荷蘭古建築更是隨處可見，除了木鞋、風車、鬱金香這三寶外，專門的荷蘭花卉博物館供你品味~

荷蘭花卉小鎮

地址：深圳市南山區月亮灣大道3008號

交通：乘坐公交223路到「南頭總站」下車

開放時間：週一至週日，全天開放

門票價格：免費



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3. 蛇口海洋科普館 藍藍大海世界

藍藍大海世界你值得擁有，目不暇接的海洋元素展現在眼前，不一樣的「探海」之旅~

除了魚類標本，形狀各異的貝殼也不少呢！五顏六色好看極啦，恨不得帶幾個回家啊啊啊～

3D投影VR演示等真實還原海底世界，親身體驗感滿分！互動畫面逼真到完全目瞪口呆~

蛇口海洋科普館

地址：深圳市南山區石雲路蛇口大廈附樓二樓

交通：地鐵2號線東角頭站D出口步行480米

開放時間：週二至週日09:30-12:30（11:30停止入館）；14:30-18:30（17:30停止入館）；週一閉館

門票價格：免費



4. 海上世界

海上世界，深圳最早一批地標之一，明華輪＋世界廣場，展覽、購物和表演，一個地方玩轉所有娛樂！

水上棧道感受一波海風和海景，郵輪展館更能學習呢！小清新照片秒get同樣贊~

這裏還是吃貨天堂，甜品、酒吧、咖啡、外國料理……一不小心就會吃到扶牆走啦。

海上世界

地址：深圳市南山區望海路1128號

交通：地鐵2號線海上世界站A出口步行370米

開放時間：週一至週日，全天開放

門票價格：免費



5. 人才公園

全國第1座以「人才」命名的公園，人才元素絕對夠噢~

花海森林、星光橋，人才魅力妥妥的，創意思維滿分。專門慢跑道來健身，省錢又健康！

晚上燈光秀美麗驚豔，不看都不捨得走，看完直接拎包入住吧。

人才公園

地址：深圳市南山區科苑南路3329號

交通：地鐵2號線後海站G出口步行100米

開放時間：週一至週日06:00-23:00

門票價格：免費（僅供參考）



6. 華僑城國家濕地公園

國內唯一一個城市濱海紅樹林濕地公園！整體環境安靜，過一個安靜週末很合適，聽聽鳥聲，很愜意噢。

滿目綠意，還是花的世界、鳥的世界，看着心情想不愉悦都難~

華僑城國家濕地公園

地址：深圳市南山區白石路東8號

交通：地鐵9號線深圳灣公園站D1出口，沿海園一路往北步行500米

門票價格：免費，但需要提前在「華僑城濕地」微信公眾號預約



南山區景點還有很多呢，週末隨時都可以來打卡一波~

【本文獲「深圳市吃喝玩樂生活」授權轉載，微信公眾號：livesz0755】