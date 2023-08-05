深圳南山美食｜只賣咖哩飯的夫妻食堂　咖哩控老闆手藝帶來小確幸

「為什麼開這家店？」

「因為我只會做這道菜。」



在深圳南山鬧市中的小巷裡，藏著一家「咖喱專門店」，店裡只賣咖哩，沒有別的。

為什麼店名叫「負海拔」呢？原來，老闆是PADI潛水教練，在馬來西亞上班的時候碰到老闆娘，正好是她的學員，回國後慢慢在一起了，一直到現在開了個小店，不得不說真是又浪漫又有趣吶！

老闆是個骨灰級咖哩控，但是老闆娘一開始不喜歡，為了讓她喜歡上咖哩，於是就自己調配方做給她吃，一直研究了2年半、親自選了20種咖哩香料才研磨出來。

來一碗暖暖的咖哩飯👇👇👇

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負海拔基礎咖喱飯

這裡的咖哩是配上廣東燉湯，用高湯底熬煮3小時出來的，顏色偏棕黃，和印度／日式咖哩比起來，沒那麼重的香辛料和香精味，更多了份柔和。咖喱汁不會太稀也不會太濃稠，裡面加了胡蘿蔔、薯仔等蔬果，趁熱來一大口，香濃中帶有獨特的清新感，能吃出不同層次的香氣，很順滑沒有香料渣，口感和味道都開了掛。

連米飯也很圓潤飽滿，軟度剛好，基礎版的配料比較簡單，馬鈴薯、胡蘿蔔，但卻更能凸顯咖哩原本的鹹香可口。覺得單調的還可以加個太陽蛋，這是可以生吃的日本蘭王雞蛋，八分熟，勺子一戳就瘋狂流心，拌著咖哩和米飯一起吃，不吃到飽都停不下來！

炸小雞咖喱飯

這兒的炸雞是日式那種，秘製的去骨新鮮雞腿肉，裹了麵包糠後再炸，一咬下去「咔茲咔茲」響，光是聲音就把我治愈了。

雞塊經過高溫秒炸，金黃酥脆，撕開還冒著熱氣，肉香爭先恐後地跑了出來。

雞肉的鮮嫩感和層次感協調得剛好，外酥內嫩，入口甘香，肉質很Ｑ彈，甚至有股走地雞的香氣。一筷子肉，一勺子咖哩汁，配著米飯，開始大快朵頤叭！

炸小菇咖喱飯

超可愛的炸小菇，一顆顆圓滾滾的香菇被炸成金黃色，有種天婦羅的感覺。

炸過之後竟然吃出了肉的感覺，但卻很完整的保留下了菇本身的清甜和草本的香味，蘸著咖哩汁，一口一個完全停不下來！

燉小牛咖喱飯

牛肉選的是小黃牛牛腩，燉得爛透，咖哩香味完全滲進了肉裡，吃得出是很新鮮的。

每咬一口，牛肉的紋理都透著咖哩的鹹香直擊味蕾。咖哩的香味配上燜得軟糯的牛腩，冬天熱熱地吃一碗，暖胃暖心，滿足感爆棚。

不想吃飯的還可以直接單點小吃，炸小雞、炸小菇，還有土豆泥，再來一杯茶或一口酒，感覺完全不一樣惹！店裡的飲品類都很小眾，有氣泡水、小眾啤酒、還有自釀酒，連配的茶都很有特色，有股桃子的清香。

來我家吃頓飯吧

整家店的裝修風格就是一種日式簡約家庭式的感覺，每一個角落都是經過精心佈置的，例如有︰復古燈具、溫暖的抱枕、手作杯墊‥‥‥等物。

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在這裡吃飯完全沒有任何拘束感，偶爾跟老闆閒聊幾句，就像在朋友家吃飯似的，鬧中取靜，感受一下繁忙生活裡的小溫暖。

暖黃色的燈光，加上一盤暖烘烘的咖哩飯，讓人有種小確幸的感覺。不只是一家商店，更是一家富有生活儀式感的家庭式食堂呢。

Below Sea Level 負海拔咖喱

地址︰深圳市南山區光大村C棟陽光城106（地鐵南山站H出口）

溫馨提示︰

1. 咖哩每天限量，賣完就沒了哦！

2. 店鋪比較小，建議不要超過3個人去吃。



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