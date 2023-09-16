深圳好去處｜南山區一日遊6大景點 點只世界之窗｜附交通地址
深圳好去處！想要在深圳玩得開心，又不用跑太遠，南山絕對是你的好選擇！
按圖看看南山區有哪些好玩景點，好友、情侶、親子一家人都適合👇👇👇
1. 世界之窗 中國微縮景觀區
在這裏不出國都可以周遊世界呢，深圳景點必須安排~
聖彼得堡大教堂、悉尼歌劇院、泰姬陵……小姐姐們最愛的拍照打卡地，不知道的還真以為你出國了呢。
單純閒逛有點無聊，約個朋友一起漂流、滑雪、溜冰，晚上吃個晚餐再看看表演，Very good！
全球5大洲集聚，共有8大景區，去之前最好做一下攻略規劃路線噢，每個洲「雨露均沾」才好嘛~
世界之窗
地址：深圳市南山區華僑城深南大道9037號
交通：地鐵1/2號線世界之窗站H2出口步行390米
開放時間：日場：09:00-22:30（21:00停止入場）；夜場：19:30-22:30（21:00停止入場）
門票價格：210元人民幣／人（僅供參考）
2. 荷蘭花卉小鎮 休閒＋商業的花卉世界
異國風情小房子超漂亮呢，一不留神，真以為自己去了荷蘭。
説這裏是花的海洋一點不誇張呢，花卉展廳、花的主題公園，就連咖啡廳、零售店都擺設花！零售價格不錯噢，走的時候捧一束。
荷蘭古建築更是隨處可見，除了木鞋、風車、鬱金香這三寶外，專門的荷蘭花卉博物館供你品味~
荷蘭花卉小鎮
地址：深圳市南山區月亮灣大道3008號
交通：乘坐公交223路到「南頭總站」下車
開放時間：週一至週日，全天開放
門票價格：免費
3. 蛇口海洋科普館 藍藍大海世界
藍藍大海世界你值得擁有，目不暇接的海洋元素展現在眼前，不一樣的「探海」之旅~
除了魚類標本，形狀各異的貝殼也不少呢！五顏六色好看極啦，恨不得帶幾個回家啊啊啊～
3D投影VR演示等真實還原海底世界，親身體驗感滿分！互動畫面逼真到完全目瞪口呆~
蛇口海洋科普館
地址：深圳市南山區石雲路蛇口大廈附樓二樓
交通：地鐵2號線東角頭站D出口步行480米
開放時間：週二至週日09:30-12:30（11:30停止入館）；14:30-18:30（17:30停止入館）；週一閉館
門票價格：免費
4. 海上世界
海上世界，深圳最早一批地標之一，明華輪＋世界廣場，展覽、購物和表演，一個地方玩轉所有娛樂！
水上棧道感受一波海風和海景，郵輪展館更能學習呢！小清新照片秒get同樣贊~
這裏還是吃貨天堂，甜品、酒吧、咖啡、外國料理……一不小心就會吃到扶牆走啦。
海上世界
地址：深圳市南山區望海路1128號
交通：地鐵2號線海上世界站A出口步行370米
開放時間：週一至週日，全天開放
門票價格：免費
5. 人才公園
全國第1座以「人才」命名的公園，人才元素絕對夠噢~
花海森林、星光橋，人才魅力妥妥的，創意思維滿分。專門慢跑道來健身，省錢又健康！
晚上燈光秀美麗驚豔，不看都不捨得走，看完直接拎包入住吧。
人才公園
地址：深圳市南山區科苑南路3329號
交通：地鐵2號線後海站G出口步行100米
開放時間：週一至週日06:00-23:00
門票價格：免費（僅供參考）
6. 華僑城國家濕地公園
國內唯一一個城市濱海紅樹林濕地公園！整體環境安靜，過一個安靜週末很合適，聽聽鳥聲，很愜意噢。
滿目綠意，還是花的世界、鳥的世界，看着心情想不愉悦都難~
華僑城國家濕地公園
地址：深圳市南山區白石路東8號
交通：地鐵9號線深圳灣公園站D1出口，沿海園一路往北步行500米
門票價格：免費，但需要提前在「華僑城濕地」微信公眾號預約
南山區景點還有很多呢，週末隨時都可以來打卡一波~
【本文獲「深圳市吃喝玩樂生活」授權轉載，微信公眾號：livesz0755】
想去深圳南山區玩一天，有什麼景點好去處適合？
想和小朋友一起親親大自然，可以去華僑城國家濕地公園或者人才公園，想感受異國風情，又有世界之窗或荷蘭花卉小鎮，想嘆冷氣增進知識，可以參觀蛇口海洋科普館，如果要吃喝玩樂當然少不了海上世界，按此來看看南山區好玩好去處介紹和相片。